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Ученые назвали признак, свидетельствующий о развитии слабоумия
Ученые назвали признак, свидетельствующий о развитии слабоумия - РИА Новости, 26.07.2021
Ученые назвали признак, свидетельствующий о развитии слабоумия
Ученые из Оксфордского университета обнаружили связь между плохим слухом и развитием деменции. Результаты их исследования опубликованы в журнале Alzheimer's &... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T10:20
2021-07-26T10:20
оксфордский университет
великобритания
общество
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Ученые из Оксфордского университета обнаружили связь между плохим слухом и развитием деменции. Результаты их исследования опубликованы в журнале Alzheimer's &amp; Dementia.В эксперименте приняли участие более 80 тысяч человек в возрасте старше 60 лет.Согласно полученным данным, люди, испытывающие проблемы со слухом в шумной обстановке, больше предрасположены к развитию слабоумия в пожилом возрасте.По словам эпидемиолога и автора исследования Томаса Литтлджонса, это открытие позволит предупреждать врачей, самих пациентов и их родственников о появлении заболевания до того, как оно начнет прогрессировать.В рамках исследованияиспользовалась информация из британского биобанка – исследовательской базы данных, созданной для установления связи между генетикой, факторами окружающей среды и состоянием здоровья населения Великобритании.Ученые изучили риск развития деменции для группы из более 82 000 женщин и мужчин в возрасте 60 лет и старше. Их протестировали на способность различать фрагменты речи в шумной обстановке.Отмечается, что это не первое исследование, в котором обнаружена связь между ухудшением слуха и деменцией, но, по словам экспертов, оно является одним из первых, изучающих риск развития слабоумия и слуховые способности человека.
https://ria.ru/20201028/dementsiya-1581970729.html
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оксфордский университет, великобритания, общество
10:20 26.07.2021
 
Ученые назвали признак, свидетельствующий о развитии слабоумия

Ученые из Оксфордского университета назвали признак, свидетельствующий о развитии слабоумия

© Depositphotos / imagepointfrПроверка слуха
Проверка слуха - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Depositphotos / imagepointfr
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Ученые из Оксфордского университета обнаружили связь между плохим слухом и развитием деменции. Результаты их исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia.
В эксперименте приняли участие более 80 тысяч человек в возрасте старше 60 лет.
Согласно полученным данным, люди, испытывающие проблемы со слухом в шумной обстановке, больше предрасположены к развитию слабоумия в пожилом возрасте.
По словам эпидемиолога и автора исследования Томаса Литтлджонса, это открытие позволит предупреждать врачей, самих пациентов и их родственников о появлении заболевания до того, как оно начнет прогрессировать.
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Названа работа, приводящая к слабоумию
В рамках исследованияиспользовалась информация из британского биобанка – исследовательской базы данных, созданной для установления связи между генетикой, факторами окружающей среды и состоянием здоровья населения Великобритании.
Ученые изучили риск развития деменции для группы из более 82 000 женщин и мужчин в возрасте 60 лет и старше. Их протестировали на способность различать фрагменты речи в шумной обстановке.
Результаты показали, что у 1285 человек развилось слабоумие примерно через 11 лет после исследования. "У участников с плохим слухом риск развития деменции был почти в два раза выше, чем у людей с хорошим слухом", – пояснил Томаса Литтлджонс.
Отмечается, что это не первое исследование, в котором обнаружена связь между ухудшением слуха и деменцией, но, по словам экспертов, оно является одним из первых, изучающих риск развития слабоумия и слуховые способности человека.
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Оксфордский университетВеликобританияОбщество
 
 
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