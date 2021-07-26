https://ria.ru/20210726/amazon-1742999102.html

Amazon начнет прием платежей в криптовалюте, сообщили СМИ

Amazon начнет прием платежей в криптовалюте, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.07.2021

Amazon начнет прием платежей в криптовалюте, сообщили СМИ

Один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров Amazon в скором времени может разрешить покупателям оплачивать товары в криптовалюте, сообщает издание Business... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T19:49

2021-07-26T19:49

2021-07-26T20:18

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров Amazon в скором времени может разрешить покупателям оплачивать товары в криптовалюте, сообщает издание Business Insider.О планах компании, как отмечает интернет-портал, свидетельствует вакансия продуктового лидера (product lead), которую опубликовал недавно онлайн-ритейлер. Как говорится в ее описании, в команду, которая занимается платежами, требуется специалист для "разработки стратегии компании по цифровой валюте и блокчейну и дорожной карты продукта".Официальный представитель компании сообщил изданию, что ритейлер "воодушевлен нововведениями, которые происходят в области криптовалют, и изучает, как это может выглядеть в Amazon".Как сообщает издание City A.M. со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, онлайн-магазин может начать принимать биткоины в качестве платежей "к концу года". По его данным, "проект практически готов к запуску" и директива о приеме криптовалюты исходит непосредственно от основателя Amazon Джеффа Безоса.Компания, по данным источника, планирует "начать с биткоина", а затем приступить к приему криптовалют Ethereum, Cardano и Bitcoin Cash. Кроме того, как утверждает информированный сотрудник, в следующем году компания также может запустить свой собственный "нативный токен".Интернет-магазин Amazon.com начал работу в июле 1995 года. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы.

https://ria.ru/20210720/ekonomika-1742078892.html

https://ria.ru/20210701/mayning-1739400097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

криптовалюта, биткоин, джефф безос, сша, технологии, экономика