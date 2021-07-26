12:50 26.07.2021 (обновлено: 13:22 26.07.2021)
В Кремле не получали обращения оштрафованной пермской активистки
Пресс-секретарь Песков: нужно узнать, почему оштрафовали пермскую активистку, обратившуюся к Путину
© РИА Новости / Владимир Первенцев / Перейти в фотобанкВид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В Кремле не получали обращения впоследствии ошфтрафованной пермской активистки, но хотят выяснить обстоятельства у местных властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Мотовилихинский районный суд Перми сообщил, что активистку оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение установленного порядка организации пикета в защиту местного стадиона "Молот", мероприятие проводилось для записи видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину.
"Нет, в Кремле не получали. Мы знаем об этой теме, мы имеем ввиду, по крайней мере, с руководством региона как-то связаться, справиться о том, что произошло и почему, потому что, если не нарушились какие-то правила, чего мы не знаем доподлинно, сам по себе факт записи обращения на прямую линию не должен становиться поводом для каких-то задержаний и денежных штрафов", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получали ли в Кремле обращение одной из активисток, выступавшей в защиту стадиона.
Вместе с тем, администрация Кремля планирует попросить информацию об обстоятельствах произошедшего, добавил Песков.
Стадион "Молот" находится за одноименным универсальным дворцом спорта на улице Лебедева в Мотовилихинском районе Перми. Весной появилась информация, что эту территорию площадью более пяти гектаров планируется застроить многоквартирными домами с бассейном. Объект ранее принадлежал ПАО "Мотовилихинские заводы", позднее ее приобрёл пермский девелопер "ПМД".