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Нарколог рассказал о несовместимости жары с алкоголем
Нарколог рассказал о несовместимости жары с алкоголем - РИА Новости, 26.07.2021
Нарколог рассказал о несовместимости жары с алкоголем
Жара несовместима с алкоголем, но если он все-таки есть на столе, то должен быть разбавленным и легким, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T03:36
2021-07-26T03:36
2021-07-26T03:36
россия
евгений тишковец
евгений брюн
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Жара несовместима с алкоголем, но если он все-таки есть на столе, то должен быть разбавленным и легким, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что температура в первой половине следующей недели в Москве повысится, в среду достигнет своего пика - плюс 32.По его словам, в отношении закусок также есть общие рекомендации, что не надо есть много жирного, много сладкого, это может быть удар по органам пищеварения. Поджелудочная железа и печень будут работать с нагрузкой. Поэтому рекомендуется пищевой рацион легкий, холодные супы - окрошка, свекольник, суп на кефире."Жара сама по себе вызывает напряжение сердечной мышцы, всех нервных волокон, которые проводят свои сигналы, и сердце работает перенапряжено. В условиях жары на сердце и на сосуды очень большая нагрузка. При этом жара может вызывать падение давления, может вызывать повышение давления, то есть некая вегетативная дестабилизация. Это опасная штука сама по себе. Алкоголь и его токсические действия будут потенцировать действия жары и усиливать расстройство сердечной деятельности, сосудисто-двигательного центра головного мозга. В сущности последствия могут быть катастрофическими - в плане инфарктов миокарда, в плане инсультов и так далее", - добавил врач.
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россия, евгений тишковец, евгений брюн, общество
Нарколог рассказал о несовместимости жары с алкоголем
Нарколог депздрава Москвы Брюн рассказал о несовместимости жары с алкоголем
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Жара несовместима с алкоголем, но если он все-таки есть на столе, то должен быть разбавленным и легким, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн
.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
сообщил РИА Новости, что температура в первой половине следующей недели в Москве
повысится, в среду достигнет своего пика - плюс 32.
"Жара и алкоголь несовместимы. Но если алкоголь все-таки присутствует на столе, то он должен быть очень легким, разбавленным. Может быть немного пива, с крепостью не более 5 объемных процентов. Или, если так хочется какого-то вкуса алкогольного напитка, то тогда используем рецепт древних греков: разводим белое сухое вино пополам, как минимум, добавляем туда лимон - и можно утолять жажду. Но усердствовать в этом отношении нельзя, иначе алкоголь накопится и его токсическое действие окажет негативное воздействие", - рассказал Брюн.
По его словам, в отношении закусок также есть общие рекомендации, что не надо есть много жирного, много сладкого, это может быть удар по органам пищеварения. Поджелудочная железа и печень будут работать с нагрузкой. Поэтому рекомендуется пищевой рацион легкий, холодные супы - окрошка, свекольник, суп на кефире.
"Жара сама по себе вызывает напряжение сердечной мышцы, всех нервных волокон, которые проводят свои сигналы, и сердце работает перенапряжено. В условиях жары на сердце и на сосуды очень большая нагрузка. При этом жара может вызывать падение давления, может вызывать повышение давления, то есть некая вегетативная дестабилизация. Это опасная штука сама по себе. Алкоголь и его токсические действия будут потенцировать действия жары и усиливать расстройство сердечной деятельности, сосудисто-двигательного центра головного мозга. В сущности последствия могут быть катастрофическими - в плане инфарктов миокарда, в плане инсультов и так далее", - добавил врач.