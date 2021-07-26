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Афганская армия освободила от талибов район в провинции Балх
Афганская армия освободила от талибов район в провинции Балх - РИА Новости, 26.07.2021
Афганская армия освободила от талибов район в провинции Балх
Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков радикального движения "Талибан"* район Кальдар в провинции Балх на севере страны, сообщает... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T16:42
2021-07-26T16:43
балх
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талибан
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков радикального движения "Талибан"* район Кальдар в провинции Балх на севере страны, сообщает министерство обороны Афганистана."Афганские национальные силы обороны и безопасности (ANDSF) и силы ополченцев освободили сегодня район Кальдар провинции Балх из-под контроля террористов "Талибана"*. Порядка 20 террористов "Талибана"* было уничтожено и более десятка ранено; кроме того, талибы покинули район", - сообщается в заявлении минобороны, опубликованном в Twitter.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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балх, афганистан, талибан, в мире
16:42 26.07.2021 (обновлено: 16:43 26.07.2021)
 
Афганская армия освободила от талибов район в провинции Балх

Минобороны Афганистана сообщило об освобождении от талибов района Кальдар в провинции Балх

© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащий правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами*
Военнослужащий правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами*
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков радикального движения "Талибан"* район Кальдар в провинции Балх на севере страны, сообщает министерство обороны Афганистана.
"Афганские национальные силы обороны и безопасности (ANDSF) и силы ополченцев освободили сегодня район Кальдар провинции Балх из-под контроля террористов "Талибана"*. Порядка 20 террористов "Талибана"* было уничтожено и более десятка ранено; кроме того, талибы покинули район", - сообщается в заявлении минобороны, опубликованном в Twitter.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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