https://ria.ru/20210725/savchenko-1742789652.html

Умер директор НМИЦ гематологии Валерий Савченко

Умер директор НМИЦ гематологии Валерий Савченко - РИА Новости, 25.07.2021

Умер директор НМИЦ гематологии Валерий Савченко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил соболезнования родным и коллегам генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава России Валерия... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T13:10

2021-07-25T13:10

2021-07-25T14:02

россия

гематологический научный центр

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил соболезнования родным и коллегам генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава России Валерия Савченко, который скончался в воскресенье в возрасте 69 лет, сообщила пресс-служба Минздрава России.Савченко пришел в Гематологический научный центр в 1988 году на должность заведующего отделением химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга и 33 года посвятил центру. Под его руководством начались работы по применению трансплантации костного мозга в России, уточнили в пресс-службе.Свои соболезнования родным и коллегам Савченко выразил министр здравоохранения, он отметил, что Савченко был не только талантливым ученым, но и организатором, увлеченным своим делом."Здоровье пациентов для него всегда стояло на первом месте. Уверен, что целая плеяда его учеников продолжит то беззаветное служение науке и людям, которым отличался академик Валерий Григорьевич Савченко", — сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гематологический научный центр, михаил мурашко, общество