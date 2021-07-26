https://ria.ru/20210726/amd-1742932076.html

AMD готовит новую недорогую видеокарту Radeon RX 6600 XT

AMD готовит новую недорогую видеокарту Radeon RX 6600 XT - РИА Новости, 26.07.2021

AMD готовит новую недорогую видеокарту Radeon RX 6600 XT

Компания AMD представит компьютерную видеокарту на базе графического процессора Navi 23 до конца июля. Об этом сообщает Videocardz. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T14:51

2021-07-26T14:51

2021-07-26T14:51

наука

компьютерные технологии

геймеры

amd, inc.

технологии

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Компания AMD представит компьютерную видеокарту на базе графического процессора Navi 23 до конца июля. Об этом сообщает Videocardz.Карточка станет конкурентом GeForce RTX 3060, то есть относится к начально-среднему уровню производительности. Базовая версия основана на базе Navi 23 XT c 32 вычислительными блоками, в состав которых входят 2048 потоковых процессоров, что делает видеокарту наименее мощной в семействе новых ускорителей AMD.Radeon RX 6600 XT достанутся 8 ГБ быстрой видеопамяти GDDR6 с разрядностью шины 128 бит и 32 МБ быстрой буферной памяти Infinity Cache. Ожидается, что видеокарта будет поддерживать трассировку лучей.Анонс видеокарты должен состояться 30 июля в Китае, где пройдет выставка Chinajoy 2021. Ожидается, что рекомендованная розничная цена RX 6600 XT составит 349 долларов (примерно 26 000 рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20210709/mayning-1740579363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

компьютерные технологии, геймеры, amd, inc., технологии