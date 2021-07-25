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Морским судам быть: в России отметили День ВМФ
Морским судам быть: в России отметили День ВМФ - РИА Новости, 25.07.2021
Морским судам быть: в России отметили День ВМФ
В последнее воскресенье июля в России отмечается День Военно-морского флота. Как прошли торжества в разных городах — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 25.07.2021
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россия
фото
день военно-морского флота рф
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В последнее воскресенье июля в России отмечается День Военно-морского флота. Как прошли торжества в разных городах — в фотоленте Ria.ru.
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россия, фото, фото, день военно-морского флота рф
17:30 25.07.2021 (обновлено: 17:31 25.07.2021)
 

Морским судам быть: в России отметили День ВМФ

Читать ria.ru в
В последнее воскресенье июля в России отмечается День Военно-морского флота. Как прошли торжества в разных городах — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В этом году флот отметил 325-ю годовщину со дня основания

Крейсер Аврора в акватории Невы во время празднования Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
1 из 10

В этом году флот отметил 325-ю годовщину со дня основания

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Главный Военно-морской парад прошел в акваториях Невы в Санкт-Петербурге и Кронштадтского рейда

Большой ракетный катер Димитровград проекта 12411 на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
2 из 10

Главный Военно-морской парад прошел в акваториях Невы в Санкт-Петербурге и Кронштадтского рейда

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

По традиции на башне Адмиралтейства торжественно подняли символ парада — кормовой Георгиевский флаг прославленного линейного корабля "Азов"

Моряки перед началом Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
3 из 10

По традиции на башне Адмиралтейства торжественно подняли символ парада — кормовой Георгиевский флаг прославленного линейного корабля "Азов"

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на катере обошел линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, поздравив личный состав экипажей

Президент РФ Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
4 из 10

Владимир Путин на катере обошел линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, поздравив личный состав экипажей

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В параде в Северной столице также приняли участие истребители корабельного базирования и фронтовые бомбардировщики

Штурмовики Су-25 в небе на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Кронштадте
5 из 10

В параде в Северной столице также приняли участие истребители корабельного базирования и фронтовые бомбардировщики

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Помимо отечественных судов, в акваторию Финского залива вышли корабли ВМС Индии, Ирана и Пакистана

Зрители во время Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ в Кронштадте
6 из 10

Помимо отечественных судов, в акваторию Финского залива вышли корабли ВМС Индии, Ирана и Пакистана

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В Кронштадте открыли историческую площадку "От парохода до атомохода"

Матрос перед началом Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ в Кронштадте
7 из 10

В Кронштадте открыли историческую площадку "От парохода до атомохода"

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов / Перейти в фотобанк

Во Владивостоке в праздновании участвовали ракетные фрегаты ВМС Вьетнама — "Чан Хынг Дао" и "Куанг Чунг"

Корабли на параде в честь Дня Военно-морского флота в бухте Золотой Рог во Владивостоке
8 из 10

Во Владивостоке в праздновании участвовали ракетные фрегаты ВМС Вьетнама — "Чан Хынг Дао" и "Куанг Чунг"

© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Отпраздновали День ВМФ и в Екатеринбурге

Празднование дня ВМФ у мемориала уральским воинам интернационалистам Черный тюльпан в Екатеринбурге
9 из 10

Отпраздновали День ВМФ и в Екатеринбурге

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Моряк с флагом на плотине городского пруда на реке Исеть в Екатеринбурге

Празднование дня ВМФ на плотине городского пруда на реке Исеть в Екатеринбурге
10 из 10

Моряк с флагом на плотине городского пруда на реке Исеть в Екатеринбурге

© РИА Новости / Павел Лисицын
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РоссияФотоДень Военно-морского флота РФ
 
 
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