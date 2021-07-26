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В Самарской области проверят сообщения о подростках, работавших на фабрике

В Самарской области проверят сообщения о подростках, работавших на фабрике - РИА Новости, 26.07.2021

В Самарской области проверят сообщения о подростках, работавших на фабрике

Прокуратура Самарской области организовала проверку после публикации о том, что несколько подростков, отработав полный рабочий день в подвале на фабрике в... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T14:44

2021-07-26T14:44

2021-07-26T14:44

жигулевск

самарская область

происшествия

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САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Прокуратура Самарской области организовала проверку после публикации о том, что несколько подростков, отработав полный рабочий день в подвале на фабрике в Жигулевске, получили по 272 рубля, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона.Ранее в соцсетях появилась анонимная публикация о том, что несколько несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет отработали рабочий день с 8:00 до 17:00 на кондитерской фабрике "Услада" в Жигулевске, за что получили по 272 рубля. В посте сказано, что подростки в подвале собирали коробки, за каждую из них им якобы обещали один рубль, но в итоге заплатили по 60 копеек за коробку. В публикации также указано, что сотрудники фабрики неоднократно в грубой форме оскорбляли несовершеннолетних."Прокуратурой организована проверка по данному факту", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20201012/kolledzh-1579446177.html

жигулевск

самарская область

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жигулевск, самарская область, происшествия