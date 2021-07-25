Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210725/samolet-1742755726.html
В горах Бурятии нашли обломки пропавшего самолета
В горах Бурятии нашли обломки пропавшего самолета - РИА Новости, 25.07.2021
В горах Бурятии нашли обломки пропавшего самолета
Группа туристов сообщила о найденном самолете в горах в Окинском районе Бурятии, на место вылетел борт со спасателями из Иркутска, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T07:48
2021-07-25T11:18
республика бурятия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155860/51/1558605196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dd9ded1bcbaa7ae42c9682736f2270e.jpg
КРАСНОЯРСК, 25 июл — РИА Новости. Группа туристов сообщила о найденном самолете в горах в Окинском районе Бурятии, на место вылетел борт со спасателями из Иркутска, сообщила РИА Новости пресс-служба республиканского агентства по ЧС.Путешественники не смогли сказать, части какого конкретно самолета они обнаружили. Пресс-служба правительства Бурятии сообщила агентству, что сотрудники МЧС заметили обломки, но не смогли попасть к ним из-за плохих погодных условий."Туман — как только погода позволит, спасатели отправятся на место и уточнят, прошлогодний это самолет или 1976 года", — добавила собеседница агентства.Ан-2 авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля 2020-го, на борту были шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. СК после инцидента возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20210724/khabarovsk-1742684634.html
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155860/51/1558605196_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94f93726b00b48685d25492894ce2924.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика бурятия, происшествия
07:48 25.07.2021 (обновлено: 11:18 25.07.2021)
 
В горах Бурятии нашли обломки пропавшего самолета

Группа туристов нашла обломки пропавшего самолета в горах Бурятии

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 25 июл — РИА Новости. Группа туристов сообщила о найденном самолете в горах в Окинском районе Бурятии, на место вылетел борт со спасателями из Иркутска, сообщила РИА Новости пресс-служба республиканского агентства по ЧС.
Путешественники не смогли сказать, части какого конкретно самолета они обнаружили. Пресс-служба правительства Бурятии сообщила агентству, что сотрудники МЧС заметили обломки, но не смогли попасть к ним из-за плохих погодных условий.
"Туман — как только погода позволит, спасатели отправятся на место и уточнят, прошлогодний это самолет или 1976 года", — добавила собеседница агентства.
Ан-2 авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля 2020-го, на борту были шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда.
СК после инцидента возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Крушение легкомоторного самолёта под Хабаровском
Вчера, 12:56
Глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока погибла при крушении самолета
 
Республика БурятияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28В Хабаровске рейсовый автобус врезался в опору освещения
15:24В Приамурье возбудили уголовное дело после смерти главы Минцифры региона
15:24В Харькове продавец отказалась обслуживать клиентку, говорившую на мове
15:22В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека
15:21Роухани обвинил парламент Ирана в торможении вопроса снятия санкций
15:19Выявлена способность COVID-19 необратимо снижать уровень интеллекта
15:10Похитители в Нигерии освободили 28 учеников школы-интерната, сообщили СМИ
15:06Рапиристка Дериглазова принесла сборной России третье серебро на Олимпиаде
15:01Японская компания начала испытывать препарат от COVID-19 на людях
14:58В Кронштадте открыли историческую площадку "От парохода до атомохода"
14:53Тест системы сближения на модуле "Наука" прошел успешно
14:51Во Франции задержали более 70 человек на протестах против мер по COVID-19
14:48Пляжи Сочи снова открылись для купания
14:46В Краснодарском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
14:36В Карабахе прошел митинг памяти адмирала Исакова
14:25В Балтийске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
14:15Финансовая грамотность россиян выросла на фоне пандемии
14:13СК проработает вопрос о возможности дистанционного сбора доказательств
14:10Рапиристка Коробейникова принесла сборной России пятую медаль на Олимпиаде
14:09Участок Сокольнической линии столичного метро откроют досрочно
Лента новостейМолния