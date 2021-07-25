https://ria.ru/20210725/shveytsariya-1742822955.html

В Швейцарии сильные дожди и грозы привели к подтоплениям зданий

В Швейцарии сильные дожди и грозы привели к подтоплениям зданий - РИА Новости, 25.07.2021

В Швейцарии сильные дожди и грозы привели к подтоплениям зданий

Сильные дожди и грозы преимущественно в центральной части Швейцарии привели к подтоплениям зданий, наиболее сложная ситуация наблюдается в кантонах Люцерн и... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T18:47

2021-07-25T18:47

2021-07-25T18:47

цуг (кантон)

люцерн (кантон)

швейцария

цюрих

в мире

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ЦЮРИХ, 25 июл - РИА Новости. Сильные дожди и грозы преимущественно в центральной части Швейцарии привели к подтоплениям зданий, наиболее сложная ситуация наблюдается в кантонах Люцерн и Цуг.Как сообщает полиция Люцерна, сильная гроза с градом обрушилась на кантон в субботу днем, что привело к затоплению улиц и зданий."В оперативный центр полиции Люцерна поступило более 210 сообщений об инцидентах... В настоящее время в кантоне Люцерн действуют 19 пожарных расчетов. На данный момент сообщений о пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что из-за последствий непогоды перекрыты некоторые участки автодорог.Полиция кантона Цуг также сообщила о грозе и ливнях с градом. По ее данным, за короткое время под водой оказались несколько подвалов, подземных гаражей и улиц в пяти муниципалитетах."Некоторые участки дорог пришлось временно закрыть из-за большого количества воды... Пожарные команды в пострадавших муниципалитетах работают постоянно. Сообщений о пострадавших пока не поступало", - говорится в сообщении полиции Цуга.Пользователи социальных сетей делятся кадрами последствий непогоды. На опубликованных видео и фото видны затопленные улицы и подвалы зданий, размытые дороги, частично оказавшиеся под водой автомобили.До этого 13 июля непогода привела к сбою в работе общественного транспорта в Цюрихе. Тогда от сильных дождей также пострадали швейцарские кантоны Ури и Берн.

https://ria.ru/20210721/navodnenie-1742282737.html

цуг (кантон)

люцерн (кантон)

швейцария

цюрих

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цуг (кантон), люцерн (кантон), швейцария, цюрих, в мире