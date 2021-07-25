https://ria.ru/20210725/vysotskiy-1742827124.html

Театр на Таганке почтил память Владимира Высоцкого

Театр на Таганке почтил память Владимира Высоцкого - РИА Новости, 25.07.2021

Театр на Таганке почтил память Владимира Высоцкого

Столичный Театр на Таганке открыл новый сезон зажигательным концертом, посвящённым Владимиру Высоцкому. В День памяти знаменитого поэта, актера и музыканта на... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T20:17

2021-07-25T20:17

2021-07-25T20:17

культура

ирина апексимова

театр на таганке

владимир высоцкий (автор песен)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Столичный Театр на Таганке открыл новый сезон зажигательным концертом, посвящённым Владимиру Высоцкому. В День памяти знаменитого поэта, актера и музыканта на сцене звучат кавер-версии его песен, передаёт корреспондент РИА Новости.День памяти Владимира Высоцкого ежегодно отмечается 25 июля. В Театре на Таганке актёр, музыкант и поэт служил с момента его основания."Высоцкий гениален в том, что он для всех поколений, для всех времён интересен - в этом его великий талант. ... Он для всех звучит по-разному. ... Сегодня прозвучат каверы его известных песен: рок, рэп и другие" - рассказала РИА Новости директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.Владимир Высоцкий (25 января 1938 - 25 июля 1980) - поэт, легенда авторской музыки, актер, снимавшийся в таких фильмах и сериалах, как "Место встречи изменить нельзя", "Плохой хороший человек", "Увольнение на берег", "Карьера Димы Горина", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил".

https://ria.ru/20200725/1574910472.html

https://ria.ru/20210722/bardy-1742340769.html

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ирина апексимова, театр на таганке, владимир высоцкий (автор песен)