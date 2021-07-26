https://ria.ru/20210726/avto-1742943511.html

Россиян предупредили о дефиците новых автомобилей

Россиян предупредили о дефиците новых автомобилей - РИА Новости, 26.07.2021

Россиян предупредили о дефиците новых автомобилей

Россиянам приходится покупать подержанные автомобили из-за нехватки новых машин, рассказал Ura.ru исполнительный директор аналитического агентства "Автостат"... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T15:35

2021-07-26T15:35

2021-07-26T16:17

автостат

авто

общество

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россиянам приходится покупать подержанные автомобили из-за нехватки новых машин, рассказал Ura.ru исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов.По его словам, с начала года российский рынок вторичных авто довольно быстро восстанавливается, но среди новых машин наблюдается противоположная тенденция.Он добавил, что рост спроса на машины с пробегом отчасти вызван увеличением стоимости новых авто.С его мнением согласился глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов, по словам которого у людей не хватает денег на покупку новой машины.Специалист отметил, что повышенный спрос может спровоцировать и подорожание на рынке вторичных автомобилей.Ранее аналитическое агентство "Автостат" уже сообщало о росте цен на легковые автомобили с пробегом: по итогам июня их средняя цена составила 747,7 тысячи рублей.

https://ria.ru/20210719/avtomobil-1741417082.html

https://ria.ru/20210706/shtrafy-1740021307.html

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автостат, авто, общество