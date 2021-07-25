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Киев готов к получению от России 135 миллиардов долларов за Крым
Киев готов к получению от России 135 миллиардов долларов за Крым - РИА Новости, 25.07.2021
Киев готов к получению от России 135 миллиардов долларов за Крым
На днях находящийся в Киеве Центр экономической стратегии обнародовал аналитическую записку "Оценка экономических потерь Украины от временной оккупации... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T08:00
2021-07-25T08:01
россия
нафтогаз украины
республика крым
киев
украина
авторы
в мире
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На днях находящийся в Киеве Центр экономической стратегии обнародовал аналитическую записку "Оценка экономических потерь Украины от временной оккупации Крымского полуострова".Исследование показало поразительные результаты. Оказывается, экономические потери Украины от "временной оккупации Крыма" уже составили свыше 135 миллиардов долларов. Это почти 87% от объема ВВП Украины в 2020 году.Это особенно удивительно, учитывая, что на Украине Крым называли дотационным. Причем называли не только после его ухода, но и ранее.Казалось бы, избавившись от дотационного региона, Украина экономически должна была выиграть. Так откуда же потери размером почти в годовой ВВП страны?А вот откуда: в сумму экономических потерь Украины авторы исследования записали все крымские активы, включая полезные ископаемые и землю, любые активы предприятий, в том числе частных и коммунальных, и даже (!) жилую недвижимость, принадлежащую местным жителям. Другими словами, по их версии, крымчанам не принадлежало и не принадлежит абсолютно ничего из того, что есть в Крыму. Все это принадлежало и принадлежит государству Украина. Такое отношение Киева к жителям Крыма неуловимо напоминает отношение европейцев к покоренным ими туземцам, которых можно было выселить с занимаемых земель, запереть в резервации или бантустане, а то и просто уничтожить. Отличия в том, что Киев Крым не покорял, а кроме того, в Киеве продолжают лицемерно говорить о крымчанах как о своих "согражданах".Для начала пару слов об авторах и заказчиках исследования.Оно было сделано по заказу виртуального представительства президента Украины в Автономной Республике Крым и при поддержке международного фонда "Возрождение" — то есть оплачено Соросом и Ко, которым и принадлежит этот фонд. При этом деньги Сороса, по сути, перекладывались из одного кармана в другой, как это чаще всего и бывает с так называемыми неправительственными организациями, поскольку Центр экономической стратегии — это тоже инструмент Сороса. Что подтверждается не только источниками его финансирования, но и тем фактом, что главой наблюдательного совета является Томаш Фиала — фактический наместник Сороса на Украине, известный тем, что грабит ее даже более нагло, чем местные олигархи.Думается, уже указание на фактических заказчиков исследования во многом проясняет ситуацию с вышеописанными умозаключениями его авторов.Теперь о содержании исследования.Кстати, его авторы не скрывают, что цель исследования меркантильна: расчет суммы экономических потерь необходим для будущих "масштабных исков" к России.А вот примеры того, каким образом рассчитывались потери.Например, потери от утраты земель сельскохозяйственного назначения рассчитаны в сумме трех миллиардов долларов путем умножения площади земель (755 тысяч га) на высосанную из пальца цену гектара в 4000 долларов.Потери на полезных ископаемых указаны в сумме 55,3 миллиарда долларов. Расчета нет вовсе, но по смыслу ясно, что, например, тысяча кубометров балансовых запасов газа (63 миллиарда кубометров) тупо умножена на 300 долларов. Даже без учета стоимости извлечения, не говоря уж о возможности такового. В потерях учтены строительный и флюсовый известняки, а также нефть и газовый конденсат.Изумительно рассчитаны потери Украины от потерь же крымских частных компаний. Указано, что на начало 2014 года крымские активы 20 тысяч зарегистрированных частных компаний якобы составляли 146,7 миллиарда гривен, или 18,5 миллиарда долларов (ссылка на официальные источники отсутствует). Вот эта сумма в долларах и определена в качестве потерь государства Украина!С активами коммунальных предприятий в сумме 1,7 миллиарда долларов исследователи поступили точно так же.Еще интереснее с потерями от утраты контроля над государственными компаниями. Их активы совокупно на начало 2014 года составляли 2,7 миллиарда долларов, но это не помешало оценить сумму потерь в 13,9 миллиарда. В основном за счет включения в нее претензий "Нафтогаза Украины" на сумму девять миллиардов долларов — в их числе, разумеется, и требования компенсаций из-за потери доступа к месторождениям углеводородов. Правда, эти потери ранее уже были посчитаны авторами исследования в разделе "Полезные ископаемые". Но чего мелочиться — считаем дважды.Вишенкой же на этом сомнительной консистенции тортике служат потери крымчан на сумму 43 миллиарда долларов, которые почему-то тоже считаются потерями государства Украина. Рассчитаны они так: взята общая площадь жилых помещений, находившихся по состоянию на начало 2014 года в собственности жителей Крыма (49 миллионов квадратных метров), и умножена на среднюю стоимость квадратного метра жилья, которая авторами была высосана опять же из пальца, в размере 873 доллара.