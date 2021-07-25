https://ria.ru/20210725/rassledovanie-1742795903.html
СК проработает вопрос о возможности дистанционного сбора доказательств
СК проработает вопрос о возможности дистанционного сбора доказательств - РИА Новости, 25.07.2021
СК проработает вопрос о возможности дистанционного сбора доказательств
Следственный комитет прорабатывает вопрос о внедрении новых форм сбора доказательств в дистанционном режиме, в частности, проведении допросов через... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T14:13
2021-07-25T14:13
2021-07-25T14:13
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следственный комитет прорабатывает вопрос о внедрении новых форм сбора доказательств в дистанционном режиме, в частности, проведении допросов через видеоконференцсвязь, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин."Прорабатывается вопрос о внедрении в уголовный процесс новых форм сбора доказательств в дистанционном режиме. Нами подготовлен проект Федерального закона о внесении изменений в УПК РФ в части применения доступных систем видеоконференцсвязи при производстве отдельных следственных действий, таких как допрос или очная ставка", - сказал он в интервью "Российской газете".
https://ria.ru/20210725/bastrykin-1742790481.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, общество
СК проработает вопрос о возможности дистанционного сбора доказательств
СК проработает вопрос о дистанционном сборе доказательств, например, проведении допросов онлайн