https://ria.ru/20210725/siriya-1742784727.html

Минобороны Турции сообщило об уничтожении семи террористов в Сирии

Минобороны Турции сообщило об уничтожении семи террористов в Сирии - РИА Новости, 25.07.2021

Минобороны Турции сообщило об уничтожении семи террористов в Сирии

Минобороны Турции сообщило об уничтожении "по меньшей мере 7 террористов", которые несут ответственность за гибель двух турецких военных на севере Сирии. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T12:21

2021-07-25T12:21

2021-07-25T12:21

минобороны турции

эль-баб

рабочая партия курдистана

сирия

в мире

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АНКАРА, 25 июл - РИА Новости. Минобороны Турции сообщило об уничтожении "по меньшей мере 7 террористов", которые несут ответственность за гибель двух турецких военных на севере Сирии.Накануне минобороны Турции сообщило, что двое турецких военных погибли и двое получили ранения при нападении на БТР на севере Сирии в районе операции "Щит Евфрата".Ранее минобороны Турции неоднократно заявляло о нейтрализации в районе проведения этой операции членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана и Сил самообороны сирийских курдов (РПК/YPG)."По меньшей мере 7 террористов, которые, как было установлено, убили наших военных, были уничтожены в районе операции "Щит Евфрата" в результате обстрела. Операция в этом районе продолжается", - сообщило турецкое военное ведомство.Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также города Аазаз и Эль-Баб.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210708/siriya-1740437140.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/siriya-1732069933.html

эль-баб

сирия

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минобороны турции, эль-баб, рабочая партия курдистана, сирия, в мире