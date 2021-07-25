https://ria.ru/20210725/samolet-1742755726.html
В горах Бурятии нашли обломки пропавшего самолета
В горах Бурятии нашли обломки пропавшего самолета - РИА Новости, 25.07.2021
В горах Бурятии нашли обломки пропавшего самолета
Группа туристов сообщила о найденном самолете в горах в Окинском районе Бурятии, на место вылетел борт со спасателями из Иркутска, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T07:48
2021-07-25T07:48
2021-07-25T11:18
республика бурятия
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 25 июл — РИА Новости. Группа туристов сообщила о найденном самолете в горах в Окинском районе Бурятии, на место вылетел борт со спасателями из Иркутска, сообщила РИА Новости пресс-служба республиканского агентства по ЧС.Путешественники не смогли сказать, части какого конкретно самолета они обнаружили. Пресс-служба правительства Бурятии сообщила агентству, что сотрудники МЧС заметили обломки, но не смогли попасть к ним из-за плохих погодных условий."Туман — как только погода позволит, спасатели отправятся на место и уточнят, прошлогодний это самолет или 1976 года", — добавила собеседница агентства.Ан-2 авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля 2020-го, на борту были шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. СК после инцидента возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20210724/khabarovsk-1742684634.html
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республика бурятия, происшествия
07:48 25.07.2021 (обновлено: 11:18 25.07.2021)
В горах Бурятии нашли обломки пропавшего самолета
Группа туристов нашла обломки пропавшего самолета в горах Бурятии