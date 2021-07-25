https://ria.ru/20210725/rybalka-1742787563.html

"Пираты не страшны": иностранцы восхитились русской рыбалкой с медведем

"Пираты не страшны": иностранцы восхитились русской рыбалкой с медведем - РИА Новости, 25.07.2021

"Пираты не страшны": иностранцы восхитились русской рыбалкой с медведем

Читатели Daily Mail с восторгом восприняли статью о девушке из России, которая отправилась на рыбалку вместе с медведем. Некоторые пользователи Сети сочли... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T12:54

2021-07-25T12:54

2021-07-25T13:42

россия

общество

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail с восторгом восприняли статью о девушке из России, которая отправилась на рыбалку вместе с медведем. Некоторые пользователи Сети сочли опасным подобное времяпрепровождение с таким зверем, а другие, наоборот, поддержали его хозяйку.По информации СМИ, россиянка Вероника Дичка два года назад забрала к себе бурого медведя Арчи из сафари-парка, оказавшегося на грани разорения. С тех пор она заботится о нем как о домашнем питомце."Когда она говорит про "медвежьи объятия", она не шутит", — сыронизировал пользователь с ником thoughts from here."С медведем на борту ей не страшны пираты", — отметил hammermcphee."Уверена, этот медведь дома еще и посуду моет", — пошутила aleckie."У одной российской пары медведь такого же размера живет в доме уже много лет. Медведь воспринимает их дом как заповедник. Если животное всю жизнь находится в неволе, оно не сможет приспособиться к жизни в дикой природе. Первая фотография поражает. На медведе даже есть спасательный жилет", — написал juls, призвав не преувеличивать опасность зверя."Не зря они ходят на рыбалку. Вы понимаете, сколько гигантский бурый медведь ест каждый день?" — написал charm quark."Из России с любовью", — подытожили читатели.

https://radiosputnik.ria.ru/20210705/yamal-1739988675.html

россия

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россия, общество