Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210725/rassledovanie-1742810154.html
Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти главы Минцифры Приамурья
Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти главы Минцифры Приамурья - РИА Новости, 25.07.2021
Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти главы Минцифры Приамурья
Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту смерти министра Амурской области Александра Курдюкова, сообщается на... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T16:14
2021-07-25T16:14
россия
василий орлов (губернатор)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
амурская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_e32e128a2e0cfb3f28c542a305bd1e23.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту смерти министра Амурской области Александра Курдюкова, сообщается на сайте ведомства.Как сообщали на этой недели СМИ, Курдюков был госпитализирован после драки на турбазе "Берлога". В министерстве РИА Новости уточнили, что Курдюков находился на больничном, обязанности министра с понедельника исполнял его зам. В воскресенье губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что Курдюков скончался."Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела и поставил ход расследования на личный контроль", - говорится в сообщении.Ранее СУСК РФ по Амурской области сообщил о возбуждении уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после смерти Курдюкова. В настоящий момент подозреваемый в совершении данного преступления задержан. По данным СУСК, 17 июля между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате они подрались, один из них (Курдюков) получил травму головы. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался 24 июля.
https://ria.ru/20210725/kurdyukov-1742803918.html
https://ria.ru/20210725/ministr-1742808617.html
россия
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cc42cd19db5a483d73a4e30db9df0429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, амурская область, происшествия
16:14 25.07.2021
 
Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти главы Минцифры Приамурья

Глава СК Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела о смерти главы Минцифры Приамурья Курдюкова

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту смерти министра Амурской области Александра Курдюкова, сообщается на сайте ведомства.
Как сообщали на этой недели СМИ, Курдюков был госпитализирован после драки на турбазе "Берлога". В министерстве РИА Новости уточнили, что Курдюков находился на больничном, обязанности министра с понедельника исполнял его зам. В воскресенье губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что Курдюков скончался.
Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
Вчера, 15:24
В Приамурье возбудили уголовное дело после смерти главы Минцифры региона
"Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела и поставил ход расследования на личный контроль", - говорится в сообщении.
Ранее СУСК РФ по Амурской области сообщил о возбуждении уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после смерти Курдюкова. В настоящий момент подозреваемый в совершении данного преступления задержан. По данным СУСК, 17 июля между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате они подрались, один из них (Курдюков) получил травму головы. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался 24 июля.
Задержан подозреваемый по делу об убийстве министра цифрового развития Приамурья
Вчера, 15:59
Появилось видео допроса подозреваемого в избиении министра в Приамурье
 
РоссияВасилий Орлов (губернатор)Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинАмурская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20Мишустин рассказал о специальном экономическом режиме на Курилах
07:17Мишустин: нужно сохранять на Курилах пониженную ставку страховых взносов
07:15Правительство хочет освободить от налогов работающих на Курилах бизнесменов
07:11Пентагон продемонстрировал дозаправку в воздухе самолета "судного дня"
07:07Власти разработают комплекс мер для обеспечения Южных Курил энергоресурсами
06:53На Курилах хотят ввести режим свободной таможенной территории
06:51Япония предлагала России не проводить визит Мишустина на Итуруп
06:49Саакашвили нашел решение для Украины после запуска "Северного потока — 2"
06:48Мишустин анонсировал беспрецедентные меры поддержки экономики на Курилах
06:43Китай призвал США изменить их "крайне опасную" политику в его отношении
06:39Азербайджан обвинил Армению в обстреле его позиции в Кельбаджарском районе
06:18Япония заявит протест России из-за визита Мишустина на Итуруп
06:16Мишустин пообещал помочь с оборудованием районной больнице на Итурупе
06:10Эксперт назвал самые распространенные виды мошенничества в сети
06:07Эксперт объяснил, почему ФРС США не повысит ставку для борьбы с инфляцией
06:05В России снизилась заболеваемость туберкулезом
05:53Приморец на праздновании Дня ВМФ случайно ранил из ракетницы женщину
05:38Мошенники стали чаще подделывать сайты банков
05:21Самолеты с российской гумпомощью прибыли на Кубу
05:12СМИ: спикеру парламента Туниса и 64 депутатам запретили покидать страну
Лента новостейМолния