https://ria.ru/20210725/ucheniya-1742772023.html

Командующий ЮВО рассказал об учениях НАТО в Черном море

Командующий ЮВО рассказал об учениях НАТО в Черном море - РИА Новости, 25.07.2021

Командующий ЮВО рассказал об учениях НАТО в Черном море

Непрекращающиеся учения НАТО в акватории Черного моря находятся под постоянным контролем, а все провокационные попытки получают жесткий отпор, заявил... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T10:51

2021-07-25T10:51

2021-07-25T10:51

александр дворников

севастополь

черное море

южный военный округ

нато

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Непрекращающиеся учения НАТО в акватории Черного моря находятся под постоянным контролем, а все провокационные попытки получают жесткий отпор, заявил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников."Непрекращающиеся учения военно-морских сил НАТО в акватории Черного моря находятся под постоянным контролем дежурных сил флота, а все провокационные попытки вооруженных сил недружественных государств получают жесткий отпор", - сказал Дворников во время торжественных мероприятий в Севастополе, посвященных Дню Военно-морского флота.По его словам, в условиях нарастающего военно-политического давления на Россию Черноморский флот обеспечивает надежную защиту безопасности страны в вверенной ему зоне ответственности.

https://ria.ru/20210725/putin-1742759801.html

севастополь

черное море

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александр дворников, севастополь, черное море, южный военный округ, нато, безопасность