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Сирия отразила атаку израильских истребителей
Сирия отразила атаку израильских истребителей - РИА Новости, 25.07.2021
Сирия отразила атаку израильских истребителей
Системы сирийской ПВО уничтожили две израильские ракеты, выпущенные по объектам в Сейдат-Зейнабе провинции Дамаск, сообщил заместитель руководителя российского... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T22:03
2021-07-25T22:03
2021-07-25T23:06
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война в сирии
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Системы сирийской ПВО уничтожили две израильские ракеты, выпущенные по объектам в Сейдат-Зейнабе провинции Дамаск, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.По его словам, в воскресенье ночью два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство САР, с юго-западного направления нанесли удар двумя авиационными управляемыми ракетами."С применением находящихся на вооружении ПВО Вооруженных сил САР комплексов российского производства "Бук-М2Э" обе ракеты уничтожены", — сказал Кулить.Израиль периодически наносит удары по различным объектам в Сирии. Так, 22 июля в ЦПВС также сообщали, что два истребителя F-16 запустили четыре ракеты в сторону провинции Хомс. Двумя днями ранее Тель-Авив осуществил удар семью ракетами. Одна из них повредила здание научно-исследовательского центра в населенном пункте Сфира провинции Алеппо.
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ввс израиля, сирия, f-16, дамаск (город), израиль, в мире
22:03 25.07.2021 (обновлено: 23:06 25.07.2021)
Сирия отразила атаку израильских истребителей
Минобороны: Сирия уничтожила две ракеты, выпущенные истребителями F-16 ВВС Израиля