Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210725/ubiystvo-1742767353.html
У подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе нашли патроны
У подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе нашли патроны - РИА Новости, 25.07.2021
У подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе нашли патроны
У 28-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска в Ставрополе, нашли обоймы пистолетов и патроны. Об этом... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T10:03
2021-07-25T10:59
следственный комитет россии (ск рф)
андроповский район
ставрополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/18/1742728169_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_30d5fd0e051064ec326a302127c8a770.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. У 28-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска в Ставрополе, нашли обоймы пистолетов и патроны. Об этом сообщило местное управление Следственного комитета.Сотрудники правоохранительных органов назначили баллистическую и дактилоскопическую экспертизы. Причастных к преступлению ищут.Нападение произошло в ночь на 24 июля на автостоянке около жилого дома. Майор полиции парковал свой автомобиль, когда в него начал стрелять неизвестный мужчина. От полученных ранений он умер в реанимации.По информации СК, нападавших было несколько, одного из них задержали вчера вечером в заброшенных постройках в Андроповском районе — в нескольких десятках километров от места преступления. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20210724/ubiystvo-1742687267.html
андроповский район
ставрополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/18/1742728169_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_16ded28c5e2bfe8272abf0c736c4e87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), андроповский район, ставрополь, происшествия
10:03 25.07.2021 (обновлено: 10:59 25.07.2021)
 
У подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе нашли патроны

СК изъял патроны у подозреваемого в убийстве замначальника уголовного розыска Ставрополя

© СК РФ по Ставропольскому краюСК РФ на месте убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю
СК РФ на месте убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю
© СК РФ по Ставропольскому краю
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. У 28-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска в Ставрополе, нашли обоймы пистолетов и патроны. Об этом сообщило местное управление Следственного комитета.
Сотрудники правоохранительных органов назначили баллистическую и дактилоскопическую экспертизы. Причастных к преступлению ищут.
Нападение произошло в ночь на 24 июля на автостоянке около жилого дома. Майор полиции парковал свой автомобиль, когда в него начал стрелять неизвестный мужчина. От полученных ранений он умер в реанимации.
По информации СК, нападавших было несколько, одного из них задержали вчера вечером в заброшенных постройках в Андроповском районе — в нескольких десятках километров от места преступления.
Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
Кадры убийства замначальника уголовного розыска Ставрополя Абовяна Руслана
Вчера, 13:23
Убийство замначальника уголовного розыска в Ставрополе попало на видео
 
Следственный комитет России (СК РФ)Андроповский районСтавропольПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:44Тхэквондистка Минина завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио
15:28В Хабаровске рейсовый автобус врезался в опору освещения
15:24В Приамурье возбудили уголовное дело после смерти главы Минцифры региона
15:24В Харькове продавец отказалась обслуживать клиентку, говорившую на мове
15:22В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека
15:21Роухани обвинил парламент Ирана в торможении вопроса снятия санкций
15:19Выявлена способность COVID-19 необратимо снижать уровень интеллекта
15:10Похитители в Нигерии освободили 28 учеников школы-интерната, сообщили СМИ
15:06Рапиристка Дериглазова принесла сборной России третье серебро на Олимпиаде
15:01Японская компания начала испытывать препарат от COVID-19 на людях
14:58В Кронштадте открыли историческую площадку "От парохода до атомохода"
14:53Тест системы сближения на модуле "Наука" прошел успешно
14:51Во Франции задержали более 70 человек на протестах против мер по COVID-19
14:48Пляжи Сочи снова открылись для купания
14:46В Краснодарском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
14:36В Карабахе прошел митинг памяти адмирала Исакова
14:25В Балтийске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
14:15Финансовая грамотность россиян выросла на фоне пандемии
14:13СК проработает вопрос о возможности дистанционного сбора доказательств
14:10Рапиристка Коробейникова принесла сборной России пятую медаль на Олимпиаде
Лента новостейМолния