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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210725/vysotskiy-1742827124.html
Театр на Таганке почтил память Владимира Высоцкого
Театр на Таганке почтил память Владимира Высоцкого - РИА Новости, 25.07.2021
Театр на Таганке почтил память Владимира Высоцкого
Столичный Театр на Таганке открыл новый сезон зажигательным концертом, посвящённым Владимиру Высоцкому. В День памяти знаменитого поэта, актера и музыканта на... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T20:17
2021-07-25T20:17
культура
ирина апексимова
театр на таганке
владимир высоцкий (автор песен)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Столичный Театр на Таганке открыл новый сезон зажигательным концертом, посвящённым Владимиру Высоцкому. В День памяти знаменитого поэта, актера и музыканта на сцене звучат кавер-версии его песен, передаёт корреспондент РИА Новости.День памяти Владимира Высоцкого ежегодно отмечается 25 июля. В Театре на Таганке актёр, музыкант и поэт служил с момента его основания."Высоцкий гениален в том, что он для всех поколений, для всех времён интересен - в этом его великий талант. ... Он для всех звучит по-разному. ... Сегодня прозвучат каверы его известных песен: рок, рэп и другие" - рассказала РИА Новости директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.Владимир Высоцкий (25 января 1938 - 25 июля 1980) - поэт, легенда авторской музыки, актер, снимавшийся в таких фильмах и сериалах, как "Место встречи изменить нельзя", "Плохой хороший человек", "Увольнение на берег", "Карьера Димы Горина", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил".
https://ria.ru/20200725/1574910472.html
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ирина апексимова, театр на таганке, владимир высоцкий (автор песен)
20:17 25.07.2021
 
Театр на Таганке почтил память Владимира Высоцкого

Высоцкий в рок-исполнении: театр на Таганке почтил память поэта кавер-версиями его песен

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМурал с изображением поэта и актера Владимира Высоцкого работы стрит-арт художника Дмитрия Лёвочкина у здания Театра на Таганке в Москве
Мурал с изображением поэта и актера Владимира Высоцкого работы стрит-арт художника Дмитрия Лёвочкина у здания Театра на Таганке в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Столичный Театр на Таганке открыл новый сезон зажигательным концертом, посвящённым Владимиру Высоцкому. В День памяти знаменитого поэта, актера и музыканта на сцене звучат кавер-версии его песен, передаёт корреспондент РИА Новости.
День памяти Владимира Высоцкого ежегодно отмечается 25 июля. В Театре на Таганке актёр, музыкант и поэт служил с момента его основания.
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"Высоцкий гениален в том, что он для всех поколений, для всех времён интересен - в этом его великий талант. ... Он для всех звучит по-разному. ... Сегодня прозвучат каверы его известных песен: рок, рэп и другие" - рассказала РИА Новости директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.
Владимир Высоцкий (25 января 1938 - 25 июля 1980) - поэт, легенда авторской музыки, актер, снимавшийся в таких фильмах и сериалах, как "Место встречи изменить нельзя", "Плохой хороший человек", "Увольнение на берег", "Карьера Димы Горина", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил".
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КультураИрина АпексимоваТеатр на ТаганкеВладимир Высоцкий (автор песен)
 
 
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