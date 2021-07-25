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США продолжат наносить авиаудары в поддержку военных Афганистана
США продолжат наносить авиаудары в поддержку военных Афганистана - РИА Новости, 25.07.2021
США продолжат наносить авиаудары в поддержку военных Афганистана
США продолжат наносить удары с воздуха в поддержку сил безопасности Афганистана для противодействия боевикам радикального движения "Талибан"* (признано... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T22:08
2021-07-25T22:08
обострение ситуации в афганистане
россия
джон кирби
вооруженные силы сша
доха
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. США продолжат наносить удары с воздуха в поддержку сил безопасности Афганистана для противодействия боевикам радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), заявил командующий Центральным командованием ВС США, генерал Кеннет Маккензи."Соединенные Штаты увеличили число ударов с воздуха в поддержку афганских сил за последние несколько дней, и мы готовы и дальше оказывать такую же усиленную поддержку в ближайшие недели, если талибы продолжат совершать свои нападения", - сказал генерал Маккензи, выступая в Кабуле. Его слова приводит агентство Франс Пресс.Ранее представитель американского минобороны Джон Кирби заявил, что США произвели авиаудары в Афганистане в целях поддержки сил безопасности. В свою очередь, талибы пригрозили США "последствиями" за совершение ударов с воздуха.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210724/pakistan-1742723646.html
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обострение ситуации в афганистане, россия, джон кирби, вооруженные силы сша, доха, талибан, сша, в мире
22:08 25.07.2021
 
США продолжат наносить авиаудары в поддержку военных Афганистана

Генерал ВС США Маккензи: США продолжат наносить авиаудары в поддержку военных Афганистана

© РИА Новости / Саналлах Саям / Перейти в фотобанкВоеннослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами*
Военнослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами* - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Саналлах Саям
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. США продолжат наносить удары с воздуха в поддержку сил безопасности Афганистана для противодействия боевикам радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), заявил командующий Центральным командованием ВС США, генерал Кеннет Маккензи.
"Соединенные Штаты увеличили число ударов с воздуха в поддержку афганских сил за последние несколько дней, и мы готовы и дальше оказывать такую же усиленную поддержку в ближайшие недели, если талибы продолжат совершать свои нападения", - сказал генерал Маккензи, выступая в Кабуле. Его слова приводит агентство Франс Пресс.
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 19:25
Пакистанские военные зашли в подконтрольный талибам район Афганистана
Ранее представитель американского минобороны Джон Кирби заявил, что США произвели авиаудары в Афганистане в целях поддержки сил безопасности. В свою очередь, талибы пригрозили США "последствиями" за совершение ударов с воздуха.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Обострение ситуации в АфганистанеРоссияДжон КирбиВооруженные силы СШАДохаТалибанСШАВ мире
 
 
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