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Amazon начнет прием платежей в криптовалюте, сообщили СМИ
Amazon начнет прием платежей в криптовалюте, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.07.2021
Amazon начнет прием платежей в криптовалюте, сообщили СМИ
Один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров Amazon в скором времени может разрешить покупателям оплачивать товары в криптовалюте, сообщает издание Business... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T19:49
2021-07-26T20:18
криптовалюта
биткоин
джефф безос
сша
технологии
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров Amazon в скором времени может разрешить покупателям оплачивать товары в криптовалюте, сообщает издание Business Insider.О планах компании, как отмечает интернет-портал, свидетельствует вакансия продуктового лидера (product lead), которую опубликовал недавно онлайн-ритейлер. Как говорится в ее описании, в команду, которая занимается платежами, требуется специалист для "разработки стратегии компании по цифровой валюте и блокчейну и дорожной карты продукта".Официальный представитель компании сообщил изданию, что ритейлер "воодушевлен нововведениями, которые происходят в области криптовалют, и изучает, как это может выглядеть в Amazon".Как сообщает издание City A.M. со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, онлайн-магазин может начать принимать биткоины в качестве платежей "к концу года". По его данным, "проект практически готов к запуску" и директива о приеме криптовалюты исходит непосредственно от основателя Amazon Джеффа Безоса.Компания, по данным источника, планирует "начать с биткоина", а затем приступить к приему криптовалют Ethereum, Cardano и Bitcoin Cash. Кроме того, как утверждает информированный сотрудник, в следующем году компания также может запустить свой собственный "нативный токен".Интернет-магазин Amazon.com начал работу в июле 1995 года. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы.
https://ria.ru/20210720/ekonomika-1742078892.html
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криптовалюта, биткоин, джефф безос, сша, технологии, экономика
19:49 26.07.2021 (обновлено: 20:18 26.07.2021)
 
Amazon начнет прием платежей в криптовалюте, сообщили СМИ

Business Insider: Amazon начнет прием платежей в криптовалюте

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области
Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров Amazon в скором времени может разрешить покупателям оплачивать товары в криптовалюте, сообщает издание Business Insider.
О планах компании, как отмечает интернет-портал, свидетельствует вакансия продуктового лидера (product lead), которую опубликовал недавно онлайн-ритейлер. Как говорится в ее описании, в команду, которая занимается платежами, требуется специалист для "разработки стратегии компании по цифровой валюте и блокчейну и дорожной карты продукта".
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Официальный представитель компании сообщил изданию, что ритейлер "воодушевлен нововведениями, которые происходят в области криптовалют, и изучает, как это может выглядеть в Amazon".
Как сообщает издание City A.M. со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, онлайн-магазин может начать принимать биткоины в качестве платежей "к концу года". По его данным, "проект практически готов к запуску" и директива о приеме криптовалюты исходит непосредственно от основателя Amazon Джеффа Безоса.
Компания, по данным источника, планирует "начать с биткоина", а затем приступить к приему криптовалют Ethereum, Cardano и Bitcoin Cash. Кроме того, как утверждает информированный сотрудник, в следующем году компания также может запустить свой собственный "нативный токен".
Интернет-магазин Amazon.com начал работу в июле 1995 года. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы.
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КриптовалютаБиткоинДжефф БезосСШАТехнологииЭкономика
 
 
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