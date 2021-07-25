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У подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе нашли патроны
У подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе нашли патроны - РИА Новости, 25.07.2021
У подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе нашли патроны
У 28-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска в Ставрополе, нашли обоймы пистолетов и патроны. Об этом... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T10:03
2021-07-25T10:03
2021-07-25T10:59
следственный комитет россии (ск рф)
андроповский район
ставрополь
происшествия
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. У 28-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска в Ставрополе, нашли обоймы пистолетов и патроны. Об этом сообщило местное управление Следственного комитета.Сотрудники правоохранительных органов назначили баллистическую и дактилоскопическую экспертизы. Причастных к преступлению ищут.Нападение произошло в ночь на 24 июля на автостоянке около жилого дома. Майор полиции парковал свой автомобиль, когда в него начал стрелять неизвестный мужчина. От полученных ранений он умер в реанимации.По информации СК, нападавших было несколько, одного из них задержали вчера вечером в заброшенных постройках в Андроповском районе — в нескольких десятках километров от места преступления. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
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андроповский район
ставрополь
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следственный комитет россии (ск рф), андроповский район, ставрополь, происшествия
10:03 25.07.2021 (обновлено: 10:59 25.07.2021)
У подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе нашли патроны
СК изъял патроны у подозреваемого в убийстве замначальника уголовного розыска Ставрополя