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Суд признал законным заочный арест экс-директора ФБК* Жданова
Суд признал законным заочный арест экс-директора ФБК* Жданова - РИА Новости, 26.07.2021
Суд признал законным заочный арест экс-директора ФБК* Жданова
Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего директора "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в РФ организация-иноагент) Ивана Жданова по делу о... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:17
2021-07-26T11:17
россия
фонд борьбы с коррупцией
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего директора "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в РФ организация-иноагент) Ивана Жданова по делу о неисполнении судебного решения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд оставил постановление Нагатинского суда Москвы без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.В середине июня в базах данных МВД РФ появилась информация о том, что Жданов объявлен в розыск в России за уголовное преступление. В конце июня Нагатинский суд Москвы заочно заключил его в СИЗО. Таким образом, в случае возвращения в Россию, экс-директора ФБК* ждет арест.В ноябре 2020 года источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что против Жданова возбуждено дело по статье о неисполнении решения суда, связанное с невыплатой 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину. О возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда) сообщало московское управление ФССП, не уточняя имени подозреваемого и фабулы дела.Мосгорсуд 9 июня признал ФБК* экстремистской организацией, по решению суда он ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена. Защита ФБК* заявила о намерении обжаловать решение суда, в полной мере оно ещё не вступило в силу.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
https://ria.ru/20210629/peskov-1739140824.html
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россия, фонд борьбы с коррупцией, москва, происшествия
11:17 26.07.2021
 
Суд признал законным заочный арест экс-директора ФБК* Жданова

Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-директора ФБК* Ивана Жданова

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДиректор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов выступает на согласованном митинге в поддержку фигурантов "московского дела" на проспекте Академика Сахарова в Москве
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов выступает на согласованном митинге в поддержку фигурантов московского дела на проспекте Академика Сахарова в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего директора "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в РФ организация-иноагент) Ивана Жданова по делу о неисполнении судебного решения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд оставил постановление Нагатинского суда Москвы без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 23:10
Песков объяснил, почему ФБК* признали экстремистской организацией
В середине июня в базах данных МВД РФ появилась информация о том, что Жданов объявлен в розыск в России за уголовное преступление. В конце июня Нагатинский суд Москвы заочно заключил его в СИЗО. Таким образом, в случае возвращения в Россию, экс-директора ФБК* ждет арест.
В ноябре 2020 года источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что против Жданова возбуждено дело по статье о неисполнении решения суда, связанное с невыплатой 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину. О возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда) сообщало московское управление ФССП, не уточняя имени подозреваемого и фабулы дела.
Мосгорсуд 9 июня признал ФБК* экстремистской организацией, по решению суда он ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена. Защита ФБК* заявила о намерении обжаловать решение суда, в полной мере оно ещё не вступило в силу.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
Здание московского городского суда - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
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