https://ria.ru/20210725/ubiystvo-1742767353.html

У подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе нашли патроны

У подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе нашли патроны - РИА Новости, 25.07.2021

У подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе нашли патроны

У 28-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска в Ставрополе, нашли обоймы пистолетов и патроны. Об этом... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T10:03

2021-07-25T10:03

2021-07-25T10:59

следственный комитет россии (ск рф)

андроповский район

ставрополь

происшествия

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. У 28-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска в Ставрополе, нашли обоймы пистолетов и патроны. Об этом сообщило местное управление Следственного комитета.Сотрудники правоохранительных органов назначили баллистическую и дактилоскопическую экспертизы. Причастных к преступлению ищут.Нападение произошло в ночь на 24 июля на автостоянке около жилого дома. Майор полиции парковал свой автомобиль, когда в него начал стрелять неизвестный мужчина. От полученных ранений он умер в реанимации.По информации СК, нападавших было несколько, одного из них задержали вчера вечером в заброшенных постройках в Андроповском районе — в нескольких десятках километров от места преступления. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20210724/ubiystvo-1742687267.html

андроповский район

ставрополь

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следственный комитет россии (ск рф), андроповский район, ставрополь, происшествия