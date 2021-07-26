https://ria.ru/20210726/alkogol-1742844990.html

Нарколог рассказал о несовместимости жары с алкоголем

Нарколог рассказал о несовместимости жары с алкоголем - РИА Новости, 26.07.2021

Нарколог рассказал о несовместимости жары с алкоголем

Жара несовместима с алкоголем, но если он все-таки есть на столе, то должен быть разбавленным и легким, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T03:36

2021-07-26T03:36

2021-07-26T03:36

россия

евгений тишковец

евгений брюн

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155325/38/1553253850_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52512ecf0325c87536ea7432c4a9f118.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Жара несовместима с алкоголем, но если он все-таки есть на столе, то должен быть разбавленным и легким, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что температура в первой половине следующей недели в Москве повысится, в среду достигнет своего пика - плюс 32.По его словам, в отношении закусок также есть общие рекомендации, что не надо есть много жирного, много сладкого, это может быть удар по органам пищеварения. Поджелудочная железа и печень будут работать с нагрузкой. Поэтому рекомендуется пищевой рацион легкий, холодные супы - окрошка, свекольник, суп на кефире."Жара сама по себе вызывает напряжение сердечной мышцы, всех нервных волокон, которые проводят свои сигналы, и сердце работает перенапряжено. В условиях жары на сердце и на сосуды очень большая нагрузка. При этом жара может вызывать падение давления, может вызывать повышение давления, то есть некая вегетативная дестабилизация. Это опасная штука сама по себе. Алкоголь и его токсические действия будут потенцировать действия жары и усиливать расстройство сердечной деятельности, сосудисто-двигательного центра головного мозга. В сущности последствия могут быть катастрофическими - в плане инфарктов миокарда, в плане инсультов и так далее", - добавил врач.

https://ria.ru/20210717/alkogol-1741630911.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений тишковец, евгений брюн, общество