https://ria.ru/20210725/rassledovanie-1742810154.html

Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти главы Минцифры Приамурья

Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти главы Минцифры Приамурья - РИА Новости, 25.07.2021

Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти главы Минцифры Приамурья

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту смерти министра Амурской области Александра Курдюкова, сообщается на... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T16:14

2021-07-25T16:14

2021-07-25T16:14

россия

василий орлов (губернатор)

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

амурская область

происшествия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту смерти министра Амурской области Александра Курдюкова, сообщается на сайте ведомства.Как сообщали на этой недели СМИ, Курдюков был госпитализирован после драки на турбазе "Берлога". В министерстве РИА Новости уточнили, что Курдюков находился на больничном, обязанности министра с понедельника исполнял его зам. В воскресенье губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что Курдюков скончался."Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела и поставил ход расследования на личный контроль", - говорится в сообщении.Ранее СУСК РФ по Амурской области сообщил о возбуждении уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после смерти Курдюкова. В настоящий момент подозреваемый в совершении данного преступления задержан. По данным СУСК, 17 июля между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате они подрались, один из них (Курдюков) получил травму головы. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался 24 июля.

https://ria.ru/20210725/kurdyukov-1742803918.html

https://ria.ru/20210725/ministr-1742808617.html

россия

амурская область

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россия, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, амурская область, происшествия