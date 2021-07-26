https://ria.ru/20210726/avrora-1742868058.html

Дан старт работе единой дальневосточной авиакомпании

Дан старт работе единой дальневосточной авиакомпании - РИА Новости, 26.07.2021

Дан старт работе единой дальневосточной авиакомпании

"Аврора" запустила новые социально значимые рейсы на Дальнем Востоке, дав старт единой дальневосточной авиакомпании, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T09:49

2021-07-26T09:49

2021-07-26T11:21

"аврора"

россия

дальний восток

владимир путин

хабаровск

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл — РИА Новости. "Аврора" запустила новые социально значимые рейсы на Дальнем Востоке, дав старт единой дальневосточной авиакомпании, сообщил РИА Новости представитель организации.Самолет выполнил полет по маршруту Хабаровск — Шахтерск и Южно-Сахалинск — Петропавловск-Камчатский. Он будет курсировать дважды в неделю. Стоимость — 4635 рублей в одну сторону. Из Хабаровска в Шахтерск (Сахалинская область) можно улететь два раза в неделю. Цена билета — 4635 рублей.Перелет из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский обойдется в 5640 рублей в одну сторону, но сделать это можно только по средам и воскресеньям.Рейсы выполняет воздушное судно DHC-8 Q400.Президент Владимир Путин ранее поручил создать единый дальневосточный авиаперевозчик для повышения транспортной доступности удаленных районов всего Дальневосточного федерального округа.В результате появились 535 социально значимых маршрутов, которые свяжут между собой 410 населенных пунктов в регионе. Такое решение, по задумке властей, позволит снизить расходы на выполнение авиаперевозок, выстроить оптимальный оборот воздушных судов, повысить регулярность, обеспечить удобное для пассажиров расписание полетов с максимально возможным количеством стыковок и минимальным временем ожидания рейсов.

https://realty.ria.ru/20210705/dfo-1739864191.html

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731963642.html

россия

дальний восток

хабаровск

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"аврора", россия, дальний восток, владимир путин, хабаровск, экономика