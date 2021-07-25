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Украинцев предупредили о превращении газа в предмет роскоши
Украинцев предупредили о превращении газа в предмет роскоши - РИА Новости, 25.07.2021
Украинцев предупредили о превращении газа в предмет роскоши
Журналист издания "Страна.ua" Максим Минин обнаружил большое количество невыгодных для Украины деталей в германо-американском соглашении по "Северному потоку —... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T16:22
2021-07-25T16:22
2021-07-25T16:22
россия
северный поток — 2
газпром
евросоюз
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Журналист издания "Страна.ua" Максим Минин обнаружил большое количество невыгодных для Украины деталей в германо-американском соглашении по "Северному потоку — 2".Прежде всего автор обратил внимание, что Киев часто упоминается в заявлении, однако не является стороной сделки."Уже по этому видно, что субъектность Украины для высоких договаривающихся сторон — не высока", — пояснил он.Минин отметил, что Киеву обещают "весьма скромную" финансовую поддержку на развитие зеленой энергетики."То есть намек, что газ для украинцев будет и дальше становиться предметом роскоши", — подчеркнул журналист.Он заметил, что, согласно заявлению, Германия обязалась начать переговоры с Россией о продлении газового транзита до 2034 года."Это снова к вопросу о субъектности: за нас будут даже переговоры с "Газпромом" вести", — считает автор.Минин добавил, что нельзя быть полностью уверенным, что переговоры увенчаются успехом для Киева, и неизвестно, какие объемы транзита Германия сможет "выбить" в рамках новой сделки."Никаких обязательств на этот счет в соглашении не записано — ни по объемам, ни по срокам", — пояснил журналист.Он пришел к выводу, что в конечном итоге Киев не получил никаких "серьезных гарантий"."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но строительство уже вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.На днях Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление относительно "Северного потока — 2". В документе отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года, ради этого ФРГ обязуется использовать все доступные средства влияния.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, северный поток — 2, газпром, евросоюз, сша, украина, в мире
Украинцев предупредили о превращении газа в предмет роскоши
Украинский журналист Минин предупредил о превращении газа в предмет роскоши
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
Журналист издания "Страна.ua
" Максим Минин обнаружил большое количество невыгодных для Украины
деталей в германо-американском соглашении по "Северному потоку — 2".
Прежде всего автор обратил внимание, что Киев часто упоминается в заявлении, однако не является стороной сделки.
"Уже по этому видно, что субъектность Украины для высоких договаривающихся сторон — не высока", — пояснил он.
Минин отметил, что Киеву обещают "весьма скромную" финансовую поддержку на развитие зеленой энергетики.
"То есть намек, что газ для украинцев будет и дальше становиться предметом роскоши", — подчеркнул журналист.
Он заметил, что, согласно заявлению, Германия
обязалась начать переговоры с Россией
о продлении газового транзита до 2034 года.
"Это снова к вопросу о субъектности: за нас будут даже переговоры с "Газпромом
" вести", — считает автор.
Минин добавил, что нельзя быть полностью уверенным, что переговоры увенчаются успехом для Киева, и неизвестно, какие объемы транзита Германия сможет "выбить" в рамках новой сделки.
"Никаких обязательств на этот счет в соглашении не записано — ни по объемам, ни по срокам", — пояснил журналист.
Он пришел к выводу, что в конечном итоге Киев не получил никаких "серьезных гарантий".
"Северный поток — 2
" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза
, а также Украина и Польша
, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но строительство уже вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
На днях Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление относительно "Северного потока — 2". В документе отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года, ради этого ФРГ обязуется использовать все доступные средства влияния.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>