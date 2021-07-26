https://ria.ru/20210726/belgiya-1743008328.html
Бельгия начала вакцинацию иностранных моряков с "русского экипажа"
Бельгия начала вакцинацию иностранных моряков с "русского экипажа" - РИА Новости, 26.07.2021
Бельгия начала вакцинацию иностранных моряков с "русского экипажа"
Власти Бельгии в понедельник начали кампанию по вакцинации против коронавируса иностранных моряков на борту судов, заходящих в бельгийские порты, сообщает... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T21:10
2021-07-26T21:10
2021-07-26T21:10
распространение коронавируса
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johnson & johnson
бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Власти Бельгии в понедельник начали кампанию по вакцинации против коронавируса иностранных моряков на борту судов, заходящих в бельгийские порты, сообщает агентство Belga.По информации агентства, первыми вакцинированными стали члены "русского экипажа" контейнеровоза MSC Joy. Судно зашло в порт Зебрюгге.Сообщается, что вакцинация будет производиться бесплатно с участием бельгийских мобильных медицинских бригад, состоящих из врача и двух медсестер. Для прививок будет, в основном, использоваться препарат компании Johnson & Johnson, поскольку он требует однократного введения."Вакцинация организована в портах Антверпен, Гент и Зебрюгге. Капитан судна должен за сутки до прибытия в порт сообщить количество членов экипажа, желающих вакцинироваться", - указывается в сообщении агентства.По мнению бельгийских властей, моряки грузовых кораблей стали одной из самых пострадавших категорий, поскольку они, зачастую, не имеют возможности пройти вакцинацию у себя на родине, а длительное нахождение в море в ограниченном пространстве может привести к эпидемии среди членов экипажей."В порты Бельгии ежегодно заходят более 5,5 тысячи различных судов, на которых работают примерно 80 тысяч моряков", - сообщил бельгийский вице-премьер Винсент Ван Квикенборн, отвечающий за морской транспорт. Он также рассказал, что "получившие прививку Johnson & Johnson русские были благодарны за предоставленную возможность защититься от вируса".Со 2 июня в Бельгии проходит активная кампания по вакцинации бельгийских моряков. В настоящее время в королевстве хотя бы одной дозой вакцины привито всего уже почти 83% взрослого населения, полную вакцинацию получили более 64% жителей.
https://ria.ru/20210526/vaktsina-1733977910.html
https://ria.ru/20210522/vaktsinatsiya-1733459275.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, johnson & johnson, бельгия, вакцинация, в мире
Бельгия начала вакцинацию иностранных моряков с "русского экипажа"
Бельгия начала вакцинацию иностранных моряков в своих портах с "русского экипажа"
БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости.
Власти Бельгии
в понедельник начали кампанию по вакцинации против коронавируса иностранных моряков на борту судов, заходящих в бельгийские порты, сообщает агентство Belga
.
По информации агентства, первыми вакцинированными стали члены "русского экипажа" контейнеровоза MSC Joy. Судно зашло в порт Зебрюгге.
Сообщается, что вакцинация будет производиться бесплатно с участием бельгийских мобильных медицинских бригад, состоящих из врача и двух медсестер. Для прививок будет, в основном, использоваться препарат компании Johnson & Johnson
, поскольку он требует однократного введения.
"Вакцинация организована в портах Антверпен
, Гент
и Зебрюгге. Капитан судна должен за сутки до прибытия в порт сообщить количество членов экипажа, желающих вакцинироваться", - указывается в сообщении агентства.
По мнению бельгийских властей, моряки грузовых кораблей стали одной из самых пострадавших категорий, поскольку они, зачастую, не имеют возможности пройти вакцинацию у себя на родине, а длительное нахождение в море в ограниченном пространстве может привести к эпидемии среди членов экипажей.
"В порты Бельгии ежегодно заходят более 5,5 тысячи различных судов, на которых работают примерно 80 тысяч моряков", - сообщил бельгийский вице-премьер Винсент Ван Квикенборн, отвечающий за морской транспорт. Он также рассказал, что "получившие прививку Johnson & Johnson русские были благодарны за предоставленную возможность защититься от вируса".
Со 2 июня в Бельгии проходит активная кампания по вакцинации бельгийских моряков. В настоящее время в королевстве хотя бы одной дозой вакцины привито всего уже почти 83% взрослого населения, полную вакцинацию получили более 64% жителей.