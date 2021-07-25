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В Сомали отложили выборы в сенат, сообщили СМИ
В Сомали отложили выборы в сенат, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.07.2021
В Сомали отложили выборы в сенат, сообщили СМИ
Выборы в сенат - верхнюю палату парламента Сомали, которые должны были состояться в воскресенье, вновь отложены, сообщает местная радиостанция Radio Dalsan. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T16:51
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Выборы в сенат - верхнюю палату парламента Сомали, которые должны были состояться в воскресенье, вновь отложены, сообщает местная радиостанция Radio Dalsan.По данным радиостанции, отсрочка связана с недостаточной подготовкой региональных администраций.Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного члена избирательной комиссии, регионы не смогли вовремя подать списки кандидатов и не сформировали местные комитеты для голосования. Представитель федерального правительства Мохамед Ибрахим Моалиму заявил агентству, что выборы "переносятся", не приведя подробностей.Согласно расписанию, выборы в верхнюю палату парламента должны были пройти 25 июля, а в нижнюю - с 10 августа по 10 сентября. Президентские выборы назначены на 10 октября.Парламентские и президентские выборы в Сомали должны были состояться в 2020 году, но несколько раз переносились. Федеральное правительство и главы ряда автономных штатов не смогли преодолеть разногласия относительно порядка проведения выборов, которые должны были состояться до 8 февраля. В апреле федеральное правительство и главы автономных территорий вновь не смогли договориться по выборам. Соглашение все же было достигнуто 27 мая.Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столицу Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
https://ria.ru/20210607/boevik-1735961179.html
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пунтленд, могадишо, сомали, в мире
16:51 25.07.2021
 
В Сомали отложили выборы в сенат, сообщили СМИ

Radio Dalsan: выборы в сенат Сомали отложили из-за плохой подготовки региональных администраций

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПолицейский в Сомали
Полицейский в Сомали - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Выборы в сенат - верхнюю палату парламента Сомали, которые должны были состояться в воскресенье, вновь отложены, сообщает местная радиостанция Radio Dalsan.
По данным радиостанции, отсрочка связана с недостаточной подготовкой региональных администраций.
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Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного члена избирательной комиссии, регионы не смогли вовремя подать списки кандидатов и не сформировали местные комитеты для голосования. Представитель федерального правительства Мохамед Ибрахим Моалиму заявил агентству, что выборы "переносятся", не приведя подробностей.
Согласно расписанию, выборы в верхнюю палату парламента должны были пройти 25 июля, а в нижнюю - с 10 августа по 10 сентября. Президентские выборы назначены на 10 октября.
Парламентские и президентские выборы в Сомали должны были состояться в 2020 году, но несколько раз переносились. Федеральное правительство и главы ряда автономных штатов не смогли преодолеть разногласия относительно порядка проведения выборов, которые должны были состояться до 8 февраля. В апреле федеральное правительство и главы автономных территорий вновь не смогли договориться по выборам. Соглашение все же было достигнуто 27 мая.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столицу Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
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