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Цена биткоина приблизилась к 40 тысячам долларов
Цена биткоина приблизилась к 40 тысячам долларов - РИА Новости, 26.07.2021
Цена биткоина приблизилась к 40 тысячам долларов
Биткоин торгуется на уровне 38 тысяч долларов, при этом ночью этот показатель достиг 39,8 тысячи долларов. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T07:24
2021-07-26T11:31
биткоин
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Биткоин торгуется на уровне 38 тысяч долларов, при этом ночью этот показатель достиг 39,8 тысячи долларов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance он по состоянию на 07:17 по московскому времени рос в цене на 12,3% — до 38,3 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 12,3% — до 38,32 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.На уровне ближе к 40 тысячам долларов цифровая валюта торговалась в последний раз 17 июня.
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биткоин, весь мир, экономика
07:24 26.07.2021 (обновлено: 11:31 26.07.2021)
 
Цена биткоина приблизилась к 40 тысячам долларов

Стоимость биткоина приблизилась к 40 тысячам долларов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области
Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Биткоин торгуется на уровне 38 тысяч долларов, при этом ночью этот показатель достиг 39,8 тысячи долларов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance он по состоянию на 07:17 по московскому времени рос в цене на 12,3% — до 38,3 тысячи долларов.
А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 12,3% — до 38,32 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
На уровне ближе к 40 тысячам долларов цифровая валюта торговалась в последний раз 17 июня.
Пункт обмена биткоинов в центре города Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 08:46
Эксперты рассказали о "кресте смерти" на графике биткоина
 
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