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Цена биткоина приблизилась к 40 тысячам долларов
Цена биткоина приблизилась к 40 тысячам долларов - РИА Новости, 26.07.2021
Цена биткоина приблизилась к 40 тысячам долларов
Биткоин торгуется на уровне 38 тысяч долларов, при этом ночью этот показатель достиг 39,8 тысячи долларов. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T07:24
2021-07-26T07:24
2021-07-26T11:31
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Биткоин торгуется на уровне 38 тысяч долларов, при этом ночью этот показатель достиг 39,8 тысячи долларов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance он по состоянию на 07:17 по московскому времени рос в цене на 12,3% — до 38,3 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 12,3% — до 38,32 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.На уровне ближе к 40 тысячам долларов цифровая валюта торговалась в последний раз 17 июня.
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биткоин, весь мир, экономика
07:24 26.07.2021 (обновлено: 11:31 26.07.2021)
Цена биткоина приблизилась к 40 тысячам долларов
Стоимость биткоина приблизилась к 40 тысячам долларов