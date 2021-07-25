https://ria.ru/20210725/zhara-1742787163.html

Москвичей предупредили о "стене залповых ливней"

Москвичей предупредили о "стене залповых ливней" - РИА Новости, 25.07.2021

Москвичей предупредили о "стене залповых ливней"

Жаркая погода до 30 градусов, а также ливни и грозы придут в Москву в последнюю неделю июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T13:12

2021-07-25T13:12

2021-07-25T15:20

евгений тишковец

центр "фобос"

погода

москва

общество

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Жаркая погода до 30 градусов, а также ливни и грозы придут в Москву в последнюю неделю июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Уже в воскресенье столбики термометров вернутся в свое климатическое русло, а дальше — больше: в понедельник и вторник антициклон по имени "Дана" продолжит удерживать в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду, ночная температура составит плюс 13-16, а днем столбики термометров повысятся до плюс 27 и плюс 30, соответственно", — пояснил собеседник агентства.Он добавил, что в среду тоже будет не по сезону тепло — плюс 25-30, однако к вечеру, с приближением ложбины циклона "Дирк", вновь затопившего Северную Европу, небо постепенно заволокут мощные кучевые облака."Сначала начнется слепой дождь, который в ночь на четверг перерастет в стену залповых ливней, усилится ветер — в порывах до 15-20 метров в секунду, зарычит гулкая небесная канонада, а яростные вспышки молний вспорют черноту неба. Это будет настоящая ночная летняя гроза", — отметил Тишковец.При этом общее количество осадков, например, в Москве за 12 часов может составить до пяти-десяти миллиметров, а в окрестностях столицы местами — до 15-20 миллиметров, что эквивалентно почти одной пятой части месячной нормы.В четверг под аккомпанемент скоротечных дождей посвежеет до плюс 21-26, но уже к пятнице инициативу на метеокарте вновь перехватит очаг повышенного атмосферного давления, благодаря чему погода наладится и потеплеет до плюс 25-30."Однако в субботу погодная идиллия вновь будет прервана грозовым фронтом с запада, что освежит воздух на несколько градусов и принесет в копилку осадков еще три-восемь миллиметров", — добавил синоптик.

https://ria.ru/20210723/zasukha-1742481603.html

https://ria.ru/20210723/meteorolog-1742256722.html

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евгений тишковец, центр "фобос", погода, москва, общество