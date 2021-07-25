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Движение пассажирских поездов через мост на Транссибе восстановили
Движение пассажирских поездов через мост на Транссибе восстановили - РИА Новости, 25.07.2021
Движение пассажирских поездов через мост на Транссибе восстановили
В Забайкалье открыли движение поездов по мосту, который в пятницу обрушился из-за ливней, сообщается в Telegram-канале РЖД. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T18:35
2021-07-25T18:35
2021-07-25T21:10
ржд
сретенский район
обрушение на участке транссиба
забайкальский край
происшествия
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Забайкалье открыли движение поездов по мосту, который в пятницу обрушился из-за ливней, сообщается в Telegram-канале РЖД.Первым реку Ареда пересек пассажирский поезд № 11 Владивосток — Самара по одной из ниток этого участка Транссибирской магистрали.Железнодорожное сообщение восстановили за двое суток. Работы продолжат до открытия второй нитки моста. Сейчас в восстановлении инфраструктуры участвуют 350 железнодорожников, около 27 единиц автотракторной техники, две путевые машинные станции, свыше 100 вагонов специализированного подвижного состава; отсыпано более 5000 кубометров щебня и бутового камня.На этой неделе из-за мощных ливней в Забайкальском крае подтопило сотни домов, а в пятницу в Сретенском районе рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба на время было остановлено. По поручению Владимира Путина в тот же день в обход зоны ЧС по Байкало-Амурской магистрали организовали доставку социально значимых грузов: продуктов питания, топлива для предприятий энергетики и ЖКХ, бензина, авиатоплива.
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сретенский район
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Кадры восстановительных работ на Транссибирской магистрали в Забайкалье
РЖД выполняют работы по восстановлению пролетных сооружений разрушенного в Забайкалье железнодорожного моста и готовы в ближайшее время приступить к их укладке, сообщил замгендиректора компании Геннадий Верховых.
2021-07-25T18:35
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ржд, сретенский район, обрушение на участке транссиба, забайкальский край, происшествия
18:35 25.07.2021 (обновлено: 21:10 25.07.2021)
Движение пассажирских поездов через мост на Транссибе восстановили
В Забайкалье открыли движение пассажирских поездов по восстановленному мосту