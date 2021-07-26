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Минэнерго допустило временный запрет на экспорт бензина
Минэнерго допустило временный запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 27.07.2021
Минэнерго допустило временный запрет на экспорт бензина
Замглавы Министерства энергетики России Павел Сорокин заявил, что ведомство в ближайшее время решит, следует ли запрещать экспорт бензина из страны для оказания РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-26T20:04
2021-07-27T02:43
россия
цены на нефть
павел сорокин
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Замглавы Министерства энергетики России Павел Сорокин заявил, что ведомство в ближайшее время решит, следует ли запрещать экспорт бензина из страны для оказания стабилизирующего эффекта на цены.Чиновник подчеркнул, что ведомство внимательно следит за развитием ситуации.Сорокин уточнил, что окончательное решение примут на основе динамики биржевых цен и "насыщения биржи объемами топлива".На минувшей неделе министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что рост биржевых цен на бензин не окажет серьезного влияния на розничные, однако при сохранении оптовых цен на рекордном уровне экспорт топлива могут запретить на этой неделе.По словам Сорокина, в такой ситуации у нефтяников нет причин не производить эти объемы или не направлять их на внутренний рынок, так как он с в настоящее время премиален. Однако в случае введения запрета чиновники обещают обязательно учесть обязательства страны по межправительственным соглашениям и индикативным балансам.Также замминистра заявил, что сейчас нет необходимости в топливных соглашениях с компаниями."Эти меры разные по эффекту. Мы считаем, что нужно выровнять ситуацию рыночными способами. Демпфер — один из них, направление объемов на внутренний рынок, который премиальный, то есть это не в ущерб компаниям делается тоже", — пояснил Сорокин.Средние цены бензина у производителей в России в прошлом месяце выросли на 3,4 процента по отношению к маю, а розничные цены — на 0,6 процента, согласно материалам "Росстата". Динамика роста розничных цен в июне увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем: в мае бензин дорожал на 0,3 процента к апрелю. По сравнению с июнем прошлого года розничные цены на бензин в стране поднялись на 6,1 процента, а с начала 2021 года — на 4,4 процента. Дизельное топливо за июнь стало дороже на 0,4 процента. По сравнению с этим же периодом 2020 года оно выросло в цене на 2,6 процента, с начала года — на 4,3 процента.
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россия, цены на нефть, павел сорокин, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика
20:04 26.07.2021 (обновлено: 02:43 27.07.2021)
 
Минэнерго допустило временный запрет на экспорт бензина

Замминистра энергетики Сорокин пообещал запрет на экспорт бензина при сохранении биржевых цен

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций "Газпромнефть" в Москве
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций Газпромнефть в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Замглавы Министерства энергетики России Павел Сорокин заявил, что ведомство в ближайшее время решит, следует ли запрещать экспорт бензина из страны для оказания стабилизирующего эффекта на цены.
"Нормативка под временный запрет готова, сейчас, соответственно, мы смотрим детали и смотрим на ежедневную динамику. Если вы посмотрите на последние два дня, то там и объемы на бирже выросли, и цены стали идти вниз", — отметил он.
Чиновник подчеркнул, что ведомство внимательно следит за развитием ситуации.
Сорокин уточнил, что окончательное решение примут на основе динамики биржевых цен и "насыщения биржи объемами топлива".
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На минувшей неделе министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что рост биржевых цен на бензин не окажет серьезного влияния на розничные, однако при сохранении оптовых цен на рекордном уровне экспорт топлива могут запретить на этой неделе.
По словам Сорокина, в такой ситуации у нефтяников нет причин не производить эти объемы или не направлять их на внутренний рынок, так как он с в настоящее время премиален. Однако в случае введения запрета чиновники обещают обязательно учесть обязательства страны по межправительственным соглашениям и индикативным балансам.
Также замминистра заявил, что сейчас нет необходимости в топливных соглашениях с компаниями.
"Эти меры разные по эффекту. Мы считаем, что нужно выровнять ситуацию рыночными способами. Демпфер — один из них, направление объемов на внутренний рынок, который премиальный, то есть это не в ущерб компаниям делается тоже", — пояснил Сорокин.
Средние цены бензина у производителей в России в прошлом месяце выросли на 3,4 процента по отношению к маю, а розничные цены — на 0,6 процента, согласно материалам "Росстата". Динамика роста розничных цен в июне увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем: в мае бензин дорожал на 0,3 процента к апрелю. По сравнению с июнем прошлого года розничные цены на бензин в стране поднялись на 6,1 процента, а с начала 2021 года — на 4,4 процента. Дизельное топливо за июнь стало дороже на 0,4 процента. По сравнению с этим же периодом 2020 года оно выросло в цене на 2,6 процента, с начала года — на 4,3 процента.
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РоссияЦены на нефтьПавел СорокинНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
 
 
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