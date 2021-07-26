https://ria.ru/20210726/chemodanchik-1742584137.html

"Это разгильдяйство!" Где оставили ядерный чемоданчик Пентагона

"Это разгильдяйство!" Где оставили ядерный чемоданчик Пентагона - РИА Новости, 26.07.2021

"Это разгильдяйство!" Где оставили ядерный чемоданчик Пентагона

Январский штурм Капитолия до сих пор не дает покоя Вашингтону. Теперь в Пентагоне признались: радикалы могли завладеть ядерным чемоданчиком, с помощью которого... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T08:00

2021-07-26T08:00

2021-07-26T12:24

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министерство обороны сша

леонид брежнев

борис ельцин

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норвегия

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Антон Скрипунов. Январский штурм Капитолия до сих пор не дает покоя Вашингтону. Теперь в Пентагоне признались: радикалы могли завладеть ядерным чемоданчиком, с помощью которого отдают команду на массированный ракетный удар. Поэтому американские военные решили пересмотреть правила охраны мобильной "красной кнопки". О секретах "смертоносного кейса", как его защищают в США и России — в материале РИА Новости.Чуть не потерялиСкандалы с ядерным чемоданчиком сопровождали как начало, так и окончание президентского срока Дональда Трампа. После победы на выборах в 2016 году демократы выражали сомнение в адекватности нового хозяина "кнопки" — мол, как ему доверить столь опасное оружие? В 2021-м и вовсе выяснилось: современный аналог скипетра и державы американцы попросту чуть не потеряли.Об этом дипломатично молчали полгода. Лишь на днях Пентагон рассказал, что 6 января штурмовавшие Капитолий радикалы "были в опасной близости" от черного кейса вице-президента Майка Пенса."Восстание у Капитолия было атакой не только на нашу демократию, но и систему безопасности. <…> Майк Пенс тогда последовал в укрытие со своим помощником, у которого в руках был ядерный чемоданчик. Они оба были в опасности", — заявили в Минобороны США.Но стыдливо умолчали о подробностях. Неудивительно, ведь степень угрозы осознали только постфактум. Специальная комиссия изучила записи видеокамер и воочию увидела кошмарный сон сотрудников службы безопасности первых лиц: бунтовщики находились в паре шагов от убежища, где отсиживался Пенс. Толпа, скандирующая "Вице-президента на виселицу!", могла в любой момент ворваться внутрь. А там не только второе лицо американского государства, но и заветная "ядерная кнопка".Пентагон пообещал пересмотреть действующие протоколы безопасности. Они на самом деле нехитрые. "Смертельная сумка" всегда рядом с президентом США. Запасная — у вице-президента, на случай, если глава государства будет без сознания. Их обычно носят специальные помощники — офицеры ВМС, прошедшие специальный отбор. Прежде всего людей проверяют на эмоциональную устойчивость. Правда, система контроля иногда сбоит. Так, в 2017-м адъютант оставил чемоданчик без присмотра, ввязавшись в драку между охранниками Трампа и лидера КНР Си Цзиньпиня.Первые лица держат при себе так называемую ядерную печеньку (nuclear bisquit) — пластиковую карточку с кодами запуска межконтинентальных ракет. Каждый по-своему — кто-то в кармане брюк, кто-то в пиджаке. Что тоже чревато: в конце 1970-х президент Джимми Картер забыл вынуть карту из костюма, который отдал в химчистку. А в 2000-м Билл Клинтон вообще несколько месяцев не мог отыскать "печеньку" — видимо, выпала в Овальном кабинете. Остроты инциденту добавляло то, что это произошло сразу после сексуального скандала с Моникой Левински."Ядерный мяч"О том происшествии Белый дом рассказал лишь несколько лет спустя. Не хотел будоражить общественность. Ведь в представлении большинства граждан страшнее устройства не придумаешь: нажал на красную кнопку — конец человечеству. На самом деле все гораздо сложнее."Это вовсе не кнопка, а устройство защищенной связи. Причем не по одному каналу. Нужно для того, чтобы подтвердить решение о применении ядерного оружия из любого места и в любой обстановке, — объясняет РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский. — То есть это техническое средство, позволяющее командным пунктам стратегических ядерных сил релевантно идентифицировать поступивший приказ. Это средство связи и аппарат передачи данных в одном флаконе".По сути, речь о мобильном командном пункте. Первыми его создали в США в начале 1960-х, когда мир был как никогда близок к ядерной войне. Сам план запуска ракет американцы назвали "ударом ногой" (dropkick), а ядерный чемоданчик — "футбольным мячом" (football). Так выражаются до сих пор.