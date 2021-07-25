Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210725/siriya-1742784727.html
Минобороны Турции сообщило об уничтожении семи террористов в Сирии
Минобороны Турции сообщило об уничтожении семи террористов в Сирии - РИА Новости, 25.07.2021
Минобороны Турции сообщило об уничтожении семи террористов в Сирии
Минобороны Турции сообщило об уничтожении "по меньшей мере 7 террористов", которые несут ответственность за гибель двух турецких военных на севере Сирии. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T12:21
2021-07-25T12:21
минобороны турции
эль-баб
рабочая партия курдистана
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219316_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_ca2bb2ca3d1ff97ab0ac2726f8ed11ed.jpg
АНКАРА, 25 июл - РИА Новости. Минобороны Турции сообщило об уничтожении "по меньшей мере 7 террористов", которые несут ответственность за гибель двух турецких военных на севере Сирии.Накануне минобороны Турции сообщило, что двое турецких военных погибли и двое получили ранения при нападении на БТР на севере Сирии в районе операции "Щит Евфрата".Ранее минобороны Турции неоднократно заявляло о нейтрализации в районе проведения этой операции членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана и Сил самообороны сирийских курдов (РПК/YPG)."По меньшей мере 7 террористов, которые, как было установлено, убили наших военных, были уничтожены в районе операции "Щит Евфрата" в результате обстрела. Операция в этом районе продолжается", - сообщило турецкое военное ведомство.Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также города Аазаз и Эль-Баб.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20210708/siriya-1740437140.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/siriya-1732069933.html
эль-баб
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219316_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c94a28231f2ceedac8eb800424c20528.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минобороны турции, эль-баб, рабочая партия курдистана, сирия, в мире
12:21 25.07.2021
 
Минобороны Турции сообщило об уничтожении семи террористов в Сирии

В Анкаре заявили об уничтожении в Сирии террористов, ответственных за гибель двух турецких военных

© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Читать ria.ru в
АНКАРА, 25 июл - РИА Новости. Минобороны Турции сообщило об уничтожении "по меньшей мере 7 террористов", которые несут ответственность за гибель двух турецких военных на севере Сирии.
Накануне минобороны Турции сообщило, что двое турецких военных погибли и двое получили ранения при нападении на БТР на севере Сирии в районе операции "Щит Евфрата".
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 14:12
Лаврентьев: Россия надеется на скорый вывод войск Турции и США из Сирии
Ранее минобороны Турции неоднократно заявляло о нейтрализации в районе проведения этой операции членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана и Сил самообороны сирийских курдов (РПК/YPG).
"По меньшей мере 7 террористов, которые, как было установлено, убили наших военных, были уничтожены в районе операции "Щит Евфрата" в результате обстрела. Операция в этом районе продолжается", - сообщило турецкое военное ведомство.
Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также города Аазаз и Эль-Баб.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Российские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 09:09В мире
СМИ привели подробности патрулирования России и Турции в Сирии
 
Минобороны ТурцииЭль-БабРабочая партия КурдистанаСирияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28В Хабаровске рейсовый автобус врезался в опору освещения
15:24В Приамурье возбудили уголовное дело после смерти главы Минцифры региона
15:24В Харькове продавец отказалась обслуживать клиентку, говорившую на мове
15:22В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека
15:21Роухани обвинил парламент Ирана в торможении вопроса снятия санкций
15:19Выявлена способность COVID-19 необратимо снижать уровень интеллекта
15:10Похитители в Нигерии освободили 28 учеников школы-интерната, сообщили СМИ
15:06Рапиристка Дериглазова принесла сборной России третье серебро на Олимпиаде
15:01Японская компания начала испытывать препарат от COVID-19 на людях
14:58В Кронштадте открыли историческую площадку "От парохода до атомохода"
14:53Тест системы сближения на модуле "Наука" прошел успешно
14:51Во Франции задержали более 70 человек на протестах против мер по COVID-19
14:48Пляжи Сочи снова открылись для купания
14:46В Краснодарском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
14:36В Карабахе прошел митинг памяти адмирала Исакова
14:25В Балтийске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
14:15Финансовая грамотность россиян выросла на фоне пандемии
14:13СК проработает вопрос о возможности дистанционного сбора доказательств
14:10Рапиристка Коробейникова принесла сборной России пятую медаль на Олимпиаде
14:09Участок Сокольнической линии столичного метро откроют досрочно
Лента новостейМолния