Наконец, еще 2,8 миллиарда долларов составили неизвестно как посчитанные потери государства Украины от прекращения работы украинских банков на полуострове — кстати, решение о прекращении их деятельности принималось Национальном банком Украины.Совокупно вся эта "дичь" и дает величину общих "экономических потерь государства Украина" в 135 миллиардов долларов. Однако и эта сумма, как указывают авторы, не окончательна, поскольку они пока не смогли рассчитать ряд потерь: например, от обнуления туризма, нарушения экологии и тому подобных.Абсурдность расчетов, да и самого документа, претендующего на звание "исследования", думается, очевидна. Но не менее очевидно и совпадение интересов Сороса и Ко с киевской властью в вопросе подготовки и публикации этого абсурда.Для Сороса и Ко это одна из многих "закладок" на тот случай, если в будущем — даже отдаленном — удастся полностью (по образу и подобию Украины) или хотя бы частично подчинить себе Россию.А для киевской власти это "мрия" о получении неких репараций и о возврате к тем временам, когда Крым был дотационным регионом в составе Украины. А дотационным он и правда был. Во многом из-за того, что киевские власти — при участии крымских — полуостров грабили как могли: приватизируя за бесценок объекты, "распиливая" морское побережье, "крышуя" теневой курортный и прочий бизнес и ничего не вкладывая в него.Но сколько бы в Киеве не использовали безграмотную конструкцию "временная оккупация Крыма" (едва ли не первым признаком оккупации является как раз ее временный характер), перспектив возврата полуострова под контроль Киева не просматривается даже в самой отдаленной перспективе при любом развитии событий. Примерно такие же шансы у Киева и на получение репараций.
https://ria.ru/20210716/krym-1741521356.html
https://ria.ru/20210710/deportatsiya-1740729472.html
https://ria.ru/20210707/krym-1740352693.html
https://ria.ru/20210610/ukraina-1736462703.html
https://ria.ru/20210604/snbo-1735720097.html
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россия
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Валерий Михайлов
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Валерий Михайлов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, нафтогаз украины, республика крым, киев, украина, авторы, в мире
08:00 25.07.2021 (обновлено: 08:01 25.07.2021)
 

Киев готов к получению от России 135 миллиардов долларов за Крым

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
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На днях находящийся в Киеве Центр экономической стратегии обнародовал аналитическую записку "Оценка экономических потерь Украины от временной оккупации Крымского полуострова".
Исследование показало поразительные результаты. Оказывается, экономические потери Украины от "временной оккупации Крыма" уже составили свыше 135 миллиардов долларов. Это почти 87% от объема ВВП Украины в 2020 году.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 12:56
Экономист оценил потери Украины от присоединения Крыма к России
Это особенно удивительно, учитывая, что на Украине Крым называли дотационным. Причем называли не только после его ухода, но и ранее.
Казалось бы, избавившись от дотационного региона, Украина экономически должна была выиграть. Так откуда же потери размером почти в годовой ВВП страны?
А вот откуда: в сумму экономических потерь Украины авторы исследования записали все крымские активы, включая полезные ископаемые и землю, любые активы предприятий, в том числе частных и коммунальных, и даже (!) жилую недвижимость, принадлежащую местным жителям. Другими словами, по их версии, крымчанам не принадлежало и не принадлежит абсолютно ничего из того, что есть в Крыму. Все это принадлежало и принадлежит государству Украина. Такое отношение Киева к жителям Крыма неуловимо напоминает отношение европейцев к покоренным ими туземцам, которых можно было выселить с занимаемых земель, запереть в резервации или бантустане, а то и просто уничтожить. Отличия в том, что Киев Крым не покорял, а кроме того, в Киеве продолжают лицемерно говорить о крымчанах как о своих "согражданах".
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 14:28
На Украине захотели депортировать россиян из Крыма
Для начала пару слов об авторах и заказчиках исследования.
Оно было сделано по заказу виртуального представительства президента Украины в Автономной Республике Крым и при поддержке международного фонда "Возрождение" — то есть оплачено Соросом и Ко, которым и принадлежит этот фонд. При этом деньги Сороса, по сути, перекладывались из одного кармана в другой, как это чаще всего и бывает с так называемыми неправительственными организациями, поскольку Центр экономической стратегии — это тоже инструмент Сороса. Что подтверждается не только источниками его финансирования, но и тем фактом, что главой наблюдательного совета является Томаш Фиала — фактический наместник Сороса на Украине, известный тем, что грабит ее даже более нагло, чем местные олигархи.
