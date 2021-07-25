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Парад ко Дню Военно-морского флота. Трансляция
Парад ко Дню Военно-морского флота. Трансляция - РИА Новости, 25.07.2021
Парад ко Дню Военно-морского флота. Трансляция
В Петербурге проходит главный военно-морской парад, приуроченный к 325-летию создания Российского флота. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T10:49
2021-07-25T10:49
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владимир путин
санкт-петербург
вмф рф
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В Петербурге проходит главный военно-морской парад, приуроченный к 325-летию создания Российского флота.
санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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LIVE: Парад ко Дню Военно-морского флота РФ
LIVE: Парад ко Дню Военно-морского флота РФ
2021-07-25T10:49
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PT72M06S
РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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видео, владимир путин, санкт-петербург, вмф рф
Парад ко Дню Военно-морского флота. Трансляция
В Петербурге проходит главный военно-морской парад, приуроченный к 325-летию создания Российского флота.
2021-07-25T10:49
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PT72M06S
10:49 25.07.2021 (обновлено: 12:12 25.07.2021)
Парад ко Дню Военно-морского флота. Трансляция
В Петербурге проходит главный военно-морской парад, приуроченный к 325-летию создания Российского флота.