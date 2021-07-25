США продолжат наносить авиаудары в поддержку военных Афганистана
Генерал ВС США Маккензи: США продолжат наносить авиаудары в поддержку военных Афганистана
© РИА Новости / Саналлах Саям / Перейти в фотобанкВоеннослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами*
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. США продолжат наносить удары с воздуха в поддержку сил безопасности Афганистана для противодействия боевикам радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), заявил командующий Центральным командованием ВС США, генерал Кеннет Маккензи.
"Соединенные Штаты увеличили число ударов с воздуха в поддержку афганских сил за последние несколько дней, и мы готовы и дальше оказывать такую же усиленную поддержку в ближайшие недели, если талибы продолжат совершать свои нападения", - сказал генерал Маккензи, выступая в Кабуле. Его слова приводит агентство Франс Пресс.
Ранее представитель американского минобороны Джон Кирби заявил, что США произвели авиаудары в Афганистане в целях поддержки сил безопасности. В свою очередь, талибы пригрозили США "последствиями" за совершение ударов с воздуха.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
*Террористическая организация, запрещенная в России.