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США продолжат наносить авиаудары в поддержку военных Афганистана

США продолжат наносить авиаудары в поддержку военных Афганистана - РИА Новости, 25.07.2021

США продолжат наносить авиаудары в поддержку военных Афганистана

США продолжат наносить удары с воздуха в поддержку сил безопасности Афганистана для противодействия боевикам радикального движения "Талибан"* (признано... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T22:08

2021-07-25T22:08

2021-07-25T22:08

обострение ситуации в афганистане

россия

джон кирби

вооруженные силы сша

доха

талибан

сша

в мире

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. США продолжат наносить удары с воздуха в поддержку сил безопасности Афганистана для противодействия боевикам радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), заявил командующий Центральным командованием ВС США, генерал Кеннет Маккензи."Соединенные Штаты увеличили число ударов с воздуха в поддержку афганских сил за последние несколько дней, и мы готовы и дальше оказывать такую же усиленную поддержку в ближайшие недели, если талибы продолжат совершать свои нападения", - сказал генерал Маккензи, выступая в Кабуле. Его слова приводит агентство Франс Пресс.Ранее представитель американского минобороны Джон Кирби заявил, что США произвели авиаудары в Афганистане в целях поддержки сил безопасности. В свою очередь, талибы пригрозили США "последствиями" за совершение ударов с воздуха.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210724/pakistan-1742723646.html

россия

доха

сша

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обострение ситуации в афганистане, россия, джон кирби, вооруженные силы сша, доха, талибан, сша, в мире