https://ria.ru/20210726/belgiya-1743008328.html

Бельгия начала вакцинацию иностранных моряков с "русского экипажа"

Бельгия начала вакцинацию иностранных моряков с "русского экипажа" - РИА Новости, 26.07.2021

Бельгия начала вакцинацию иностранных моряков с "русского экипажа"

Власти Бельгии в понедельник начали кампанию по вакцинации против коронавируса иностранных моряков на борту судов, заходящих в бельгийские порты, сообщает... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T21:10

2021-07-26T21:10

2021-07-26T21:10

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БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Власти Бельгии в понедельник начали кампанию по вакцинации против коронавируса иностранных моряков на борту судов, заходящих в бельгийские порты, сообщает агентство Belga.По информации агентства, первыми вакцинированными стали члены "русского экипажа" контейнеровоза MSC Joy. Судно зашло в порт Зебрюгге.Сообщается, что вакцинация будет производиться бесплатно с участием бельгийских мобильных медицинских бригад, состоящих из врача и двух медсестер. Для прививок будет, в основном, использоваться препарат компании Johnson & Johnson, поскольку он требует однократного введения."Вакцинация организована в портах Антверпен, Гент и Зебрюгге. Капитан судна должен за сутки до прибытия в порт сообщить количество членов экипажа, желающих вакцинироваться", - указывается в сообщении агентства.По мнению бельгийских властей, моряки грузовых кораблей стали одной из самых пострадавших категорий, поскольку они, зачастую, не имеют возможности пройти вакцинацию у себя на родине, а длительное нахождение в море в ограниченном пространстве может привести к эпидемии среди членов экипажей."В порты Бельгии ежегодно заходят более 5,5 тысячи различных судов, на которых работают примерно 80 тысяч моряков", - сообщил бельгийский вице-премьер Винсент Ван Квикенборн, отвечающий за морской транспорт. Он также рассказал, что "получившие прививку Johnson & Johnson русские были благодарны за предоставленную возможность защититься от вируса".Со 2 июня в Бельгии проходит активная кампания по вакцинации бельгийских моряков. В настоящее время в королевстве хотя бы одной дозой вакцины привито всего уже почти 83% взрослого населения, полную вакцинацию получили более 64% жителей.

https://ria.ru/20210526/vaktsina-1733977910.html

https://ria.ru/20210522/vaktsinatsiya-1733459275.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, johnson & johnson, бельгия, вакцинация, в мире