https://ria.ru/20210725/shveytsariya-1742822955.html
В Швейцарии сильные дожди и грозы привели к подтоплениям зданий
В Швейцарии сильные дожди и грозы привели к подтоплениям зданий - РИА Новости, 25.07.2021
В Швейцарии сильные дожди и грозы привели к подтоплениям зданий
Сильные дожди и грозы преимущественно в центральной части Швейцарии привели к подтоплениям зданий, наиболее сложная ситуация наблюдается в кантонах Люцерн и... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T18:47
2021-07-25T18:47
2021-07-25T18:47
цуг (кантон)
люцерн (кантон)
швейцария
цюрих
в мире
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ЦЮРИХ, 25 июл - РИА Новости. Сильные дожди и грозы преимущественно в центральной части Швейцарии привели к подтоплениям зданий, наиболее сложная ситуация наблюдается в кантонах Люцерн и Цуг.Как сообщает полиция Люцерна, сильная гроза с градом обрушилась на кантон в субботу днем, что привело к затоплению улиц и зданий."В оперативный центр полиции Люцерна поступило более 210 сообщений об инцидентах... В настоящее время в кантоне Люцерн действуют 19 пожарных расчетов. На данный момент сообщений о пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что из-за последствий непогоды перекрыты некоторые участки автодорог.Полиция кантона Цуг также сообщила о грозе и ливнях с градом. По ее данным, за короткое время под водой оказались несколько подвалов, подземных гаражей и улиц в пяти муниципалитетах."Некоторые участки дорог пришлось временно закрыть из-за большого количества воды... Пожарные команды в пострадавших муниципалитетах работают постоянно. Сообщений о пострадавших пока не поступало", - говорится в сообщении полиции Цуга.Пользователи социальных сетей делятся кадрами последствий непогоды. На опубликованных видео и фото видны затопленные улицы и подвалы зданий, размытые дороги, частично оказавшиеся под водой автомобили.До этого 13 июля непогода привела к сбою в работе общественного транспорта в Цюрихе. Тогда от сильных дождей также пострадали швейцарские кантоны Ури и Берн.
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цуг (кантон), люцерн (кантон), швейцария, цюрих, в мире
В Швейцарии сильные дожди и грозы привели к подтоплениям зданий
В Швейцарии сильные дожди и грозы привели к подтоплениям зданий, перекрыты некоторые участки дорог
ЦЮРИХ, 25 июл - РИА Новости.
Сильные дожди и грозы преимущественно в центральной части Швейцарии
привели к подтоплениям зданий, наиболее сложная ситуация наблюдается в кантонах Люцерн
и Цуг.
Как сообщает полиция Люцерна, сильная гроза с градом обрушилась на кантон в субботу днем, что привело к затоплению улиц и зданий.
"В оперативный центр полиции Люцерна поступило более 210 сообщений об инцидентах... В настоящее время в кантоне Люцерн действуют 19 пожарных расчетов. На данный момент сообщений о пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за последствий непогоды перекрыты некоторые участки автодорог.
Полиция кантона Цуг
также сообщила о грозе и ливнях с градом. По ее данным, за короткое время под водой оказались несколько подвалов, подземных гаражей и улиц в пяти муниципалитетах.
"Некоторые участки дорог пришлось временно закрыть из-за большого количества воды... Пожарные команды в пострадавших муниципалитетах работают постоянно. Сообщений о пострадавших пока не поступало", - говорится в сообщении полиции Цуга.
Пользователи социальных сетей делятся кадрами последствий непогоды. На опубликованных видео и фото видны затопленные улицы и подвалы зданий, размытые дороги, частично оказавшиеся под водой автомобили.
До этого 13 июля непогода привела к сбою в работе общественного транспорта в Цюрихе
. Тогда от сильных дождей также пострадали швейцарские кантоны Ури и Берн
.