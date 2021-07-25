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"Пираты не страшны": иностранцы восхитились русской рыбалкой с медведем
"Пираты не страшны": иностранцы восхитились русской рыбалкой с медведем - РИА Новости, 25.07.2021
"Пираты не страшны": иностранцы восхитились русской рыбалкой с медведем
Читатели Daily Mail с восторгом восприняли статью о девушке из России, которая отправилась на рыбалку вместе с медведем. Некоторые пользователи Сети сочли... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T12:54
2021-07-25T13:42
россия
общество
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail с восторгом восприняли статью о девушке из России, которая отправилась на рыбалку вместе с медведем. Некоторые пользователи Сети сочли опасным подобное времяпрепровождение с таким зверем, а другие, наоборот, поддержали его хозяйку.По информации СМИ, россиянка Вероника Дичка два года назад забрала к себе бурого медведя Арчи из сафари-парка, оказавшегося на грани разорения. С тех пор она заботится о нем как о домашнем питомце."Когда она говорит про "медвежьи объятия", она не шутит", — сыронизировал пользователь с ником thoughts from here."С медведем на борту ей не страшны пираты", — отметил hammermcphee."Уверена, этот медведь дома еще и посуду моет", — пошутила aleckie."У одной российской пары медведь такого же размера живет в доме уже много лет. Медведь воспринимает их дом как заповедник. Если животное всю жизнь находится в неволе, оно не сможет приспособиться к жизни в дикой природе. Первая фотография поражает. На медведе даже есть спасательный жилет", — написал juls, призвав не преувеличивать опасность зверя."Не зря они ходят на рыбалку. Вы понимаете, сколько гигантский бурый медведь ест каждый день?" — написал charm quark."Из России с любовью", — подытожили читатели.
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россия, общество
12:54 25.07.2021 (обновлено: 13:42 25.07.2021)
 
"Пираты не страшны": иностранцы восхитились русской рыбалкой с медведем

Читатели Daily Mail восхитились русской рыбалкой с медведем

© Flickr / Jarkko JärvinenБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© Flickr / Jarkko Järvinen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail с восторгом восприняли статью о девушке из России, которая отправилась на рыбалку вместе с медведем. Некоторые пользователи Сети сочли опасным подобное времяпрепровождение с таким зверем, а другие, наоборот, поддержали его хозяйку.
По информации СМИ, россиянка Вероника Дичка два года назад забрала к себе бурого медведя Арчи из сафари-парка, оказавшегося на грани разорения. С тех пор она заботится о нем как о домашнем питомце.
"Когда она говорит про "медвежьи объятия", она не шутит", — сыронизировал пользователь с ником thoughts from here.
"С медведем на борту ей не страшны пираты", — отметил hammermcphee.
"Уверена, этот медведь дома еще и посуду моет", — пошутила aleckie.
"У одной российской пары медведь такого же размера живет в доме уже много лет. Медведь воспринимает их дом как заповедник. Если животное всю жизнь находится в неволе, оно не сможет приспособиться к жизни в дикой природе. Первая фотография поражает. На медведе даже есть спасательный жилет", — написал juls, призвав не преувеличивать опасность зверя.
"Не зря они ходят на рыбалку. Вы понимаете, сколько гигантский бурый медведь ест каждый день?" — написал charm quark.
"Из России с любовью", — подытожили читатели.
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 18:01В России
Выйдем, поговорим?! На Ямале медведи подрались на проезжей части
 
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