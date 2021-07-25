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Москвичей предупредили о "стене залповых ливней"
Москвичей предупредили о "стене залповых ливней" - РИА Новости, 25.07.2021
Москвичей предупредили о "стене залповых ливней"
Жаркая погода до 30 градусов, а также ливни и грозы придут в Москву в последнюю неделю июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T13:12
2021-07-25T15:20
евгений тишковец
центр "фобос"
погода
москва
общество
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Жаркая погода до 30 градусов, а также ливни и грозы придут в Москву в последнюю неделю июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Уже в воскресенье столбики термометров вернутся в свое климатическое русло, а дальше — больше: в понедельник и вторник антициклон по имени "Дана" продолжит удерживать в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду, ночная температура составит плюс 13-16, а днем столбики термометров повысятся до плюс 27 и плюс 30, соответственно", — пояснил собеседник агентства.Он добавил, что в среду тоже будет не по сезону тепло — плюс 25-30, однако к вечеру, с приближением ложбины циклона "Дирк", вновь затопившего Северную Европу, небо постепенно заволокут мощные кучевые облака."Сначала начнется слепой дождь, который в ночь на четверг перерастет в стену залповых ливней, усилится ветер — в порывах до 15-20 метров в секунду, зарычит гулкая небесная канонада, а яростные вспышки молний вспорют черноту неба. Это будет настоящая ночная летняя гроза", — отметил Тишковец.При этом общее количество осадков, например, в Москве за 12 часов может составить до пяти-десяти миллиметров, а в окрестностях столицы местами — до 15-20 миллиметров, что эквивалентно почти одной пятой части месячной нормы.В четверг под аккомпанемент скоротечных дождей посвежеет до плюс 21-26, но уже к пятнице инициативу на метеокарте вновь перехватит очаг повышенного атмосферного давления, благодаря чему погода наладится и потеплеет до плюс 25-30."Однако в субботу погодная идиллия вновь будет прервана грозовым фронтом с запада, что освежит воздух на несколько градусов и принесет в копилку осадков еще три-восемь миллиметров", — добавил синоптик.
https://ria.ru/20210723/zasukha-1742481603.html
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евгений тишковец, центр "фобос", погода, москва, общество
13:12 25.07.2021 (обновлено: 15:20 25.07.2021)
 
Москвичей предупредили о "стене залповых ливней"

Синоптик Тишковец: в последнюю неделю июля жара в Москве сменится ливнями и грозами

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушка у фонтана в Москве в жаркую погоду
Девушка у фонтана в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Жаркая погода до 30 градусов, а также ливни и грозы придут в Москву в последнюю неделю июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Уже в воскресенье столбики термометров вернутся в свое климатическое русло, а дальше — больше: в понедельник и вторник антициклон по имени "Дана" продолжит удерживать в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду, ночная температура составит плюс 13-16, а днем столбики термометров повысятся до плюс 27 и плюс 30, соответственно", — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что в среду тоже будет не по сезону тепло — плюс 25-30, однако к вечеру, с приближением ложбины циклона "Дирк", вновь затопившего Северную Европу, небо постепенно заволокут мощные кучевые облака.
"Сначала начнется слепой дождь, который в ночь на четверг перерастет в стену залповых ливней, усилится ветер — в порывах до 15-20 метров в секунду, зарычит гулкая небесная канонада, а яростные вспышки молний вспорют черноту неба. Это будет настоящая ночная летняя гроза", — отметил Тишковец.
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При этом общее количество осадков, например, в Москве за 12 часов может составить до пяти-десяти миллиметров, а в окрестностях столицы местами — до 15-20 миллиметров, что эквивалентно почти одной пятой части месячной нормы.
В четверг под аккомпанемент скоротечных дождей посвежеет до плюс 21-26, но уже к пятнице инициативу на метеокарте вновь перехватит очаг повышенного атмосферного давления, благодаря чему погода наладится и потеплеет до плюс 25-30.
"Однако в субботу погодная идиллия вновь будет прервана грозовым фронтом с запада, что освежит воздух на несколько градусов и принесет в копилку осадков еще три-восемь миллиметров", — добавил синоптик.
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