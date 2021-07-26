https://ria.ru/20210726/damba-1742904991.html

В Великом Устюге построят дамбу для защиты от весенних паводков

В Великом Устюге построят дамбу для защиты от весенних паводков - РИА Новости, 26.07.2021

В Великом Устюге построят дамбу для защиты от весенних паводков

Порядка 270 миллионов рублей будет выделено из федерального и регионального бюджетов на строительство дамбы в Великом Устюге, это сооружение завершит комплекс... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T12:48

2021-07-26T12:48

2021-07-26T12:48

вологодская область

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 26 июл – РИА Новости. Порядка 270 миллионов рублей будет выделено из федерального и регионального бюджетов на строительство дамбы в Великом Устюге, это сооружение завершит комплекс защиты города от паводковых вод, сообщил губернатор Олег Кувшинников."Дамба исключит попадание большой воды в город со стороны реки Малая Северная Двина во время половодий, жители будут полностью защищены от стихии", - сказал губернатор на заседании градостроительного совета в Великом Устюге.Он сообщил, что 20 миллионов рублей выделит федеральный бюджет уже осенью, еще 150 миллионов поступят в следующем 2022 году. Общая стоимость земляной дамбы протяженностью 2,7 километра с региональным софинансированием составит порядка 270 миллионов рублей.Ранее в 2019 году для защиты от размывания паводковыми водами берега Сухоны в районе Великого Устюга были укреплены железобетонными плитами. К концу 2021 года строители завершат шпунтовую стенки протяженностью 1,7 километра в районе судоремонтного завода. Противопаводковую дамбу планируют построить к концу 2022 года.

https://ria.ru/20210709/fok-1740647327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег кувшинников