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Тайфун "Иньфа" парализовал движение в Шанхае

Тайфун "Иньфа" парализовал движение в Шанхае - РИА Новости, 25.07.2021

Тайфун "Иньфа" парализовал движение в Шанхае

Приближающийся тайфун "Иньфа" парализовал транспортное сообщение в Шанхае, власти были вынуждены эвакуировать около 360 тысяч человек, сообщают китайские СМИ. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T17:15

2021-07-25T17:15

2021-07-25T17:15

чжэцзян

китай

шанхай

в мире

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ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Приближающийся тайфун "Иньфа" парализовал транспортное сообщение в Шанхае, власти были вынуждены эвакуировать около 360 тысяч человек, сообщают китайские СМИ.Тайфун "Иньфа" ("Фейерверк") достиг побережья провинции Чжэцзян на юго-востоке Китая в воскресенье днем. По данным синоптиков, тайфун двигается на северо-запад со скоростью 10 километров в час и к вечеру воскресенья достигнет Шанхая. Власти города объявили предпоследний "оранжевый" уровень предупреждения.По данным агентства Синьхуа, Шанхай уже находится под влиянием циклона, порывы ветра в городе достигают семи баллов, повалены около тысячи деревьев, сорваны рекламные щиты и выбиты стекла зданий. Ожидается, что к ночи порывистый ветер и дождь усилятся.Власти уже эвакуировали из прибрежных районов около 360 тысяч работников. На данный момент пострадавших нет.В двух международных аэропортах города отменены все пассажирские рейсы, закрыто метро, а также полностью остановлено движение скоростных поездов до завтрашнего дня.

https://ria.ru/20201115/tayfun-1584691738.html

чжэцзян

китай

шанхай

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чжэцзян, китай, шанхай, в мире