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В Великом Устюге построят дамбу для защиты от весенних паводков
В Великом Устюге построят дамбу для защиты от весенних паводков - РИА Новости, 26.07.2021
В Великом Устюге построят дамбу для защиты от весенних паводков
Порядка 270 миллионов рублей будет выделено из федерального и регионального бюджетов на строительство дамбы в Великом Устюге, это сооружение завершит комплекс... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:48
2021-07-26T12:48
вологодская область
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 26 июл – РИА Новости. Порядка 270 миллионов рублей будет выделено из федерального и регионального бюджетов на строительство дамбы в Великом Устюге, это сооружение завершит комплекс защиты города от паводковых вод, сообщил губернатор Олег Кувшинников."Дамба исключит попадание большой воды в город со стороны реки Малая Северная Двина во время половодий, жители будут полностью защищены от стихии", - сказал губернатор на заседании градостроительного совета в Великом Устюге.Он сообщил, что 20 миллионов рублей выделит федеральный бюджет уже осенью, еще 150 миллионов поступят в следующем 2022 году. Общая стоимость земляной дамбы протяженностью 2,7 километра с региональным софинансированием составит порядка 270 миллионов рублей.Ранее в 2019 году для защиты от размывания паводковыми водами берега Сухоны в районе Великого Устюга были укреплены железобетонными плитами. К концу 2021 года строители завершат шпунтовую стенки протяженностью 1,7 километра в районе судоремонтного завода. Противопаводковую дамбу планируют построить к концу 2022 года.
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олег кувшинников
12:48 26.07.2021
 

В Великом Устюге построят дамбу для защиты от весенних паводков

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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ВОЛОГДА, 26 июл – РИА Новости. Порядка 270 миллионов рублей будет выделено из федерального и регионального бюджетов на строительство дамбы в Великом Устюге, это сооружение завершит комплекс защиты города от паводковых вод, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
"Дамба исключит попадание большой воды в город со стороны реки Малая Северная Двина во время половодий, жители будут полностью защищены от стихии", - сказал губернатор на заседании градостроительного совета в Великом Устюге.
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Он сообщил, что 20 миллионов рублей выделит федеральный бюджет уже осенью, еще 150 миллионов поступят в следующем 2022 году. Общая стоимость земляной дамбы протяженностью 2,7 километра с региональным софинансированием составит порядка 270 миллионов рублей.
"Нам необходимо пережить еще одну весну 2022 года, когда будет продолжаться строительство дамбы. Весна будет тяжелой, так как на сегодняшний день мы фиксируем критически низкий уровень воды в реках Сухона, Юг и Малая Северная Двина, что может спровоцировать заторные явления на перекатах. Протолкать лед, если он образуется на экстремально низком уровне, будет практически невозможно, поэтому уже сейчас нужно проводить противопаводковые мероприятия", - предупредил глава региона.
Ранее в 2019 году для защиты от размывания паводковыми водами берега Сухоны в районе Великого Устюга были укреплены железобетонными плитами. К концу 2021 года строители завершат шпунтовую стенки протяженностью 1,7 километра в районе судоремонтного завода. Противопаводковую дамбу планируют построить к концу 2022 года.
 
Вологодская областьОлег Кувшинников
 
 
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