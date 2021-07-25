Морским судам быть: в России отметили День ВМФ
В этом году флот отметил 325-ю годовщину со дня основания
В этом году флот отметил 325-ю годовщину со дня основания
Главный Военно-морской парад прошел в акваториях Невы в Санкт-Петербурге и Кронштадтского рейда
Главный Военно-морской парад прошел в акваториях Невы в Санкт-Петербурге и Кронштадтского рейда
По традиции на башне Адмиралтейства торжественно подняли символ парада — кормовой Георгиевский флаг прославленного линейного корабля "Азов"
По традиции на башне Адмиралтейства торжественно подняли символ парада — кормовой Георгиевский флаг прославленного линейного корабля "Азов"
Владимир Путин на катере обошел линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, поздравив личный состав экипажей
Владимир Путин на катере обошел линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, поздравив личный состав экипажей
В параде в Северной столице также приняли участие истребители корабельного базирования и фронтовые бомбардировщики
В параде в Северной столице также приняли участие истребители корабельного базирования и фронтовые бомбардировщики
Помимо отечественных судов, в акваторию Финского залива вышли корабли ВМС Индии, Ирана и Пакистана
Помимо отечественных судов, в акваторию Финского залива вышли корабли ВМС Индии, Ирана и Пакистана
В Кронштадте открыли историческую площадку "От парохода до атомохода"
В Кронштадте открыли историческую площадку "От парохода до атомохода"
Во Владивостоке в праздновании участвовали ракетные фрегаты ВМС Вьетнама — "Чан Хынг Дао" и "Куанг Чунг"
Во Владивостоке в праздновании участвовали ракетные фрегаты ВМС Вьетнама — "Чан Хынг Дао" и "Куанг Чунг"
Отпраздновали День ВМФ и в Екатеринбурге
Моряк с флагом на плотине городского пруда на реке Исеть в Екатеринбурге
Моряк с флагом на плотине городского пруда на реке Исеть в Екатеринбурге