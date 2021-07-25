https://ria.ru/20210725/vmf-1742793174.html

Морским судам быть: в России отметили День ВМФ

Морским судам быть: в России отметили День ВМФ - РИА Новости, 25.07.2021

Морским судам быть: в России отметили День ВМФ

В последнее воскресенье июля в России отмечается День Военно-морского флота. Как прошли торжества в разных городах — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T17:30

2021-07-25T17:30

2021-07-25T17:31

россия

фото

день военно-морского флота рф

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В последнее воскресенье июля в России отмечается День Военно-морского флота. Как прошли торжества в разных городах — в фотоленте Ria.ru.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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