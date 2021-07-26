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Минфин разъяснил правила импорта алкоголя после поправок в закон о вине
Минфин разъяснил правила импорта алкоголя после поправок в закон о вине - РИА Новости, 26.07.2021
Минфин разъяснил правила импорта алкоголя после поправок в закон о вине
Минфин РФ подготовил разъяснения для импортеров о декларировании соответствия винодельческой продукции, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T20:10
2021-07-26T20:10
россия
виноделие
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
вино
алкоголь
экономика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Минфин РФ подготовил разъяснения для импортеров о декларировании соответствия винодельческой продукции, говорится в сообщении министерства.Ранее были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только к отечественной продукции, произведенной в России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино". Компания "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" (российская структура производителя алкогольных напитков Moet Hennessy) сообщала российским партнерам, что временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин. Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в закон."Минфин России по согласованию с Минсельхозом России, Росалкогольрегулированием и Росаккредитацией подготовил официальные разъяснения по вопросу применения и исполнения импортерами норм федеральных законов ФЗ-171 и ФЗ-345 в части декларирования соответствия винодельческой продукции", - говорится в сообщении.Министерство указывает, что выпуск в обращение на территории России алкогольной продукции осуществляется при наличии декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза. Данные регламенты не устанавливают классификацию видов винодельческой продукции."Для алкогольной продукции с зарегистрированной декларацией о соответствии при условии сохранения неизменных физических, химических и иных свойств продукции возможно осуществить замену в упрощенном режиме. При замене таких деклараций в части уточнения наименований вида продукции повторное проведение исследований и измерений в аккредитованной испытательной лаборатории не потребуется", - отмечает Минфин.Добавляется, что заявитель сможет через сервис на официальном сайте Росаккредитации подать заявление на регистрацию новой декларации о соответствии. Регистрация осуществляется на безвозмездной основе.
https://ria.ru/20210708/shampanskoe-1740383842.html
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россия, виноделие, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), вино, алкоголь, экономика
20:10 26.07.2021
 
Минфин разъяснил правила импорта алкоголя после поправок в закон о вине

Минфин подготовил разъяснения о правилах импорта алкоголя после поправок в закон о вине

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПродажа алкогольной продукции в магазине "Азбука Вкуса" в Москве
Продажа алкогольной продукции в магазине Азбука Вкуса в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Минфин РФ подготовил разъяснения для импортеров о декларировании соответствия винодельческой продукции, говорится в сообщении министерства.
Ранее были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только к отечественной продукции, произведенной в России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино". Компания "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" (российская структура производителя алкогольных напитков Moet Hennessy) сообщала российским партнерам, что временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин. Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в закон.
Бокалы с шампанским - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
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Авторы поправок в закон о винах объяснили термин "российское шампанское"
"Минфин России по согласованию с Минсельхозом России, Росалкогольрегулированием и Росаккредитацией подготовил официальные разъяснения по вопросу применения и исполнения импортерами норм федеральных законов ФЗ-171 и ФЗ-345 в части декларирования соответствия винодельческой продукции", - говорится в сообщении.
Министерство указывает, что выпуск в обращение на территории России алкогольной продукции осуществляется при наличии декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза. Данные регламенты не устанавливают классификацию видов винодельческой продукции.
"Для алкогольной продукции с зарегистрированной декларацией о соответствии при условии сохранения неизменных физических, химических и иных свойств продукции возможно осуществить замену в упрощенном режиме. При замене таких деклараций в части уточнения наименований вида продукции повторное проведение исследований и измерений в аккредитованной испытательной лаборатории не потребуется", - отмечает Минфин.
Шампанское - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
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Добавляется, что заявитель сможет через сервис на официальном сайте Росаккредитации подать заявление на регистрацию новой декларации о соответствии. Регистрация осуществляется на безвозмездной основе.
 
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