https://ria.ru/20210725/vmf-1742768601.html
Путин поздравил личный состав экипажей с Днем ВМФ
Путин поздравил личный состав экипажей с Днем ВМФ - РИА Новости, 25.07.2021
Путин поздравил личный состав экипажей с Днем ВМФ
Президент России Владимир Путин на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, поздравив личный состав экипажей с Днем ВМФ, передает... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T10:12
2021-07-25T10:12
2021-07-25T13:57
день военно-морского флота
владимир путин
кронштадт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, поздравив личный состав экипажей с Днем ВМФ, передает корреспондент РИА Новости.Парадная линия из боевых кораблей выстроилась в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде."Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота", - приветствовал глава государства личный состав.
https://ria.ru/20210725/vmf-1741888142.html
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Строй военных кораблей на параде в честь Дня ВМФ в Петербурге
Главный военно-морской парад прошел на рейде в Кронштадте в акватории Финского залива. Первым на рейде появился корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов", за ним проследовали малый ракетный корабль "Гейзер", малый противолодочный корабль "Уренгой", большие десантные корабли "Минск" и "Петр Моргунов". Следом прошли корвет "Гремящий", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", ракетный крейсер "Маршал Устинов", пограничный сторожевой корабль "Алмаз" и дизель-электрические подводные лодки "Владикавказ", "Краснодар", "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский". Завершили проходку корабли ВМС Индии, Ирана и Пакистана. Среди них фрегат ВМС Индии проекта 11356, фрегат ВМС Ирана "Саханд" и фрегат ВМС Пакистана "Зульфикар", один из самых мощных кораблей на вооружении этой страны.
2021-07-25T10:12
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день военно-морского флота, владимир путин, кронштадт
10:12 25.07.2021 (обновлено: 13:57 25.07.2021)
Путин поздравил личный состав экипажей с Днем ВМФ
Путин обошел парадную линию боевых кораблей в Кронштадте и поздравил экипажи с Днем ВМФ