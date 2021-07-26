https://ria.ru/20210726/arest-1742884188.html
Суд признал законным заочный арест экс-директора ФБК* Жданова
Суд признал законным заочный арест экс-директора ФБК* Жданова - РИА Новости, 26.07.2021
Суд признал законным заочный арест экс-директора ФБК* Жданова
Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего директора "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в РФ организация-иноагент) Ивана Жданова по делу о... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:17
2021-07-26T11:17
2021-07-26T11:17
россия
фонд борьбы с коррупцией
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155925/46/1559254651_0:146:2655:1639_1920x0_80_0_0_ac02a0032d96983cb0adad6bf4cbc9d1.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего директора "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в РФ организация-иноагент) Ивана Жданова по делу о неисполнении судебного решения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд оставил постановление Нагатинского суда Москвы без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.В середине июня в базах данных МВД РФ появилась информация о том, что Жданов объявлен в розыск в России за уголовное преступление. В конце июня Нагатинский суд Москвы заочно заключил его в СИЗО. Таким образом, в случае возвращения в Россию, экс-директора ФБК* ждет арест.В ноябре 2020 года источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что против Жданова возбуждено дело по статье о неисполнении решения суда, связанное с невыплатой 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину. О возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда) сообщало московское управление ФССП, не уточняя имени подозреваемого и фабулы дела.Мосгорсуд 9 июня признал ФБК* экстремистской организацией, по решению суда он ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена. Защита ФБК* заявила о намерении обжаловать решение суда, в полной мере оно ещё не вступило в силу.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
https://ria.ru/20210629/peskov-1739140824.html
https://ria.ru/20210610/posledstviya-1736451427.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155925/46/1559254651_0:0:2655:1992_1920x0_80_0_0_b29a74c09cf76e059e08b1bc550898f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фонд борьбы с коррупцией, москва, происшествия
Суд признал законным заочный арест экс-директора ФБК* Жданова
Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-директора ФБК* Ивана Жданова