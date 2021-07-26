https://ria.ru/20210726/avto-1742943511.html
Россиян предупредили о дефиците новых автомобилей
Россиян предупредили о дефиците новых автомобилей - РИА Новости, 26.07.2021
Россиян предупредили о дефиците новых автомобилей
Россиянам приходится покупать подержанные автомобили из-за нехватки новых машин, рассказал Ura.ru исполнительный директор аналитического агентства "Автостат"... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T15:35
2021-07-26T15:35
2021-07-26T16:17
автостат
авто
общество
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россиянам приходится покупать подержанные автомобили из-за нехватки новых машин, рассказал Ura.ru исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов.По его словам, с начала года российский рынок вторичных авто довольно быстро восстанавливается, но среди новых машин наблюдается противоположная тенденция.Он добавил, что рост спроса на машины с пробегом отчасти вызван увеличением стоимости новых авто.С его мнением согласился глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов, по словам которого у людей не хватает денег на покупку новой машины.Специалист отметил, что повышенный спрос может спровоцировать и подорожание на рынке вторичных автомобилей.Ранее аналитическое агентство "Автостат" уже сообщало о росте цен на легковые автомобили с пробегом: по итогам июня их средняя цена составила 747,7 тысячи рублей.
https://ria.ru/20210719/avtomobil-1741417082.html
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автостат, авто, общество
15:35 26.07.2021 (обновлено: 16:17 26.07.2021)
Россиян предупредили о дефиците новых автомобилей
Агентство "Автостат" предупредило о дефиците новых автомобилей на российском рынке
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Россиянам приходится покупать подержанные автомобили из-за нехватки новых машин, рассказал Ura.ru
исполнительный директор аналитического агентства "Автостат
" Сергей Удалов.
По его словам, с начала года российский рынок вторичных авто довольно быстро восстанавливается, но среди новых машин наблюдается противоположная тенденция.
"Часть потребителей, которые хотели бы купить новые автомобили, не могут этого сделать", — пояснил эксперт.
Он добавил, что рост спроса на машины с пробегом отчасти вызван увеличением стоимости новых авто.
С его мнением согласился глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов, по словам которого у людей не хватает денег на покупку новой машины.
Специалист отметил, что повышенный спрос может спровоцировать и подорожание на рынке вторичных автомобилей.
Ранее аналитическое агентство "Автостат" уже сообщало о росте цен на легковые автомобили с пробегом: по итогам июня их средняя цена составила 747,7 тысячи рублей.