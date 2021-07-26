https://ria.ru/20210726/dementsiya-1742871511.html

Ученые назвали признак, свидетельствующий о развитии слабоумия

Ученые назвали признак, свидетельствующий о развитии слабоумия - РИА Новости, 26.07.2021

Ученые назвали признак, свидетельствующий о развитии слабоумия

Ученые из Оксфордского университета обнаружили связь между плохим слухом и развитием деменции. Результаты их исследования опубликованы в журнале Alzheimer's &... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T10:20

2021-07-26T10:20

2021-07-26T10:20

оксфордский университет

великобритания

общество

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Ученые из Оксфордского университета обнаружили связь между плохим слухом и развитием деменции. Результаты их исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia.В эксперименте приняли участие более 80 тысяч человек в возрасте старше 60 лет.Согласно полученным данным, люди, испытывающие проблемы со слухом в шумной обстановке, больше предрасположены к развитию слабоумия в пожилом возрасте.По словам эпидемиолога и автора исследования Томаса Литтлджонса, это открытие позволит предупреждать врачей, самих пациентов и их родственников о появлении заболевания до того, как оно начнет прогрессировать.В рамках исследованияиспользовалась информация из британского биобанка – исследовательской базы данных, созданной для установления связи между генетикой, факторами окружающей среды и состоянием здоровья населения Великобритании.Ученые изучили риск развития деменции для группы из более 82 000 женщин и мужчин в возрасте 60 лет и старше. Их протестировали на способность различать фрагменты речи в шумной обстановке.Отмечается, что это не первое исследование, в котором обнаружена связь между ухудшением слуха и деменцией, но, по словам экспертов, оно является одним из первых, изучающих риск развития слабоумия и слуховые способности человека.

https://ria.ru/20201028/dementsiya-1581970729.html

https://ria.ru/20210420/simptom-1729032412.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оксфордский университет, великобритания, общество