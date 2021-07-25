https://ria.ru/20210725/terrorizm-1742762099.html

В Чехии назвали выходки американских дипломатов в России терроризмом

В Чехии назвали выходки американских дипломатов в России терроризмом - РИА Новости, 25.07.2021

В Чехии назвали выходки американских дипломатов в России терроризмом

Сотрудники американского посольства в России занимаются более явной враждебной деятельностью, чем та, которую приписывают Москве по сфабрикованному делу из-за... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T09:08

2021-07-25T09:08

2021-07-25T11:12

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сотрудники американского посольства в России занимаются более явной враждебной деятельностью, чем та, которую приписывают Москве по сфабрикованному делу из-за взрывов во Врбетице, пишет Haló noviny.По словам автора статьи Романа Блашко, ухудшение отношений между Прагой и Москвой было частью замысла Вашингтона. Некоторые чешские политики попросту зависят от западных спецслужб и потому активно помогают наносить ущерб собственной стране, попутно оскорбляя Россию и ее народ.Журналист напомнил о недавнем инциденте в Тверской области: сотрудник посольства США попался на краже стрелочного указателя на железнодорожной станции. Блашко процитировал высказывания чешских политиков, утверждавших, что произошедшее во Врбетице было актом терроризма. По его мнению, подобная формулировка лучше подходит для инцидента с американским дипломатом в России."Я также не сомневаюсь в том, что это не единственный случай. Желание разворовать Российскую Федерацию и жить за счет русских и их ресурсов явно велико. Кстати, так было всегда!" — подытожил автор материала.О том, что американский дипломат похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков в Тверской области, подвергнув тем самым жизнь пассажиров потенциальной угрозе, недавно говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Москва направила ноту посольству Соединенных Штатов о снятии иммунитета с их сотрудника, однако дипмиссия предпочла "вернуть" его на родину.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210717/vrbetitse-1741696896.html

https://ria.ru/20210712/ukazatel-1740950854.html

россия

прага

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, прага, сша, в мире