В Кремле не получали обращения оштрафованной пермской активистки

"Нет, в Кремле не получали. Мы знаем об этой теме, мы имеем ввиду, по крайней мере, с руководством региона как-то связаться, справиться о том, что произошло и почему, потому что, если не нарушились какие-то правила, чего мы не знаем доподлинно, сам по себе факт записи обращения на прямую линию не должен становиться поводом для каких-то задержаний и денежных штрафов", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получали ли в Кремле обращение одной из активисток, выступавшей в защиту стадиона.