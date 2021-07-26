https://ria.ru/20210726/arest-1742884188.html

Суд признал законным заочный арест экс-директора ФБК* Жданова

Суд признал законным заочный арест экс-директора ФБК* Жданова - РИА Новости, 26.07.2021

Суд признал законным заочный арест экс-директора ФБК* Жданова

Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего директора "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в РФ организация-иноагент) Ивана Жданова по делу о... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T11:17

2021-07-26T11:17

2021-07-26T11:17

россия

фонд борьбы с коррупцией

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего директора "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в РФ организация-иноагент) Ивана Жданова по делу о неисполнении судебного решения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд оставил постановление Нагатинского суда Москвы без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.В середине июня в базах данных МВД РФ появилась информация о том, что Жданов объявлен в розыск в России за уголовное преступление. В конце июня Нагатинский суд Москвы заочно заключил его в СИЗО. Таким образом, в случае возвращения в Россию, экс-директора ФБК* ждет арест.В ноябре 2020 года источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что против Жданова возбуждено дело по статье о неисполнении решения суда, связанное с невыплатой 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину. О возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда) сообщало московское управление ФССП, не уточняя имени подозреваемого и фабулы дела.Мосгорсуд 9 июня признал ФБК* экстремистской организацией, по решению суда он ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена. Защита ФБК* заявила о намерении обжаловать решение суда, в полной мере оно ещё не вступило в силу.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.

https://ria.ru/20210629/peskov-1739140824.html

https://ria.ru/20210610/posledstviya-1736451427.html

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россия, фонд борьбы с коррупцией, москва, происшествия