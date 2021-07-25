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В Севастополе прошел парад кораблей
В Севастополе прошел парад кораблей - РИА Новости, 25.07.2021
В Севастополе прошел парад кораблей
Парад кораблей, посвященный Дню Военно-морского флота России, прошел в Севастополе, где расположен штаб Черноморского флота, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T11:51
2021-07-25T11:51
александр дворников
день военно-морского флота рф
игорь осипов
севастополь
безопасность
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Парад кораблей, посвященный Дню Военно-морского флота России, прошел в Севастополе, где расположен штаб Черноморского флота, передает корреспондент РИА Новости.Торжественные мероприятия начались с подъема флагов на кораблях и судах Черноморского флота.В параде приняли участие большая подводная лодка, сторожевые, десантные и ракетные корабли, тральщик, фрегат. Завершал парадный строй кораблей флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва". В третьей линии парада находилось спасательное судно "Коммуна", отпраздновавшее в июле 106-ую годовщину со дня подъема Андреевского флага. Судно было создано в начале прошлого столетия.Принимали парад командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников и командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов."День Военно-морского флота моряки-черноморцы встречают высокими показателями боевой подготовки, постоянно совершенствуют профессиональное мастерство и морскую выучку", - сказал Дворников.По завершении прохода кораблей 26 вертолетов и самолетов морской авиации единым парадным строем пролетели над городом-героем Севастополем. Высота пролета авиационной техники - 200 метров. Скорость - от 200 до 500 километров в час.
https://ria.ru/20210725/parad-1742776272.html
https://ria.ru/20210724/parad-1742343928.html
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александр дворников, день военно-морского флота рф, игорь осипов, севастополь, безопасность, общество
11:51 25.07.2021
 
В Севастополе прошел парад кораблей

В Севастополе прошел парад кораблей, посвященный Дню Военно-морского флота России

© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкКорабли Черноморского флота ВМФ России во время генеральной репетиции парада Победы в Севастополе
Корабли Черноморского флота ВМФ России во время генеральной репетиции парада Победы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Василий Батанов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Парад кораблей, посвященный Дню Военно-морского флота России, прошел в Севастополе, где расположен штаб Черноморского флота, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественные мероприятия начались с подъема флагов на кораблях и судах Черноморского флота.
Люди на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ РФ к параду в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
11:18
В Петербурге начался военно-морской парад
В параде приняли участие большая подводная лодка, сторожевые, десантные и ракетные корабли, тральщик, фрегат. Завершал парадный строй кораблей флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва". В третьей линии парада находилось спасательное судно "Коммуна", отпраздновавшее в июле 106-ую годовщину со дня подъема Андреевского флага. Судно было создано в начале прошлого столетия.
Принимали парад командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников и командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов.
"День Военно-морского флота моряки-черноморцы встречают высокими показателями боевой подготовки, постоянно совершенствуют профессиональное мастерство и морскую выучку", - сказал Дворников.
По завершении прохода кораблей 26 вертолетов и самолетов морской авиации единым парадным строем пролетели над городом-героем Севастополем. Высота пролета авиационной техники - 200 метров. Скорость - от 200 до 500 километров в час.
Корабли ВМФ России на репетиции парада в честь Дня военно-морского флота в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
Вчера, 10:00Морская держава
Военно-морской парад: традиция, заложенная "Дедушкой русского флота"
 
Александр ДворниковДень Военно-морского флота РФИгорь ОсиповСевастопольБезопасностьОбщество
 
 
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