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В Тверской области из-за взрыва на придомовой территории погиб мужчина

В Тверской области из-за взрыва на придомовой территории погиб мужчина - РИА Новости, 25.07.2021

В Тверской области из-за взрыва на придомовой территории погиб мужчина

Мужчина погиб в Тверской области в результате взрыва на придомовой территории, следователи проводят доследственную проверку, сообщается на сайте СУСК по... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T22:36

2021-07-25T22:36

2021-07-25T22:36

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тверская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 25 июл - РИА Новости. Мужчина погиб в Тверской области в результате взрыва на придомовой территории, следователи проводят доследственную проверку, сообщается на сайте СУСК по региону."25 июля текущего года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о гибели в результате произошедшего хлопка мужчины 1957 года рождения на придомовой территории поселка городского типа Жарковский Тверской области", - значится в сообщении.Уточняется, что проводится доследственная проверка, на месте происшествия работают следователи и криминалисты, сотрудники МВД и МЧС. Производится опрос очевидцев, осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

https://ria.ru/20210725/pozhar-1742828683.html

россия

тверская область

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область, происшествия