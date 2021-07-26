https://ria.ru/20210726/dementsiya-1742871511.html
Ученые назвали признак, свидетельствующий о развитии слабоумия
Ученые назвали признак, свидетельствующий о развитии слабоумия - РИА Новости, 26.07.2021
Ученые назвали признак, свидетельствующий о развитии слабоумия
Ученые из Оксфордского университета обнаружили связь между плохим слухом и развитием деменции. Результаты их исследования опубликованы в журнале Alzheimer's &... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T10:20
2021-07-26T10:20
2021-07-26T10:20
оксфордский университет
великобритания
общество
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Ученые из Оксфордского университета обнаружили связь между плохим слухом и развитием деменции. Результаты их исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia.В эксперименте приняли участие более 80 тысяч человек в возрасте старше 60 лет.Согласно полученным данным, люди, испытывающие проблемы со слухом в шумной обстановке, больше предрасположены к развитию слабоумия в пожилом возрасте.По словам эпидемиолога и автора исследования Томаса Литтлджонса, это открытие позволит предупреждать врачей, самих пациентов и их родственников о появлении заболевания до того, как оно начнет прогрессировать.В рамках исследованияиспользовалась информация из британского биобанка – исследовательской базы данных, созданной для установления связи между генетикой, факторами окружающей среды и состоянием здоровья населения Великобритании.Ученые изучили риск развития деменции для группы из более 82 000 женщин и мужчин в возрасте 60 лет и старше. Их протестировали на способность различать фрагменты речи в шумной обстановке.Отмечается, что это не первое исследование, в котором обнаружена связь между ухудшением слуха и деменцией, но, по словам экспертов, оно является одним из первых, изучающих риск развития слабоумия и слуховые способности человека.
https://ria.ru/20201028/dementsiya-1581970729.html
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оксфордский университет, великобритания, общество
Ученые назвали признак, свидетельствующий о развитии слабоумия
Ученые из Оксфордского университета назвали признак, свидетельствующий о развитии слабоумия
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости.
Ученые из Оксфордского университета
обнаружили связь между плохим слухом и развитием деменции. Результаты их исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia.
В эксперименте приняли участие более 80 тысяч человек в возрасте старше 60 лет.
Согласно полученным данным, люди, испытывающие проблемы со слухом в шумной обстановке, больше предрасположены к развитию слабоумия в пожилом возрасте.
По словам эпидемиолога и автора исследования Томаса Литтлджонса, это открытие позволит предупреждать врачей, самих пациентов и их родственников о появлении заболевания до того, как оно начнет прогрессировать.
В рамках исследованияиспользовалась информация из британского биобанка – исследовательской базы данных, созданной для установления связи между генетикой, факторами окружающей среды и состоянием здоровья населения Великобритании
.
Ученые изучили риск развития деменции для группы из более 82 000 женщин и мужчин в возрасте 60 лет и старше. Их протестировали на способность различать фрагменты речи в шумной обстановке.
Результаты показали, что у 1285 человек развилось слабоумие примерно через 11 лет после исследования. "У участников с плохим слухом риск развития деменции был почти в два раза выше, чем у людей с хорошим слухом", – пояснил Томаса Литтлджонс.
Отмечается, что это не первое исследование, в котором обнаружена связь между ухудшением слуха и деменцией, но, по словам экспертов, оно является одним из первых, изучающих риск развития слабоумия и слуховые способности человека.