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Командующий ЮВО рассказал об учениях НАТО в Черном море
Командующий ЮВО рассказал об учениях НАТО в Черном море - РИА Новости, 25.07.2021
Командующий ЮВО рассказал об учениях НАТО в Черном море
Непрекращающиеся учения НАТО в акватории Черного моря находятся под постоянным контролем, а все провокационные попытки получают жесткий отпор, заявил... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T10:51
2021-07-25T10:51
александр дворников
севастополь
черное море
южный военный округ
нато
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Непрекращающиеся учения НАТО в акватории Черного моря находятся под постоянным контролем, а все провокационные попытки получают жесткий отпор, заявил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников."Непрекращающиеся учения военно-морских сил НАТО в акватории Черного моря находятся под постоянным контролем дежурных сил флота, а все провокационные попытки вооруженных сил недружественных государств получают жесткий отпор", - сказал Дворников во время торжественных мероприятий в Севастополе, посвященных Дню Военно-морского флота.По его словам, в условиях нарастающего военно-политического давления на Россию Черноморский флот обеспечивает надежную защиту безопасности страны в вверенной ему зоне ответственности.
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севастополь
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александр дворников, севастополь, черное море, южный военный округ, нато, безопасность
10:51 25.07.2021
 
Командующий ЮВО рассказал об учениях НАТО в Черном море

Командующий ЮВО: учения НАТО в Черном море находятся под контролем ВМФ

© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo MorrisonКорабли стран НАТО в Черном море
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Непрекращающиеся учения НАТО в акватории Черного моря находятся под постоянным контролем, а все провокационные попытки получают жесткий отпор, заявил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.
"Непрекращающиеся учения военно-морских сил НАТО в акватории Черного моря находятся под постоянным контролем дежурных сил флота, а все провокационные попытки вооруженных сил недружественных государств получают жесткий отпор", - сказал Дворников во время торжественных мероприятий в Севастополе, посвященных Дню Военно-морского флота.
По его словам, в условиях нарастающего военно-политического давления на Россию Черноморский флот обеспечивает надежную защиту безопасности страны в вверенной ему зоне ответственности.
Люди на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ РФ к параду в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
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Александр ДворниковСевастопольЧерное мореЮжный военный округНАТОБезопасность
 
 
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