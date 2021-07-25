https://ria.ru/20210725/transsib-1742821626.html

Движение пассажирских поездов через мост на Транссибе восстановили

Движение пассажирских поездов через мост на Транссибе восстановили - РИА Новости, 25.07.2021

Движение пассажирских поездов через мост на Транссибе восстановили

В Забайкалье открыли движение поездов по мосту, который в пятницу обрушился из-за ливней, сообщается в Telegram-канале РЖД. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T18:35

2021-07-25T18:35

2021-07-25T21:10

ржд

сретенский район

обрушение на участке транссиба

забайкальский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/18/1742696514_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b757aad34f78e4057429a333f5c2b5d8.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Забайкалье открыли движение поездов по мосту, который в пятницу обрушился из-за ливней, сообщается в Telegram-канале РЖД.Первым реку Ареда пересек пассажирский поезд № 11 Владивосток — Самара по одной из ниток этого участка Транссибирской магистрали.Железнодорожное сообщение восстановили за двое суток. Работы продолжат до открытия второй нитки моста. Сейчас в восстановлении инфраструктуры участвуют 350 железнодорожников, около 27 единиц автотракторной техники, две путевые машинные станции, свыше 100 вагонов специализированного подвижного состава; отсыпано более 5000 кубометров щебня и бутового камня.На этой неделе из-за мощных ливней в Забайкальском крае подтопило сотни домов, а в пятницу в Сретенском районе рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба на время было остановлено. По поручению Владимира Путина в тот же день в обход зоны ЧС по Байкало-Амурской магистрали организовали доставку социально значимых грузов: продуктов питания, топлива для предприятий энергетики и ЖКХ, бензина, авиатоплива.

https://ria.ru/20210725/poezd-1742792416.html

сретенский район

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры восстановительных работ на Транссибирской магистрали в Забайкалье РЖД выполняют работы по восстановлению пролетных сооружений разрушенного в Забайкалье железнодорожного моста и готовы в ближайшее время приступить к их укладке, сообщил замгендиректора компании Геннадий Верховых. 2021-07-25T18:35 true PT1M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ржд, сретенский район, обрушение на участке транссиба, забайкальский край, происшествия