09:49 26.07.2021 (обновлено: 11:21 26.07.2021)
Дан старт работе единой дальневосточной авиакомпании
Авиакомпания "Аврора" в понедельник запустила новые социально значимые рейсы на Дальнем Востоке
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аврора" Airbus A319 во время посадки в международном аэропорту Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 26 июл — РИА Новости. "Аврора" запустила новые социально значимые рейсы на Дальнем Востоке, дав старт единой дальневосточной авиакомпании, сообщил РИА Новости представитель организации.
Самолет выполнил полет по маршруту Хабаровск — Шахтерск и Южно-Сахалинск — Петропавловск-Камчатский. Он будет курсировать дважды в неделю. Стоимость — 4635 рублей в одну сторону.
Из Хабаровска в Шахтерск (Сахалинская область) можно улететь два раза в неделю. Цена билета — 4635 рублей.
Перелет из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский обойдется в 5640 рублей в одну сторону, но сделать это можно только по средам и воскресеньям.
Рейсы выполняет воздушное судно DHC-8 Q400.
Президент Владимир Путин ранее поручил создать единый дальневосточный авиаперевозчик для повышения транспортной доступности удаленных районов всего Дальневосточного федерального округа.
В результате появились 535 социально значимых маршрутов, которые свяжут между собой 410 населенных пунктов в регионе.
Такое решение, по задумке властей, позволит снизить расходы на выполнение авиаперевозок, выстроить оптимальный оборот воздушных судов, повысить регулярность, обеспечить удобное для пассажиров расписание полетов с максимально возможным количеством стыковок и минимальным временем ожидания рейсов.