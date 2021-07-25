https://ria.ru/20210725/vspyshka-1742834848.html

Врачи сообщили о вспышке неизлечимой инфекции в США

Врачи сообщили о вспышке неизлечимой инфекции в США - РИА Новости, 25.07.2021

Врачи сообщили о вспышке неизлечимой инфекции в США

Разновидность грибковой инфекции Candida Auris, которую врачи нашли в нескольких больницах штата Техас и в Вашингтоне, оказалась неизлечимой. Об этом пишет The... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T22:18

2021-07-25T22:18

2021-07-25T22:43

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Разновидность грибковой инфекции Candida Auris, которую врачи нашли в нескольких больницах штата Техас и в Вашингтоне, оказалась неизлечимой. Об этом пишет The New York Times.Впервые возбудитель обнаружили в 2009 году в Японии. Candida Auris устойчив ко всем существующим лекарствам. Однако он стал еще более опасным по мере распространения в период пандемии, предупредили ученые.Примерно треть пациентов, заразившихся инфекцией, умерли в течение 30 дней. При этом они уже были серьезно больны, поэтому нельзя точно сказать, стал ли грибок первопричиной их гибели. У пяти — десяти процентов людей с патогеном развилась серьезная инфекция кровотока.Специалисты отмечают, что Candida Auris сложно уничтожить, если он распространился в помещениях больницы. Для здоровых людей он относительно безопасен, однако для тяжелобольных пациентов с ослабленной иммунной системой грибок может быть смертельным."Если бы вы хотели представить себе кошмарный сценарий с патогеном, устойчивым к любым лекарствам, это именно он", — сказал доктор Корнелиус Дж. Клэнси.Врачи знают, что пациентов с Candida Auris сложно вылечить, однако исследователи впервые выявили в США людей, у которых эта инфекция была устойчива к трем основным классам противогрибковых препаратов. Медиков беспокоит, что теперь из-за коронавирусной эпидемии в группу риска данного патогена входит значительно большее число людей.Специалисты считают, что COVID-19 ускорил распространение грибковой инфекции.

https://ria.ru/20210725/kategoriya-1742814789.html

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коронавирус covid-19, япония, сша, в мире