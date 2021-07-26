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В Госдуме предложили разрешить продажу красивых номеров на аукционах
В Госдуме предложили разрешить продажу красивых номеров на аукционах - РИА Новости, 26.07.2021
В Госдуме предложили разрешить продажу красивых номеров на аукционах
Законопроект об организации аукционов по продаже номеров особых серий и передачи вырученных на них денег в дорожные фонды регионов РФ внес в Госдуму депутат от... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T21:23
2021-07-26T21:58
россия
александр шерин
авто
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Законопроект об организации аукционов по продаже номеров особых серий и передачи вырученных на них денег в дорожные фонды регионов РФ внес в Госдуму депутат от ЛДПР Александр Шерин, документ доступен в базе данных нижней палаты парламента."Настоящий проект федерального закона направлен на легализацию присвоения государственных регистрационных знаков с "особой" серией, то есть номеров, которые имеют зеркальные или одинаковые наборы цифр и (или) букв", - говорится в пояснительной записке.Таким образом, право на получение подобных номеров сможет получить любой гражданин, участвующий в аукционе, а не только те лица, которые обладают определенными связями в структурах Госавтоинспекции, отмечает автор законопроекта.Также он отмечает, что государство предоставляет гражданину выбор: если для него не имеет значения, какой регистрационный знак ему присвоят, он оплачивает только госпошлину за совершение регистрационных действий. Если же человеку важно, какой номер будет на его автомобиле, он сможет участвовать в аукционе по продаже знаков и предложить свою цену на номер, добавляется в документе.В случае принятия закон даст возможность пополнения дорожных фондов регионов Российской Федерации, поскольку средства, собранные на аукционах, предполагается отправлять в данные фонды."Стоит отметить, что подобная инициатива вносилась в Государственную Думу в 2015 году, однако, до сих пор идею не удается претворить в жизнь, а нелегальные доходы и теневой рынок по продаже государственных номеров имеют место быть до сих пор", - также пишет автор законопроекта.
https://radiosputnik.ria.ru/20210404/nomer-1603985154.html
https://ria.ru/20200913/nomera-1577153249.html
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россия, александр шерин, авто, лдпр, госдума рф
21:23 26.07.2021 (обновлено: 21:58 26.07.2021)
 
В Госдуме предложили разрешить продажу красивых номеров на аукционах

Депутат от ЛДПР Шерин внес законопроект об аукционах на номера особых серий для автомобилей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыдача новых автомобильных номеров серии 799
Выдача новых автомобильных номеров серии 799 - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Законопроект об организации аукционов по продаже номеров особых серий и передачи вырученных на них денег в дорожные фонды регионов РФ внес в Госдуму депутат от ЛДПР Александр Шерин, документ доступен в базе данных нижней палаты парламента.
"Настоящий проект федерального закона направлен на легализацию присвоения государственных регистрационных знаков с "особой" серией, то есть номеров, которые имеют зеркальные или одинаковые наборы цифр и (или) букв", - говорится в пояснительной записке.
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Таким образом, право на получение подобных номеров сможет получить любой гражданин, участвующий в аукционе, а не только те лица, которые обладают определенными связями в структурах Госавтоинспекции, отмечает автор законопроекта.
Также он отмечает, что государство предоставляет гражданину выбор: если для него не имеет значения, какой регистрационный знак ему присвоят, он оплачивает только госпошлину за совершение регистрационных действий. Если же человеку важно, какой номер будет на его автомобиле, он сможет участвовать в аукционе по продаже знаков и предложить свою цену на номер, добавляется в документе.
В случае принятия закон даст возможность пополнения дорожных фондов регионов Российской Федерации, поскольку средства, собранные на аукционах, предполагается отправлять в данные фонды.
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"Стоит отметить, что подобная инициатива вносилась в Государственную Думу в 2015 году, однако, до сих пор идею не удается претворить в жизнь, а нелегальные доходы и теневой рынок по продаже государственных номеров имеют место быть до сих пор", - также пишет автор законопроекта.
 
РоссияАлександр ШеринАвтоЛДПРГосдума РФ
 
 
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