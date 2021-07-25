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В Тверской области из-за взрыва на придомовой территории погиб мужчина
В Тверской области из-за взрыва на придомовой территории погиб мужчина - РИА Новости, 25.07.2021
В Тверской области из-за взрыва на придомовой территории погиб мужчина
Мужчина погиб в Тверской области в результате взрыва на придомовой территории, следователи проводят доследственную проверку, сообщается на сайте СУСК по... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T22:36
2021-07-25T22:36
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 25 июл - РИА Новости. Мужчина погиб в Тверской области в результате взрыва на придомовой территории, следователи проводят доследственную проверку, сообщается на сайте СУСК по региону."25 июля текущего года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о гибели в результате произошедшего хлопка мужчины 1957 года рождения на придомовой территории поселка городского типа Жарковский Тверской области", - значится в сообщении.Уточняется, что проводится доследственная проверка, на месте происшествия работают следователи и криминалисты, сотрудники МВД и МЧС. Производится опрос очевидцев, осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область, происшествия
22:36 25.07.2021
 
В Тверской области из-за взрыва на придомовой территории погиб мужчина

В Тверской области из-за взрыва на придомовой территории погиб мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РЯЗАНЬ, 25 июл - РИА Новости. Мужчина погиб в Тверской области в результате взрыва на придомовой территории, следователи проводят доследственную проверку, сообщается на сайте СУСК по региону.
"25 июля текущего года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о гибели в результате произошедшего хлопка мужчины 1957 года рождения на придомовой территории поселка городского типа Жарковский Тверской области", - значится в сообщении.
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
Вчера, 20:32
Во время пожара в доме в Чувашии погиб ребенок
Уточняется, что проводится доследственная проверка, на месте происшествия работают следователи и криминалисты, сотрудники МВД и МЧС. Производится опрос очевидцев, осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тверская областьПроисшествия
 
 
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