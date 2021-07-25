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Умер директор НМИЦ гематологии Валерий Савченко
Умер директор НМИЦ гематологии Валерий Савченко - РИА Новости, 25.07.2021
Умер директор НМИЦ гематологии Валерий Савченко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил соболезнования родным и коллегам генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава России Валерия... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T13:10
2021-07-25T13:10
2021-07-25T14:02
россия
гематологический научный центр
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил соболезнования родным и коллегам генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава России Валерия Савченко, который скончался в воскресенье в возрасте 69 лет, сообщила пресс-служба Минздрава России.Савченко пришел в Гематологический научный центр в 1988 году на должность заведующего отделением химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга и 33 года посвятил центру. Под его руководством начались работы по применению трансплантации костного мозга в России, уточнили в пресс-службе.Свои соболезнования родным и коллегам Савченко выразил министр здравоохранения, он отметил, что Савченко был не только талантливым ученым, но и организатором, увлеченным своим делом."Здоровье пациентов для него всегда стояло на первом месте. Уверен, что целая плеяда его учеников продолжит то беззаветное служение науке и людям, которым отличался академик Валерий Григорьевич Савченко", — сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба.
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россия, гематологический научный центр, михаил мурашко, общество
13:10 25.07.2021 (обновлено: 14:02 25.07.2021)
Умер директор НМИЦ гематологии Валерий Савченко
Директор НМИЦ гематологии Валерий Савченко умер в возрасте 69 лет
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил соболезнования родным и коллегам генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава России Валерия Савченко, который скончался в воскресенье в возрасте 69 лет, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 25 июля 2021 года в возрасте 69 лет скончался генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России, профессор, академик РАН Валерий Савченко", — говорится в сообщении.
Савченко пришел в Гематологический научный центр в 1988 году на должность заведующего отделением химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга и 33 года посвятил центру. Под его руководством начались работы по применению трансплантации костного мозга в России, уточнили в пресс-службе.
Свои соболезнования родным и коллегам Савченко выразил министр здравоохранения, он отметил, что Савченко был не только талантливым ученым, но и организатором, увлеченным своим делом.
"Здоровье пациентов для него всегда стояло на первом месте. Уверен, что целая плеяда его учеников продолжит то беззаветное служение науке и людям, которым отличался академик Валерий Григорьевич Савченко", — сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба.