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Цена биткоина приблизилась к 40 тысячам долларов

Цена биткоина приблизилась к 40 тысячам долларов - РИА Новости, 26.07.2021

Цена биткоина приблизилась к 40 тысячам долларов

Биткоин торгуется на уровне 38 тысяч долларов, при этом ночью этот показатель достиг 39,8 тысячи долларов. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T07:24

2021-07-26T07:24

2021-07-26T11:31

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Биткоин торгуется на уровне 38 тысяч долларов, при этом ночью этот показатель достиг 39,8 тысячи долларов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance он по состоянию на 07:17 по московскому времени рос в цене на 12,3% — до 38,3 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 12,3% — до 38,32 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.На уровне ближе к 40 тысячам долларов цифровая валюта торговалась в последний раз 17 июня.

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