Думается, уже указание на фактических заказчиков исследования во многом проясняет ситуацию с вышеописанными умозаключениями его авторов.
Теперь о содержании исследования.
Кстати, его авторы не скрывают, что цель исследования меркантильна: расчет суммы экономических потерь необходим для будущих "масштабных исков" к России.
Порт в Севастополе - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 22:43
На Украине признали добровольный отказ от Крыма
А вот примеры того, каким образом рассчитывались потери.
Например, потери от утраты земель сельскохозяйственного назначения рассчитаны в сумме трех миллиардов долларов путем умножения площади земель (755 тысяч га) на высосанную из пальца цену гектара в 4000 долларов.
Потери на полезных ископаемых указаны в сумме 55,3 миллиарда долларов. Расчета нет вовсе, но по смыслу ясно, что, например, тысяча кубометров балансовых запасов газа (63 миллиарда кубометров) тупо умножена на 300 долларов. Даже без учета стоимости извлечения, не говоря уж о возможности такового. В потерях учтены строительный и флюсовый известняки, а также нефть и газовый конденсат.
Изумительно рассчитаны потери Украины от потерь же крымских частных компаний. Указано, что на начало 2014 года крымские активы 20 тысяч зарегистрированных частных компаний якобы составляли 146,7 миллиарда гривен, или 18,5 миллиарда долларов (ссылка на официальные источники отсутствует). Вот эта сумма в долларах и определена в качестве потерь государства Украина!
С активами коммунальных предприятий в сумме 1,7 миллиарда долларов исследователи поступили точно так же.
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 14:33
Украина должна заплатить Крыму и Донбассу за ущерб, заявила депутат
Еще интереснее с потерями от утраты контроля над государственными компаниями. Их активы совокупно на начало 2014 года составляли 2,7 миллиарда долларов, но это не помешало оценить сумму потерь в 13,9 миллиарда. В основном за счет включения в нее претензий "Нафтогаза Украины" на сумму девять миллиардов долларов — в их числе, разумеется, и требования компенсаций из-за потери доступа к месторождениям углеводородов. Правда, эти потери ранее уже были посчитаны авторами исследования в разделе "Полезные ископаемые". Но чего мелочиться — считаем дважды.
Вишенкой же на этом сомнительной консистенции тортике служат потери крымчан на сумму 43 миллиарда долларов, которые почему-то тоже считаются потерями государства Украина. Рассчитаны они так: взята общая площадь жилых помещений, находившихся по состоянию на начало 2014 года в собственности жителей Крыма (49 миллионов квадратных метров), и умножена на среднюю стоимость квадратного метра жилья, которая авторами была высосана опять же из пальца, в размере 873 доллара.
Наконец, еще 2,8 миллиарда долларов составили неизвестно как посчитанные потери государства Украины от прекращения работы украинских банков на полуострове — кстати, решение о прекращении их деятельности принималось Национальном банком Украины.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 20:15
СНБО Украины обвинил Германию и Францию в потере Крыма
Совокупно вся эта "дичь" и дает величину общих "экономических потерь государства Украина" в 135 миллиардов долларов. Однако и эта сумма, как указывают авторы, не окончательна, поскольку они пока не смогли рассчитать ряд потерь: например, от обнуления туризма, нарушения экологии и тому подобных.
Абсурдность расчетов, да и самого документа, претендующего на звание "исследования", думается, очевидна. Но не менее очевидно и совпадение интересов Сороса и Ко с киевской властью в вопросе подготовки и публикации этого абсурда.
Для Сороса и Ко это одна из многих "закладок" на тот случай, если в будущем — даже отдаленном — удастся полностью (по образу и подобию Украины) или хотя бы частично подчинить себе Россию.
А для киевской власти это "мрия" о получении неких репараций и о возврате к тем временам, когда Крым был дотационным регионом в составе Украины. А дотационным он и правда был. Во многом из-за того, что киевские власти — при участии крымских — полуостров грабили как могли: приватизируя за бесценок объекты, "распиливая" морское побережье, "крышуя" теневой курортный и прочий бизнес и ничего не вкладывая в него.
Но сколько бы в Киеве не использовали безграмотную конструкцию "временная оккупация Крыма" (едва ли не первым признаком оккупации является как раз ее временный характер), перспектив возврата полуострова под контроль Киева не просматривается даже в самой отдаленной перспективе при любом развитии событий. Примерно такие же шансы у Киева и на получение репараций.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 11:19
Украина делает все, чтобы вернуть Крым, заявил Зеленский
 
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