https://ria.ru/20210726/avariya-1742876841.html

В Сочи третьи сутки ищут четвертого пассажира автомобиля, упавшего в реку

В Сочи третьи сутки ищут четвертого пассажира автомобиля, упавшего в реку - РИА Новости, 26.07.2021

В Сочи третьи сутки ищут четвертого пассажира автомобиля, упавшего в реку

Спасатели третьи сутки ищут четвёртого пассажира автомобиля, упавшего в реку Мацеста из-за ливня 23 июля, сообщили РИА Новости в МКУ "Служба Спасения" города... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T10:45

2021-07-26T10:45

2021-07-26T10:45

вадим снегирев

toyota avensis

сочи

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1740006300_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_24005ad5ae754d4ad960233c0ec4cbcd.jpg

СОЧИ, 26 июл – РИА Новости. Спасатели третьи сутки ищут четвёртого пассажира автомобиля, упавшего в реку Мацеста из-за ливня 23 июля, сообщили РИА Новости в МКУ "Служба Спасения" города Сочи.Ранее сообщалось, что 23 июля в период сильных ливней на курорте автомобиль Toyota Avensis съехал с моста и упал в реку Мацесту. В автомобиле находились четверо пассажиров. Тела троих были найдены, четвёртый пассажир, предположительно ребёнок, пропал без вести."Ищут по всему участку реки Мацеста. По состоянию на сейчас, положительных результатов нет. Поиск ведём сегодня третьи сутки", - сказал начальник Управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.Он добавил, что к поиску привлечены Южный региональный поисково-спасательный отряд, аварийно-спасательная служба "Кубань СПАС", МКУ "Служба спасения", УМВД города Сочи.

https://ria.ru/20210726/dtp-1742873840.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим снегирев, toyota avensis, сочи, происшествия