Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210725/vmf-1742768601.html
Путин поздравил личный состав экипажей с Днем ВМФ
Путин поздравил личный состав экипажей с Днем ВМФ - РИА Новости, 25.07.2021
Путин поздравил личный состав экипажей с Днем ВМФ
Президент России Владимир Путин на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, поздравив личный состав экипажей с Днем ВМФ, передает... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T10:12
2021-07-25T13:57
день военно-морского флота
владимир путин
кронштадт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/19/1742779648_0:284:3134:2047_1920x0_80_0_0_120259e2bdd78c8cb2b66c4addab3f7b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, поздравив личный состав экипажей с Днем ВМФ, передает корреспондент РИА Новости.Парадная линия из боевых кораблей выстроилась в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде."Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота", - приветствовал глава государства личный состав.
https://ria.ru/20210725/vmf-1741888142.html
кронштадт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Строй военных кораблей на параде в честь Дня ВМФ в Петербурге
Главный военно-морской парад прошел на рейде в Кронштадте в акватории Финского залива. Первым на рейде появился корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов", за ним проследовали малый ракетный корабль "Гейзер", малый противолодочный корабль "Уренгой", большие десантные корабли "Минск" и "Петр Моргунов". Следом прошли корвет "Гремящий", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", ракетный крейсер "Маршал Устинов", пограничный сторожевой корабль "Алмаз" и дизель-электрические подводные лодки "Владикавказ", "Краснодар", "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский". Завершили проходку корабли ВМС Индии, Ирана и Пакистана. Среди них фрегат ВМС Индии проекта 11356, фрегат ВМС Ирана "Саханд" и фрегат ВМС Пакистана "Зульфикар", один из самых мощных кораблей на вооружении этой страны.
2021-07-25T10:12
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/19/1742779648_405:0:3134:2047_1920x0_80_0_0_955abed936c3ac8bcd0aa1712f666e31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
день военно-морского флота, владимир путин, кронштадт
10:12 25.07.2021 (обновлено: 13:57 25.07.2021)
 
Путин поздравил личный состав экипажей с Днем ВМФ

Путин обошел парадную линию боевых кораблей в Кронштадте и поздравил экипажи с Днем ВМФ

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра кораблей в Финском заливе перед началом Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра кораблей в Финском заливе перед началом Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, поздравив личный состав экипажей с Днем ВМФ, передает корреспондент РИА Новости.
Парадная линия из боевых кораблей выстроилась в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.
"Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота", - приветствовал глава государства личный состав.
Корабли ВМФ РФ на первой сводной репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте. 22 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
08:00
"Бури бояться — в море не ходить". Что вы знаете о ВМФ России?
 
День Военно-Морского ФлотаВладимир ПутинКронштадт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:44Тхэквондистка Минина завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио
15:28В Хабаровске рейсовый автобус врезался в опору освещения
15:24В Приамурье возбудили уголовное дело после смерти главы Минцифры региона
15:24В Харькове продавец отказалась обслуживать клиентку, говорившую на мове
15:22В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека
15:21Роухани обвинил парламент Ирана в торможении вопроса снятия санкций
15:19Выявлена способность COVID-19 необратимо снижать уровень интеллекта
15:10Похитители в Нигерии освободили 28 учеников школы-интерната, сообщили СМИ
15:06Рапиристка Дериглазова принесла сборной России третье серебро на Олимпиаде
15:01Японская компания начала испытывать препарат от COVID-19 на людях
14:58В Кронштадте открыли историческую площадку "От парохода до атомохода"
14:53Тест системы сближения на модуле "Наука" прошел успешно
14:51Во Франции задержали более 70 человек на протестах против мер по COVID-19
14:48Пляжи Сочи снова открылись для купания
14:46В Краснодарском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
14:36В Карабахе прошел митинг памяти адмирала Исакова
14:25В Балтийске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
14:15Финансовая грамотность россиян выросла на фоне пандемии
14:13СК проработает вопрос о возможности дистанционного сбора доказательств
14:10Рапиристка Коробейникова принесла сборной России пятую медаль на Олимпиаде
Лента новостейМолния