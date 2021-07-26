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В Ставрополе арестовали на два месяца обвиняемого в убийстве полицейского
В Ставрополе арестовали на два месяца обвиняемого в убийстве полицейского - РИА Новости, 26.07.2021
В Ставрополе арестовали на два месяца обвиняемого в убийстве полицейского
Суд заключил под стражу на два месяца обвиняемого по делу об убийстве полицейского в Ставрополе, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T18:35
2021-07-26T18:35
2021-07-26T18:42
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ПЯТИГОРСК, 26 июл - РИА Новости. Суд заключил под стражу на два месяца обвиняемого по делу об убийстве полицейского в Ставрополе, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю."Ходатайство следователя... об избрании Ибрагиму Симбаригову меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено судом", - сказано в сообщении.В ведомстве уточнили, что обвиняемый арестован на два месяца.Заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД по Ставрополю Руслана Абовяна застрелили возле дома в ночь на субботу. По данным прокуратуры Ставрополья, в полицейского выпустили девять пуль. Один подозреваемый задержан, второй объявлен в розыск.
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россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), ставрополь, происшествия
18:35 26.07.2021 (обновлено: 18:42 26.07.2021)
В Ставрополе арестовали на два месяца обвиняемого в убийстве полицейского
Суд заключил под стражу на два месяца обвиняемого по делу об убийстве полицейского в Ставрополе