С помощью "мяча" и "печенюшки" верховный главнокомандующий связывается с Пентагоном, Стратегическим командованием Вооруженных сил США и экипажами самолетов "Судного дня". У них тоже есть коды. После сверки данных запускают ракеты. Но это лишь в общих чертах — подробности, как и содержимое ядерного чемоданчика, строго засекречены.Советский аналог разработали к 1980 году. Официальное название — абонентский комплекс "Чегет" автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами "Казбек". Пользуются им до сих пор, потому что очень удобный. Ведь делали его специально для престарелого Леонида Брежнева.Правда, генсеку передать устройство не успели. Как и его преемнику Юрию Андропову. Лишь Константин Черненко в 1984-м получил черный портфель. Но, по свидетельствам современников, вникать в принципы его работы не стал — сразу отдал помощнику.Последующим генсекам и президентам вникнуть все же пришлось: ядерный чемоданчик стал не только символом власти, но и маркером ответственности — ни много ни мало — за всю планету. Сегодня, по официальным данным, такие устройства есть лишь у двух стран — России и США."Российский президент как минимум раз в год участвует в тренировках по использованию "чемоданчика", — отмечает Мураховский."Вместо кнопки — бутылка водки"Однажды российскому лидеру пришлось задействовать "Чегет". В январе 1995-го у побережья Норвегии ученые запустили метеорологическую ракету Black Brant XII. По траектории она сильно напоминала американские МБР "Трайдент", которыми вооружены атомные субмарины. Борис Ельцин потом рассказал прессе, что активировал чемоданчик для связи с министром обороны и начальником Генштаба — у них тоже есть такие. И без их кодов пуск не состоится."Портфель главы государства носит адъютант. Он обычно ходит во флотской форме", — уточняет руководитель протокола Горбачева и Ельцина Владимир Шорохов.Этот человек должен всегда быть рядом с верховным главнокомандующим, даже когда тот выезжает на отдых. Порой случаются курьезы — вроде того, что произошел с Борисом Ельциным на охоте в Подмосковье в 1991 году."Когда плыли на катере по озеру, один зарубежный гость все посматривал на черный чемоданчик на дне лодки, — вспоминал он в книге "Президентский марафон". — Думал, что ядерный. Старался держаться от чемоданчика подальше, норовил на краешек лодки отсесть. Я его не разубеждал. А когда на острове чемоданчик открыли и достали оттуда две бутылки водки и соленые огурчики, гость долго смеялся".Однажды Борис Николаевич расстался с "кнопкой". В 1996-м, когда лег в больницу на операцию. "Перед этим он подписал специальный указ, по которому адъютант с чемоданчиком "переходит" и. о. президента премьер-министру Виктору Черномырдину. Как только Ельцин пришел в сознание после наркоза, действие указа прекратилось", — говорит Шорохов."Американская безалаберность"Окончательно с портфелем расстаются при передаче власти. По словам Шорохова, это особая церемония. "Новому верховному главнокомандующему передают также шифры, объясняют, как им пользоваться. Все запротоколировано".Правда, не всегда уходящий лидер делает это лично. Например, в 1991 году Ельцин получил "скипетр сверхдержавы" не от Горбачева, а от офицеров войск связи — у политиков в тот момент были натянутые отношения.То же самое повторилось и с Байденом в январе. Трамп не захотел передавать "мяч" — и все обернулось скандалом. Но, как выяснили полгода спустя, не последним с участием президента и его "кнопки"."Инцидент в Капитолии — пример американской безалаберности. Что тут говорить, если президент (Джо Байден. — Прим. ред.) у них поднимается по трапу с чемоданом, еще несет зонт — и без охраны. Я не представляю, чтобы у меня Горбачев, Ельцин или Владимир Владимирович шли с чемоданом или зонтом в руках, а охрана в это время стояла и рот разевала. Это просто разгильдяйство!" — возмущается Шорохов.Мураховский подчеркивает: российская система ядерных кодов устроена так, что "если сам кейс потеряется и его где-то найдут, воспользоваться им все равно невозможно — для этого предусмотрены специальные устройства, встроенные внутрь".Как бы то ни было, черный портфель толщиной около десяти сантиметров и весом десять килограммов тщательно охраняют круглые сутки. При этом одно из самых засекреченных в мире устройств постоянно на виду множества людей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/yadernoe-1738203226.html

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капитолий, билл клинтон, министерство обороны сша, леонид брежнев, борис ельцин, московская область (подмосковье), норвегия, сша, технологии