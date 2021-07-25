https://ria.ru/20210725/zhirinovskiy-1742813923.html

Жириновский призвал КПРФ не втягивать Грудинина в политику

Жириновский призвал КПРФ не втягивать Грудинина в политику - РИА Новости, 25.07.2021

Жириновский призвал КПРФ не втягивать Грудинина в политику

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к главе Коммунистической партии Геннадию Зюганову с призывом "не втягивать в политику" директора "Совхоза имени... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T17:09

2021-07-25T17:09

2021-07-25T18:00

павел грудинин

кпрф

госдума рф

генеральная прокуратура рф

владимир жириновский

политика

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к главе Коммунистической партии Геннадию Зюганову с призывом "не втягивать в политику" директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина. Обращение он опубликовал в своем телеграм-канале."Он замечательный хозяйственник, у него прекрасная клубника. И он много хорошего сделал для жителей совхоза, где долго был директором. Зачем вам его подвергать опасности?" — задался вопросом Жириновский.Он также предложил Зюганову подумать над изменением названия и концепции партии и заодно забыть Ленина и Сталина.Накануне стало известно, что Центризбирком исключил Грудинина из списков КПРФ на выборы в Госдуму. По закону к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата на выборах необходимо закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.В ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в фирме за рубежом. По словам ее адвокатов, политик стремится стать депутатом от КПРФ, хочет получить неприкосновенность и, как следствие, больше рычагов давления на бывшую жену и старшего сына, вставшего на сторону матери. Согласно заявлению, часть денежных средств, находившихся "на счетах определенных финансовых институтов — то есть, по сути, средства, полученные на территории России — Грудинин инвестировал в Европу". Юристы уточнили, что во время судебных споров Видновский городской суд Московской области установил, что Грудинин — "владелец иностранной компании Bontro".По информации Генпрокуратуры, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD. Политик намерен обжаловать решение ЦИК в суде.

https://ria.ru/20210625/ldpr-1738643986.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210724/kprf-1742700132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел грудинин, кпрф, госдума рф, генеральная прокуратура рф, владимир жириновский, политика