https://ria.ru/20210726/arest-1742985658.html

В Ставрополе арестовали на два месяца обвиняемого в убийстве полицейского

В Ставрополе арестовали на два месяца обвиняемого в убийстве полицейского - РИА Новости, 26.07.2021

В Ставрополе арестовали на два месяца обвиняемого в убийстве полицейского

Суд заключил под стражу на два месяца обвиняемого по делу об убийстве полицейского в Ставрополе, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T18:35

2021-07-26T18:35

2021-07-26T18:42

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

ставрополь

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 26 июл - РИА Новости. Суд заключил под стражу на два месяца обвиняемого по делу об убийстве полицейского в Ставрополе, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю."Ходатайство следователя... об избрании Ибрагиму Симбаригову меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено судом", - сказано в сообщении.В ведомстве уточнили, что обвиняемый арестован на два месяца.Заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД по Ставрополю Руслана Абовяна застрелили возле дома в ночь на субботу. По данным прокуратуры Ставрополья, в полицейского выпустили девять пуль. Один подозреваемый задержан, второй объявлен в розыск.

https://ria.ru/20210726/politseyskiy-1742886357.html

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россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), ставрополь, происшествия