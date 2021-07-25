https://ria.ru/20210725/stsenariy-1742831293.html
Описан сценарий "кошмарной" мировой войны в 2034 году
Описан сценарий "кошмарной" мировой войны в 2034 году - РИА Новости, 25.07.2021
Описан сценарий "кошмарной" мировой войны в 2034 году
Отставной американский адмирал Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман в книге "2034: Роман о грядущей мировой войне" рассказали, каким будет конфликт... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T21:05
2021-07-25T21:05
2021-07-25T21:17
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
южно-китайское море
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Отставной американский адмирал Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман в книге "2034: Роман о грядущей мировой войне" рассказали, каким будет конфликт планетарного масштаба в будущем. Отрывок из произведения опубликовало издание National Interest.По мнению авторов, столкновение США и Китая в Южно-Китайском море в 2034 году приведет к "глобальному пожару". Мир стремительно развивается, поэтому на поле боя будут преобладать дроны и автономная беспилотная военная техника.Реальные военные действия будут сопровождать масштабные хакерские атаки на системы противника, считают Ставридис и Акерман.Американский адмирал убежден, что Соединенным Штатам придется обучать небольшие группы элитного спецназа, которые интегрируют с комплексами на основе прорывных биотехнологий.Как указали авторы, сейчас страны продолжают "создавать и приобретать вооружения, предназначенные для конфликтов прошлого", однако стоит сосредоточиться на беспилотном или автономном оружии.
https://ria.ru/20210723/kitay-1742459211.html
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китай
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джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), южно-китайское море, китай, сша, в мире
21:05 25.07.2021 (обновлено: 21:17 25.07.2021)
Описан сценарий "кошмарной" мировой войны в 2034 году
Американский адмирал Ставридис описал сценарий "кошмарной" мировой войны в 2034 году