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Врачи сообщили о вспышке неизлечимой инфекции в США
Врачи сообщили о вспышке неизлечимой инфекции в США - РИА Новости, 25.07.2021
Врачи сообщили о вспышке неизлечимой инфекции в США
Разновидность грибковой инфекции Candida Auris, которую врачи нашли в нескольких больницах штата Техас и в Вашингтоне, оказалась неизлечимой. Об этом пишет The... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T22:18
2021-07-25T22:43
коронавирус covid-19
япония
сша
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Разновидность грибковой инфекции Candida Auris, которую врачи нашли в нескольких больницах штата Техас и в Вашингтоне, оказалась неизлечимой. Об этом пишет The New York Times.Впервые возбудитель обнаружили в 2009 году в Японии. Candida Auris устойчив ко всем существующим лекарствам. Однако он стал еще более опасным по мере распространения в период пандемии, предупредили ученые.Примерно треть пациентов, заразившихся инфекцией, умерли в течение 30 дней. При этом они уже были серьезно больны, поэтому нельзя точно сказать, стал ли грибок первопричиной их гибели. У пяти — десяти процентов людей с патогеном развилась серьезная инфекция кровотока.Специалисты отмечают, что Candida Auris сложно уничтожить, если он распространился в помещениях больницы. Для здоровых людей он относительно безопасен, однако для тяжелобольных пациентов с ослабленной иммунной системой грибок может быть смертельным."Если бы вы хотели представить себе кошмарный сценарий с патогеном, устойчивым к любым лекарствам, это именно он", — сказал доктор Корнелиус Дж. Клэнси.Врачи знают, что пациентов с Candida Auris сложно вылечить, однако исследователи впервые выявили в США людей, у которых эта инфекция была устойчива к трем основным классам противогрибковых препаратов. Медиков беспокоит, что теперь из-за коронавирусной эпидемии в группу риска данного патогена входит значительно большее число людей.Специалисты считают, что COVID-19 ускорил распространение грибковой инфекции.
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коронавирус covid-19, япония, сша, в мире
22:18 25.07.2021 (обновлено: 22:43 25.07.2021)
 
Врачи сообщили о вспышке неизлечимой инфекции в США

Американские врачи сообщили о вспышке неизлечимой инфекции в США

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Разновидность грибковой инфекции Candida Auris, которую врачи нашли в нескольких больницах штата Техас и в Вашингтоне, оказалась неизлечимой. Об этом пишет The New York Times.
Впервые возбудитель обнаружили в 2009 году в Японии. Candida Auris устойчив ко всем существующим лекарствам. Однако он стал еще более опасным по мере распространения в период пандемии, предупредили ученые.
Примерно треть пациентов, заразившихся инфекцией, умерли в течение 30 дней. При этом они уже были серьезно больны, поэтому нельзя точно сказать, стал ли грибок первопричиной их гибели. У пяти — десяти процентов людей с патогеном развилась серьезная инфекция кровотока.
Специалисты отмечают, что Candida Auris сложно уничтожить, если он распространился в помещениях больницы. Для здоровых людей он относительно безопасен, однако для тяжелобольных пациентов с ослабленной иммунной системой грибок может быть смертельным.
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"Если бы вы хотели представить себе кошмарный сценарий с патогеном, устойчивым к любым лекарствам, это именно он", — сказал доктор Корнелиус Дж. Клэнси.
Врачи знают, что пациентов с Candida Auris сложно вылечить, однако исследователи впервые выявили в США людей, у которых эта инфекция была устойчива к трем основным классам противогрибковых препаратов. Медиков беспокоит, что теперь из-за коронавирусной эпидемии в группу риска данного патогена входит значительно большее число людей.
Специалисты считают, что COVID-19 ускорил распространение грибковой инфекции.
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