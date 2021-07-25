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Аналитик дал прогноз по курсу рубля после отказа от доллара
Аналитик дал прогноз по курсу рубля после отказа от доллара - РИА Новости, 25.07.2021
Аналитик дал прогноз по курсу рубля после отказа от доллара
Банк России постепенно снижает доллар в своих золотовалютных резервах и, возможно, заменит его полностью, увеличив долю в евро, юанях и золоте. Однако рубль... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T01:12
2021-07-25T01:12
2021-07-25T01:12
ик "универ капитал"
артем тузов
россия
экономика
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Банк России постепенно снижает доллар в своих золотовалютных резервах и, возможно, заменит его полностью, увеличив долю в евро, юанях и золоте. Однако рубль продолжит быть обеспеченной валютой даже без доллара в резервах, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.По мнению специалиста, на курс рубля влияет не только его обеспеченность золотовалютными резервами и структура этих резервов, но и баланс спроса на валюту со стороны экспортеров/импортеров, банков и населения.Однако экспортеры не спешат обменивать всю входящую валюту на рубли, что вместе с падением нефти поддерживает слабость рубля к доллару, и в ближайшее время данная ситуация не изменится, заключил эксперт.
https://ria.ru/20210718/rubl-1741716181.html
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ик "универ капитал", артем тузов, россия, экономика
Аналитик дал прогноз по курсу рубля после отказа от доллара
Финансовый аналитик Тузов спрогнозировал курс рубля после отказа от доллара