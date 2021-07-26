https://ria.ru/20210726/chubays-1742941743.html

Чубайс описал изменения налоговой системы при декарбонизации экономики

Чубайс описал изменения налоговой системы при декарбонизации экономики - РИА Новости, 26.07.2021

Чубайс описал изменения налоговой системы при декарбонизации экономики

Введение ограничений на выбросы, национального углеродного налога, а также внесение критерия выбросов СО2 при выборе наилучших доступных технологий являются... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T15:24

2021-07-26T15:24

2021-07-26T15:25

россия

анатолий чубайс

технологии

экономика

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Введение ограничений на выбросы, национального углеродного налога, а также внесение критерия выбросов СО2 при выборе наилучших доступных технологий являются тремя вариантами изменения налоговой системы России для протекционизма в отношении сберегающих климат технологий, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс на семинаре "Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?"."В этом смысле (изменения системы налогообложения в связи с декарбонизация экономики - ред.) у России есть три варианта. Вариант действий номер один - это то, что нам предлагает Евросоюз (cap and trade - ограничивай и торгуй). Сначала директивное задание по объему выбросов, а потом торговля их превышением, или наоборот - сэкономленных объемов", - сказал Чубайс.Он также отметил идею, высказанную ранее в ЕС, глобального налога на углерод с разбиением стран на три возможные категории в зависимости от уровня развития."И в зависимости от того будет назначаться ставка углеродного налога. Это альтернатива… Вы либо вводите европейскую торговую систему, либо вводите национальный углеродный налог. Но есть еще и третий вариант, который отличается принципиально от этих двух, который основан на концепции наилучших доступных технологий (НДТ)", - сказал Чубайс.Чубайс пояснил, что в России также принята концепция НДТ и так есть принципы эффективности и экологичности, но нет такого критерия, как углеродная нейтральность."Теоретически, я считаю, что можно рассматривать вариант введения СО2 в систему НДТ, имея ввиду, что там весь инструментарий проработан… В принципе, я бы анализировал вариант инкорпорирования в систему НДТ и СО2, как одного из факторов, которые отсутствуют сегодня в НДТ. Вот три пути: cap and trade, налог и НДТ", - сказал Чубайс.Он отметил, что у России есть преимущество отстающего в климатической гонке, то есть страна может выбрать лучшее решение, исходя из опыта других государств.

https://ria.ru/20210726/chubays-1742925513.html

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россия, анатолий чубайс, технологии, экономика