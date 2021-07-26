https://ria.ru/20210726/bunt-1742982021.html

Задержанные в Литве нелегальные мигранты устроили бунт

Задержанные в Литве нелегальные мигранты устроили бунт - РИА Новости, 26.07.2021

Задержанные в Литве нелегальные мигранты устроили бунт

Нелегальные мигранты, задержанные в Литве на границе с Белоруссией, стали конфликтовать в местах размещения, передает Sputnik Литва со ссылкой на Службу охраны... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T18:15

2021-07-26T18:15

2021-07-26T18:20

мигранты

евросоюз

литва

происшествия

в мире

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ВИЛЬНЮС, 26 июл - РИА Новости. Нелегальные мигранты, задержанные в Литве на границе с Белоруссией, стали конфликтовать в местах размещения, передает Sputnik Литва со ссылкой на Службу охраны государственной границы страны."В Кабеляе, по предварительным данным, иностранцы, живущие в ангаре, построенном на территории заставы, поругались по культурным и религиозным причинам. Успокаивать около 40 конфликтующих мигрантов пришлось не только пограничникам этой заставы, но и срочно вызванным патрулям из близлежащих застав", - пишет Sputnik.Также, по данным агентства, пограничникам Друскининкая и помогавшим им сотрудникам Службы общественной безопасности пришлось успокаивать мигрантов, проживающих в палаточном городке, построенном на территории пограничного пункта пропуска Швендубреских рек. Около 60 иностранцев конфликтовали из-за мест в палатках.Как отмечает Sputnik, за воскресенье литовские пограничники задержали 131 нелегального мигранта из Белоруссии. Более 2,7 тысячи нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года, что в 34 раза больше, чем в прошлом. Задержанные в воскресенье мигранты будут проверены на COVID-19 и изолированы до получения результатов.Также агентство добавляет, что в Друскининкае во время задержания один гражданин Ирака попытался ударить рукой служебную собаку, в результате чего она его укусила. Задержанный иностранец отказался от медицинской помощи из-за укуса собаки.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210719/lukashenko-1741890939.html

https://ria.ru/20210715/migranty-1741439862.html

https://ria.ru/20210714/migranty-1741202293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мигранты, евросоюз, литва, происшествия, в мире