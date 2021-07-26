https://ria.ru/20210726/astrakhan-1742950273.html
Туроператоры оценили влияние антиковидных ограничений на отдых в Астрахани
Туроператоры оценили влияние антиковидных ограничений на отдых в Астрахани - РИА Новости, 26.07.2021
Туроператоры оценили влияние антиковидных ограничений на отдых в Астрахани
Спрос на путешествия в Астраханскую область из-за новых ограничений может снизиться, что отразится на экскурсионных программах, но отказы туристов не будут... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T16:04
2021-07-26T16:04
2021-07-26T16:04
туризм
коронавирус covid-19
новости - туризм
астрахань
краснодарский край
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Спрос на путешествия в Астраханскую область из-за новых ограничений может снизиться, что отразится на экскурсионных программах, но отказы туристов не будут массовыми, рассказали опрошенные РИА Новости представители отраслиВласти Астраханской области пересмотрели правила заселения туристов - с 26 июля отели, санаторные комплексы и турбазы региона могут принимать гостей только при наличии у них справки с отрицательным результатом ПЦР-теста или сертификата о полной вакцинации. С этой же даты отменяются массовые мероприятия, будут закрыты торговые центры, бассейны и кинотеатры. Рестораны и кафе смогут работать только на открытых верандах или навынос."Любое ограничение и ужесточение ограничительных мер приведет к сокращению потока и привлекательности данного направления и, как следствие, к сокращению сделанных броней. Но они не будут носить массовый характер, потому что будут действовать штрафные санкции", - сообщил гендиректор сети "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов.С его мнением согласилась и заместитель главы туроператора "Роза ветров" Елена Савченко. "Астрахань для нас - не массовое направление, но любое ужесточение оказывает влияние на турпоток. Ярким примером тому является Краснодарский край. После введения обязательной вакцинации с 1 августа, продажи упали, а в какой-то момент встали. Продажи сместились в сторону более лояльного Крыма", - пояснила она.В пресс-службе туроператора "Алеан", в свою очередь, отметили, что новые правила и ограничения совпадают как раз с периодом повышенного спроса на регион. "В конце июля - начале августа в Астрахани начинается цветение лотосов, одной из главных точек притяжения. Сейчас на эти даты востребованы только объекты размещения и речь идет о летних отпусках людей, и, скорее всего, они менять ничего не будут, тем более, что сейчас правила заселения практически везде одинаковы", - сообщили в компании.В туроператоре уверены, что с заселением в отели у туристов не должно возникнуть сложностей, так как гостям представлена альтернатива, а вот закрытие крытых рынков, фуд-кортов и других мест развлечения может отразиться на интересе туристов."Закрытие бассейнов, учитывая, что в регионе в это время жаркая погода и наличие бассейна в отелях и других объектах размещения - принципиальный момент для туристов. Также важны и театры, потому что в городе их очень много и по ним разработаны маршруты и экскурсии. Работа ресторанов только навынос или на террасах тоже затрагивает туристическую сферу и может повлиять на спрос в краткосрочной перспективе", - добавили в "Алеан".В компании добавили, что новые ограничения могут повлиять и на экскурсии. "В сентябре стартуют экскурсионные программы, которые в основном сфокусированы на гастрономической составляющей. И на них ограничения могут оказать влияние, если, конечно, их не отменят до сентября", - добавили в туроператоре.
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коронавирус covid-19, новости - туризм, астрахань, краснодарский край
Туроператоры оценили влияние антиковидных ограничений на отдых в Астрахани
Спрос на путешествия в Астрахань из-за новых ограничений может снизиться, заявили туроператоры
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Спрос на путешествия в Астраханскую область
из-за новых ограничений может снизиться, что отразится на экскурсионных программах, но отказы туристов не будут массовыми, рассказали опрошенные РИА Новости представители отрасли
Власти Астраханской области пересмотрели правила заселения туристов - с 26 июля отели, санаторные комплексы и турбазы региона могут принимать гостей только при наличии у них справки с отрицательным результатом ПЦР-теста или сертификата о полной вакцинации. С этой же даты отменяются массовые мероприятия, будут закрыты торговые центры, бассейны и кинотеатры. Рестораны и кафе смогут работать только на открытых верандах или навынос.
"Любое ограничение и ужесточение ограничительных мер приведет к сокращению потока и привлекательности данного направления и, как следствие, к сокращению сделанных броней. Но они не будут носить массовый характер, потому что будут действовать штрафные санкции", - сообщил гендиректор сети "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов.
С его мнением согласилась и заместитель главы туроператора "Роза ветров" Елена Савченко. "Астрахань для нас - не массовое направление, но любое ужесточение оказывает влияние на турпоток. Ярким примером тому является Краснодарский край
. После введения обязательной вакцинации с 1 августа, продажи упали, а в какой-то момент встали. Продажи сместились в сторону более лояльного Крыма", - пояснила она.
В пресс-службе туроператора "Алеан", в свою очередь, отметили, что новые правила и ограничения совпадают как раз с периодом повышенного спроса на регион. "В конце июля - начале августа в Астрахани
начинается цветение лотосов, одной из главных точек притяжения. Сейчас на эти даты востребованы только объекты размещения и речь идет о летних отпусках людей, и, скорее всего, они менять ничего не будут, тем более, что сейчас правила заселения практически везде одинаковы", - сообщили в компании.
В туроператоре уверены, что с заселением в отели у туристов не должно возникнуть сложностей, так как гостям представлена альтернатива, а вот закрытие крытых рынков, фуд-кортов и других мест развлечения может отразиться на интересе туристов.
"Закрытие бассейнов, учитывая, что в регионе в это время жаркая погода и наличие бассейна в отелях и других объектах размещения - принципиальный момент для туристов. Также важны и театры, потому что в городе их очень много и по ним разработаны маршруты и экскурсии. Работа ресторанов только навынос или на террасах тоже затрагивает туристическую сферу и может повлиять на спрос в краткосрочной перспективе", - добавили в "Алеан".
В компании добавили, что новые ограничения могут повлиять и на экскурсии. "В сентябре стартуют экскурсионные программы, которые в основном сфокусированы на гастрономической составляющей. И на них ограничения могут оказать влияние, если, конечно, их не отменят до сентября", - добавили в туроператоре.