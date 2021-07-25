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Тайфун "Иньфа" парализовал движение в Шанхае
Тайфун "Иньфа" парализовал движение в Шанхае - РИА Новости, 25.07.2021
Тайфун "Иньфа" парализовал движение в Шанхае
Приближающийся тайфун "Иньфа" парализовал транспортное сообщение в Шанхае, власти были вынуждены эвакуировать около 360 тысяч человек, сообщают китайские СМИ. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T17:15
2021-07-25T17:15
чжэцзян
китай
шанхай
в мире
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ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Приближающийся тайфун "Иньфа" парализовал транспортное сообщение в Шанхае, власти были вынуждены эвакуировать около 360 тысяч человек, сообщают китайские СМИ.Тайфун "Иньфа" ("Фейерверк") достиг побережья провинции Чжэцзян на юго-востоке Китая в воскресенье днем. По данным синоптиков, тайфун двигается на северо-запад со скоростью 10 километров в час и к вечеру воскресенья достигнет Шанхая. Власти города объявили предпоследний "оранжевый" уровень предупреждения.По данным агентства Синьхуа, Шанхай уже находится под влиянием циклона, порывы ветра в городе достигают семи баллов, повалены около тысячи деревьев, сорваны рекламные щиты и выбиты стекла зданий. Ожидается, что к ночи порывистый ветер и дождь усилятся.Власти уже эвакуировали из прибрежных районов около 360 тысяч работников. На данный момент пострадавших нет.В двух международных аэропортах города отменены все пассажирские рейсы, закрыто метро, а также полностью остановлено движение скоростных поездов до завтрашнего дня.
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чжэцзян, китай, шанхай, в мире
17:15 25.07.2021
 
Тайфун "Иньфа" парализовал движение в Шанхае

Тайфун "Иньфа" парализовал движение в Шанхае, около 360 человек эвакуировали

© REUTERS / cnsphotoТайфун "Иньфа" приближается к Шанхаю, Китай
Тайфун Иньфа приближается к Шанхаю, Китай - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© REUTERS / cnsphoto
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ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Приближающийся тайфун "Иньфа" парализовал транспортное сообщение в Шанхае, власти были вынуждены эвакуировать около 360 тысяч человек, сообщают китайские СМИ.
Тайфун "Иньфа" ("Фейерверк") достиг побережья провинции Чжэцзян на юго-востоке Китая в воскресенье днем. По данным синоптиков, тайфун двигается на северо-запад со скоростью 10 километров в час и к вечеру воскресенья достигнет Шанхая. Власти города объявили предпоследний "оранжевый" уровень предупреждения.
По данным агентства Синьхуа, Шанхай уже находится под влиянием циклона, порывы ветра в городе достигают семи баллов, повалены около тысячи деревьев, сорваны рекламные щиты и выбиты стекла зданий. Ожидается, что к ночи порывистый ветер и дождь усилятся.
Власти уже эвакуировали из прибрежных районов около 360 тысяч работников. На данный момент пострадавших нет.
В двух международных аэропортах города отменены все пассажирские рейсы, закрыто метро, а также полностью остановлено движение скоростных поездов до завтрашнего дня.
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