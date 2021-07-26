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В Сочи третьи сутки ищут четвертого пассажира автомобиля, упавшего в реку
В Сочи третьи сутки ищут четвертого пассажира автомобиля, упавшего в реку - РИА Новости, 26.07.2021
В Сочи третьи сутки ищут четвертого пассажира автомобиля, упавшего в реку
Спасатели третьи сутки ищут четвёртого пассажира автомобиля, упавшего в реку Мацеста из-за ливня 23 июля, сообщили РИА Новости в МКУ "Служба Спасения" города... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T10:45
2021-07-26T10:45
вадим снегирев
toyota avensis
сочи
происшествия
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СОЧИ, 26 июл – РИА Новости. Спасатели третьи сутки ищут четвёртого пассажира автомобиля, упавшего в реку Мацеста из-за ливня 23 июля, сообщили РИА Новости в МКУ "Служба Спасения" города Сочи.Ранее сообщалось, что 23 июля в период сильных ливней на курорте автомобиль Toyota Avensis съехал с моста и упал в реку Мацесту. В автомобиле находились четверо пассажиров. Тела троих были найдены, четвёртый пассажир, предположительно ребёнок, пропал без вести."Ищут по всему участку реки Мацеста. По состоянию на сейчас, положительных результатов нет. Поиск ведём сегодня третьи сутки", - сказал начальник Управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.Он добавил, что к поиску привлечены Южный региональный поисково-спасательный отряд, аварийно-спасательная служба "Кубань СПАС", МКУ "Служба спасения", УМВД города Сочи.
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вадим снегирев, toyota avensis, сочи, происшествия
10:45 26.07.2021
 
В Сочи третьи сутки ищут четвертого пассажира автомобиля, упавшего в реку

Спасатели третьи сутки ищут четвертого пассажира автомобиля, который упал в реку Мацеста из-за ливня

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкВышедшая из берегов река Кепша в Сочи
Вышедшая из берегов река Кепша в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 26 июл – РИА Новости. Спасатели третьи сутки ищут четвёртого пассажира автомобиля, упавшего в реку Мацеста из-за ливня 23 июля, сообщили РИА Новости в МКУ "Служба Спасения" города Сочи.
Ранее сообщалось, что 23 июля в период сильных ливней на курорте автомобиль Toyota Avensis съехал с моста и упал в реку Мацесту. В автомобиле находились четверо пассажиров. Тела троих были найдены, четвёртый пассажир, предположительно ребёнок, пропал без вести.
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"Ищут по всему участку реки Мацеста. По состоянию на сейчас, положительных результатов нет. Поиск ведём сегодня третьи сутки", - сказал начальник Управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.
Он добавил, что к поиску привлечены Южный региональный поисково-спасательный отряд, аварийно-спасательная служба "Кубань СПАС", МКУ "Служба спасения", УМВД города Сочи.
 
Вадим СнегиревToyota AvensisСочиПроисшествия
 
 
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