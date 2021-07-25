17:09 25.07.2021 (обновлено: 18:00 25.07.2021)
Жириновский призвал КПРФ не втягивать Грудинина в политику
Лидер ЛДПР Жириновский попросил Зюганова не втягивать Грудинина в политику
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к главе Коммунистической партии Геннадию Зюганову с призывом "не втягивать в политику" директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина. Обращение он опубликовал в своем телеграм-канале.
"Он замечательный хозяйственник, у него прекрасная клубника. И он много хорошего сделал для жителей совхоза, где долго был директором. Зачем вам его подвергать опасности?" — задался вопросом Жириновский.
Он также предложил Зюганову подумать над изменением названия и концепции партии и заодно забыть Ленина и Сталина.
Накануне стало известно, что Центризбирком исключил Грудинина из списков КПРФ на выборы в Госдуму. По закону к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата на выборах необходимо закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.
В ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в фирме за рубежом. По словам ее адвокатов, политик стремится стать депутатом от КПРФ, хочет получить неприкосновенность и, как следствие, больше рычагов давления на бывшую жену и старшего сына, вставшего на сторону матери. Согласно заявлению, часть денежных средств, находившихся "на счетах определенных финансовых институтов — то есть, по сути, средства, полученные на территории России — Грудинин инвестировал в Европу". Юристы уточнили, что во время судебных споров Видновский городской суд Московской области установил, что Грудинин — "владелец иностранной компании Bontro".
По информации Генпрокуратуры, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD. Политик намерен обжаловать решение ЦИК в суде.